الرياض، المملكة العربية السعودية: شهد اليوم الثالث من مؤتمر ليب 25 التقني الدولي سلسلة من الاستثمارات لكبرى الشركات التقنية وجولات لشركات ناشئة، التي تعزز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً للتقنية والابتكار، ووجهة عالمية لاستثمارات التقنية والذكاء الاصطناعي. وبلغت قيمة الاستثمارات المُعلنة 1.79 مليار دولار، مع تركيزها على تنمية المواهب الرقمية، ودعم البحث والتطوير والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتعزيز البنية التحتية التقنية.

وتفصيلاً لإطلاقات اليوم الثالث في 11 فبراير؛ أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن إطلاق المجموعة الثالثة (Cohort 3) من البيئة التجريبية التنظيمية للتقنيات الناشئة، التي تمكّن المبتكرين والشركات الناشئة من اختبار تقنيات جديدة في بيئة تنظيمية مرنة وآمنة، وتسهيل دخولها إلى السوق.

كما أعلنت شركة Equinix عن إطلاق أكبر مركز بيانات للحوسبة السحابية في المنطقة بأكثر من مليار دولار، لتعزز بذلك مكانة المملكة مركزًا عالميًّا لمزودي الخدمات السحابية والابتكار التقني، فيما أعلنت White helmeta عن إطلاق Agent الذكاء الاصطناعي"Asif"، للمساهمة في زيادة الكفاءة والدقة في مشاريع البناء لمواكبة المستقبل.

أما على مستوى الصناديق الاستثمارية، فقد أعلنت Hands On Global Management عن إطلاق صندوق بقيمة 300 مليون دولار لتطوير وتوزيع الألعاب محلياً ودولياً، وتأسيس مقر جديد لها في المملكة لدعم نمو صناعة الألعاب وتوسيع نطاقها على المستوى العالمي.

ودعماً للشركات الناشئة، أطلق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP) مسرعات وصناديق تمويل بقيمة 150 مليون دولار لدعم الابتكار في قطاع تقنية المعلومات وتعزيز نمو الشركات التقنية الناشئة في المملكة.

كما أطلقت Joa Capital صندوق البنية التحتية الأول بالشراكة مع Buildnow Trading باستثمار بلغ 80 مليون دولار لتلبية احتياجات قطاع البناء المزدهر في المملكة.

وأعلنت Ula Capital عن إطلاق أول صندوق سعودي مخصص للاستثمار في الذكاء الاصطناعي التطبيقي ومشاريع التقنيات العميقة بقيمة 75 مليون دولار، لتعزيز ريادة المملكة في هذه المجالات المتقدمة، ودعم الابتكار التقني في المنطقة.

وتعزيزاً لمكانة المملكة بوصفها محركًا رئيسًا للابتكار والنمو في المنطقة؛ أعلنت Sharaka Financial عن إطلاق صندوقها الاستثماري بقيمة 30 مليون دولار لدعم نمو الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أعلنت Orbit Startups عن إطلاق مسرعة بالتعاون مع سنابل للاستثمار بقيمة 60 مليون دولار بهدف الاستثمار في 200 شركة تقنية ناشئة في مراحلها المبكرة.

وفيما يخص جولات الشركات الناشئة، أعلنت Merit عن نجاح جولتها الاستثمارية B بقيمة 28 مليون دولار، لتعزيز حلولها التقنية المبتكرة ودعم توسعها في السوق العالمي.

وكشفت UltiAcademy عن حصولها على تمويل بقيمة 28 مليون دولار في جولة تمويلSeries B بقيادة صندوق Rua Ventures وبمشاركة أساسية من صندوق الأردن للاستثمار ورأس المال، في خطط لتوسعها في المملكة، وإطلاق منصة تعليمية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لتعزيز تجربة التعلم الرقمي في المنطقة.

في حين أغلقتBRKZ المرحلة الثانية من جولة استثمارية Series A بقيمة 22.5 مليون دولار لتوسيع قطاع البناء الذكي في المملكة عبر حلول التقنيات الحديثة، بما يدعم مشاريع المدن الذكية. كما أعلنت شركة Buildnow عن حصولها على تمويل بقيمة 9.76 ملايين دولار بقيادة شركتي Arbah وSTV، لتوسيع حلولها الرقمية المتقدمة لسلسلة إمدادات البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أعلنت شركة Hydratac Incعن استثمارها 3 ملايين دولار في صندوق شركة Hands On Global Management لتطوير ألعاب محاكاة الرماية العسكرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار في صناعة الألعاب في المنطقة، وتوسيع نطاق التجارب التفاعلية في هذا المجال.

وتنمية للمواهب الوطنية الرقمية؛ أعلنت Microsoft عن تعاونها مع الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات لإطلاق أول أكاديمية من نوعها في المنطقة لمراكز البيانات لتأهيل المواهب الرقمية في برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية التقنية.

وأعلنت Huawei عن توسيع استثماراتها في تنمية المواهب الرقمية، عبر إطلاق مركز المعرفة للذكاء الاصطناعي لتعزيز فرص التعلُّم مدى الحياة، مستهدف تدريب 25 ألف موهوب.

وكشفت شركة Accenture عن تأسيس أول أكاديمية لها في المنطقة تُعنى بمجالات الأمن السيبراني، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والهندسة الرقمية والتصنيع، والتقنيات الناشئة، مستهدفة تدريب 15 ألف موهوب.

وأعلنت شركة Atomcamp عن إطلاق أكاديمية إقليمية لتوفير تعليم متطور في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، يعزز من قدرات المواهب في المملكة والمنطقة، مستهدفة 20 ألف موهوب.

كما أعلنت شركة طرود عن أغلاق جولة تمويل من فئة A حيث جمعت 11.3 مليون دولار بقيادة واعد لدعم تطوير أول وكيل لوجستي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، أشار مايكل تشامبيون، الرئيس التنفيذي لشركة "تحالف"، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة "إنفورما" العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري التي تشارك في تنظيم المؤتمر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى قدرة الفعالية على جمع العديد من القطاعات المختلفة في جلساتٍ نقاشية بنّاءة تتُرجم على أرض الواقع.

وقال تشامبيون: "تعدّ التأثيرات والرؤى والاستثمارات التي نشهدها في ليب 25 عبر مجموعة متنوعة من القطاعات غير التقليدية في مجال التكنولوجيا استثنائيةً بالفعل. استمعنا اليوم إلى بعض من ألمع العقول في مجال الرياضة أيضاً، حيث أوضحوا الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا، ليس فقط في تعزيز تفاعل الجماهير مع الرياضة، ولكن على مستوى الصناعة أيضاً، من خلال زيادة النمو والإيرادات والكفاءة وتحسين العديد من المؤشرات الحيوية الأخرى".

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