الشارقة، استقبلت أسواق المواشي في الشارقة والذيد وخورفكان وكلباء ما يقارب 23 ألف زائر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في مؤشر يعكس مستوى الجاهزية التشغيلية العالية وكفاءة الخطط التنظيمية المعتمدة لإدارة فترات الذروة.

وشهدت الأسواق خلال فترة العيد تشغيلًا مكثفًا لمنظومة خدمات الأضاحي، ضمن خطط مسبقة هدفت إلى تنظيم حركة الزوار، وتسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء الميداني في مختلف المواقع، بما يضمن انسيابية الخدمة وجودة التجربة للمتعاملين.

سوق الشارقة للمواشي: أعلى نسبة إقبال وتشغيل وفق خطة مسبقة

وقال المهندس عبدالله الشامسي، مدير أول أسواق مدينة الشارقة: "استقبل سوق الشارقة للمواشي نحو 16 ألف زائر خلال أيام العيد، وتم تنفيذ العمليات التشغيلية خلال عيد الأضحى وفق خطة عمل مسبقة تم إعدادها مسبقاً وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مع رفع جاهزية مرافق السوق قبل بدء العيد. وأسهم توزيع الفرق التشغيلية داخل مرافق السوق في تسريع إنجاز الخدمات وتسهيل حركة الزوار، بما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة عالية وتنظيم مستمر طوال فترة العمل."

سوق الذيد: تنظيم الحركة عبر مسارات تشغيلية متخصصة

وقال طلال محمد، مدير إدارة أسواق المنطقة الوسطى: "استقبل سوق الذيد للمواشي 2200 زائر خلال أيام العيد، وتمت تهيئة سوق الذيد بشكل كامل لاستقبال الزوار خلال فترة العيد وفق أعلى المعايير التشغيلية، حيث جرى اعتماد نظام مسارين للحركة داخل السوق؛ أحدهما للمركبات المحملة بالأضاحي والآخر للمشترين، ما ساهم في تنظيم الحركة وتقليل الازدحام، إلى جانب رفع كفاءة وسرعة تقديم الخدمات للزوار."

كلباء وخورفكان: خدمات متوازنة ضمن خطة تشغيلية موحدة

وقال هلال النقبي، مدير أول أسواق المنطقة الشرقية: "استقبل سوق كلباء 3060 زائراً، فيما استقبل سوق خورفكان 1720 زائراً خلال فترة العيد، وتم تشغيل أسواق كلباء وخورفكان خلال أيام عيد الأضحى وفق خطة تشغيلية موحدة، ركزت على توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات الزوار بكفاءة عالية، مع الالتزام بمعايير النظافة والسلامة، وضمان سرعة إنجاز المعاملات خلال فترات الذروة."

أداء تشغيلي يعكس جاهزية منظومة أسواق المواشي في الشارقة

وتؤكد هذه النتائج نجاح أسواق المواشي في إمارة الشارقة في إدارة موسم عيد الأضحى بكفاءة تشغيلية عالية، من خلال منظومة عمل متكاملة اعتمدت على التخطيط المسبق، وتوزيع الموارد البشرية والميدانية، وتكامل الجهود بين مختلف المواقع، بما يضمن استمرارية الخدمة وجودتها خلال فترات الضغط المرتفع.

ومن الجدير بالذكر أن أسواق المواشي في الشارقة، الذيد، كلباء وخورفكان، إحدى مشاريع الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

-انتهى-

#بياناتحكومية