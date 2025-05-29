أبوظبي: أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن الإطار الاستراتيجي الشامل لقطاع الطاقة والمياه حتى عام 2050، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار وكبار المسؤولين والخبراء في مجالات الطاقة والمياه والتقنيات المستدامة.

ويأتي الإعلان عن هذا الإطار في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة أبوظبي، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي حاجز التريليون درهم، ما يعزز مكانتها كأحد أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم. وقد لعب قطاع الطاقة والمياه دورًا حيويًا في دعم هذا النمو الاستثنائي.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: "يمثل هذا الإطار الاستراتيجي خارطة طريق شاملة لمستقبل قطاع الطاقة والمياه في الإمارة، ويرتكز على رؤية طموحة تهدف إلى تحويل القطاع إلى نموذج عالمي في الكفاءة والابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد متنوع وخالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2050."

وأضاف معاليه: "نواصل العمل على ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في مجالات الطاقة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة."

ويرتكز الإطار الاستراتيجي الجديد على أربعة أهداف رئيسية:

ضمان أمن واستدامة الإمدادات .

تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العرض والطلب .

دعم جهود إزالة الكربون بطرق ذكية وفعالة اقتصاديًا .

تعظيم القيمة الاقتصادية لموارد الطاقة والمياه

كما يتضمن الإطار تنفيذ برامج نوعية تشمل التحول الرقمي، وتوسيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب إصلاحات تنظيمية تهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المستثمرين الدوليين.

وتهدف الخطة إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 400 مليار درهم بحلول عام 2050، ورفع نسبة التوطين في سلاسل الإمداد الرئيسية إلى 65%، إلى جانب توطين الوظائف الحيوية في القطاع بنسبة 100%.

ويُعزز هذا الإطار فرص النمو الاقتصادي من خلال استقطاب رؤوس الأموال والتقنيات العالمية، ما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمحور عالمي للطاقة المستدامة.

وتؤكد دائرة الطاقة التزامها بدورها الريادي في تطوير السياسات والاستراتيجيات والأنظمة التنظيمية لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية، وتمكين المجتمع من المشاركة في مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وفي ختام الإعلان، دعت دائرة الطاقة المبدعين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى مسيرتها نحو مستقبل مستدام، مؤكدة أن هذا الإطار يمثل منصة للابتكار والتفكير الجديد، لمواجهة التحديات وتقديم حلول تسهم في ازدهار إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

"معًا، نبتكر اليوم من أجل غدٍ أكثر استدامة."

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