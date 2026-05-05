أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يشارك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في الدورة الخامسة من معرض "اصنع في الإمارات 2026"، الذي يُقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أدنيك أبوظبي مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء وكبرى الجهات الصناعية والاستثمارية، وذلك تأكيداً على دوره المحوري في تطوير منظومة الجودة الوطنية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

تُعد منصة "اصنع في الإمارات" المنصة الصناعية الوطنية الرائدة التي تجمع بين الجهات الحكومية والمصنعين والمستثمرين والشركاء العالميين، وتركّز على تعزيز نمو التصنيع المحلي، ورفع التنافسية الصناعية، ودعم جاهزية التصدير، إلى جانب تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة.

وفي إطار تعزيز البنية التحتية للجودة، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منصة "Quality Hub" لأول مرة على مستوى الدولة، حيث يتولى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تنظيم وتشغيل المنصة بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، بما يعزز تكامل منظومة الجودة الوطنية ويرفع كفاءة القطاع الصناعي. وتركّز منصة "Quality Hub" على خمسة محاور رئيسية تشمل: المواصفات، وتقييم المطابقة، والفحص وضمان الجودة، والمعايرة، والاعتماد، بما يدعم تطوير بيئة صناعية متكاملة قائمة على الجودة والموثوقية.

وخلال المشاركة يستعرض مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة دوره المحوري في قيادة منظومة الجودة، من خلال إبراز الإطار الوطني للجودة، وتعزيز الحوكمة التنظيمية، وترسيخ الثقة في المنتجات والخدمات الصناعية، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للجودة والاعتماد. كما يسلط المجلس الضوء على قدراته المتقدمة في مجالات الفحص والاختبار وإصدار الشهادات وتقييم المطابقة والمعايرة، التي تمثل ركيزة أساسية في دعم المصنعين، من خلال تمكينهم من الوصول إلى الأسواق، ورفع مستوى الامتثال لمتطلبات المنتجات، وتعزيز جاهزية التصدير، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية المنتج الإماراتي محلياً وعالمياً.

وأكد سعادة المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، أن مشاركة المجلس في "اصنع في الإمارات 2026" تؤكد على التزام المجلس المستمر بتطوير منظومة الجودة الوطنية، قائلاً:

"نواصل من خلال هذه المشاركة تعزيز البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات، بما يدعم تنافسية المنتجات الوطنية ويرفع جاهزيتها للأسواق العالمية، كما نعمل على تمكين القطاع الصناعي عبر منظومة متكاملة ترتكز على الفحص والاعتماد وتقييم المطابقة، بما يعزز ثقة الأسواق بالمنتج الإماراتي، ويكرّس مكانة الدولة كمركز عالمي للجودة والتميز الصناعي".

ويؤكد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من خلال مشاركته في "اصنع في الإمارات 2026" التزامه بدعم التحول الصناعي في الدولة، وترسيخ منظومة جودة متكاملة تواكب أفضل الممارسات العالمية، في بناء اقتصاد صناعي مستدام قائم على الابتكار والثقة والجودة.

