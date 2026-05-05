تجسد هذه المشاركة التزام "العالمية القابضة" الراسخ بدعم مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية في الدولة.

أبوظبي : أعلنت مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، عن انضمام "الشركة العالمية القابضة IHC" راعياً لـ"اصنع في الإمارات"، المنصة الوطنية الرائدة في دفع النمو الصناعي وقيادة مسيرة التحول الاقتصادي في دولة الإمارات. وتأتي هذه المشاركة ضمن فعاليات الدورة الخامسة، والتي تُعد الأكبر منذ انطلاقها، حيث تُقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.

تُقام الدورة الخامسة من "اصنع في الإمارات" باستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبشراكة استراتيجية تضم وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، و"أدنوك" وشركة العماد القابضة "لِعماد"، وبتنظيم من مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، وتُعد هذه الدورة الأكبر منذ انطلاق المبادرة، حيث تستقطب تحت مظلتها نخبة من المصنعين المحليين، والشركات الناشئة، والمستثمرين العالميين، إلى جانب صُناع القرار والمشترين الدوليين، بما يعزز مكانتها منصةً محوريةً لدفع عجلة النمو الصناعي وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.

وتعد "الشركة العالمية القابضة" أكبر شركة مدرجة في الإمارات من حيث القيمة السوقية، بقيمة تبلغ 876 مليار درهم، كما تُصنف ضمن أبرز التكتلات الاستثمارية عالمياً، بفضل تركيزها على بناء شبكات قيمة فعالة ومتعددة القطاعات ذات أثر اقتصادي مستدام. وتجدد الشركة من خلال رعايتها لمبادرة "اصنع في الإمارات 2026" التزامها الراسخ بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية في الدولة، عبر الإسهام في تعزيز نمو القطاع الصناعي وترسيخ مكانة المبادرة كإحدى أبرز الفعاليات الداعمة لهذا التوجه.

وتنطلق مشاركة المجموعة في الدورة الحالية من الزخم الذي حققته خلال دورة "اصنع في الإمارات 2025"، حيث كشفت آنذاك عن أكثر من 30 صفقة ومبادرة استراتيجية، إلى جانب إطلاق 12 منتجاً جديداً. كما أعلنت خلال العام الماضي عن خطط توسع في مصانعها ومنشآتها العاملة ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في خطوة تعكس نهجها المستمر في تعزيز قدراتها الانتاجية ودعم سلاسل القيمة الصناعية .

كما نجحت "العالمية القابضة" خلال مشاركتها في الدورة السابقة في جمع أكثر من 25 شركة تحت جناح موحّد، وأسهمت في إبرام التزامات تجاوزت قيمتها 5.6 مليار درهم في القطاع الصناعي، توزعت بين مذكرات تفاهم، وشركات استراتيجية، ومشاريع تطوير متعددة.

وعلى صعيد الشراكات، أبرمت "العالمية القابضة" 107 اتفاقات لشراكات محتملة شملت قطاعات الهندسة، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ومراكز البيانات، وقطاعات التحول في الطاقة، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانتها كمحفز للابتكار، وداعم رئيسي لتحقيق قيمة اقتصادية وطنية مضافة.

وفي الدورة الحالية من "اصنع في الإمارات 2026"، تتطلع المجموعة إلى تحقيق أثر أكبر من خلال توسيع حضورها عبر عدد من القطاعات الحيوية، حيث تستقطب في جناحها 32 شركة تستعرض أحدث ابتكاراتها وشراكاتها الاستراتيجية، إلى جانب الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية. وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجيتها الشاملة الهادفة إلى دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، وتسريع وتيرة التنمية الصناعية، وبناء شبكات قيمة ديناميكية قائمة على الاستثمارات النوعية والشراكات الفاعلة.

وستتعرض المجموعة أيضاً أحدث تطوراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول في قطاع الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، في تأكيد على مواصلة جهودها في دعم مسارات النمو الصناعي، وتعزيز توطين الصناعات، وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل في دولة الإمارات.

تسهم منصة "اصنع في الإمارات 2026" بدور محوري في تعزيز المنظومة الصناعية الوطنية، عبر تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، وتوسيع مجالات التعاون بين القطاعات، وإتاحة فرص استثمارية جديدة، بما يواكب مستهدفات التنويع الاقتصادي الواردة في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

نبذة عن "اصنع في الإمارات":

تُعد "اصنع في الإمارات" المنصة الوطنية الرائدة لدفع نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات والتي يتم تنظيمها سنوياً. وتجمع المنصة في دورتها الخامسة، صنّاع القرار وقادة القطاع الصناعي والمستثمرين العالميين ورواد الأعمال والمبتكرين، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وحشد الاستثمارات، وتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية.

ومنذ إطلاقها، أسهمت المنصة في تسهيل توقيع اتفاقيات شراء وتوريد بمليارات الدراهم، وساهمت في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني عبر برنامج المحتوى الوطني(ICV)، إلى جانب دعم توسّع الشركات في الأسواق العالمية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات.

وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منصة "اصنع في الإمارات"، وتنظمها مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات مُدن، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة "أدنوك"، بما يدعم طموحات دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية الصناعية، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" ومئوية الإمارات 2071.

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة:

تتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة رسم السياسات الصناعية وتعزيز التحول التكنولوجي، ودعم تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وتطوير منظومة البنية التحتية للجودة، بما يسهم في بناء اقتصاد صناعي مستدام، حيث تمثل الصناعة العمود الفقري للاقتصاد والأمن الوطني، وتساهم في تحقيق الاستقرار والاستمرارية، وتعزيز المرونة والجاهزية والاستباقية الوطنية في مختلف الظروف.

وتأسست الوزارة في يوليو 2020 بهدف تمكين القطاع الصناعي الوطني وتسريع التحول الصناعي في الدولة، حيث تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات الوطنية الداعمة لنمو صناعات المستقبل ومرونة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الصناعية.

وتعمل الوزارة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واستدامة سلاسل الإمداد، ودعم التحول التكنولوجي، والوصول إلى الأسواق العالمية، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الأغذية والأدوية والتكنولوجيا الطبية والدفاع والفضاء والطيران والاقتصاد الرقمي.

كما تعمل الوزارة على تعزيز المحتوى الوطني، ودعم ريادة الأعمال وتمكين الكوادر الإماراتية، بما يساهم في دعم تنافسية المنتجات المصنعة في الإمارات في الأسواق المحلية والدولية.

من خلال مبادرات مثل «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني، وبرنامج التحول التكنولوجي الصناعي، تربط الوزارة المصنّعين والمستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال بفرص المشتريات وممكنات التمويل والشراكات، بما يعزز نمو الأعمال ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.

نبذة عن مدن:

تُعد "مُدن" شركة قابضة دولية، مقرها أبوظبي في دولة الإمارات، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتتبوأ الشركة موقع الصدارة في مجال الابتكار العمراني، حيث تطوّر تصاميم وتجارب فريدة تتجاوز دائما التوقعات. وتشمل مجالات أعمالها الرئيسية العقارات، والضيافة، وإدارة الأصول، والاستثمارات، والفعاليات، والسياحة. وتهدف "مُدن" إلى تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد، عبر إرساء أسس أنماط حياة ذكية ومترابطة.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 876 مليار درهم (أي ما يعادل 239 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في 4 قطاعات رئيسية، وهي التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية، وقطاع المستهلك.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

نبذة عن مجموعة أدنيك:

تُعد مجموعة أدنيك، إحدى شركات "مُدن"، من أبرز المؤسسات ذات الإرث العريق والأنشطة المتنوعة، وتشكل قوة رائدة على الساحة العالمية في مجالي سياحة الأعمال والترفيه. وتضطلع المجموعة بدور محوري في إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتسهم في دعم النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وتضم أعمال مجموعة أدنيك قطاعات متعددة تشمل مرافق الفعاليات، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والسياحة، والإعلام. وتدير المجموعة مركز أدنيك أبوظبي، أكبر وجهة للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز "بيزنس ديزاين سنتر"، ومركز "إكسيل لندن" في المملكة المتحدة.

وتتولى كابيتال للفعاليات، الذراع المختصة بإدارة الفعاليات في مجموعة أدنيك، تنظيم عدد من أبرز الفعاليات العالمية عبر قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، ونمط الحياة البحري، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا. ومن خلال محفظتها المتنامية، تؤدي «كابيتال إيفنتس» دوراً رئيسياً في دعم مساعي أبوظبي لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والترفيه.

ويضم قطاع الخدمات في مجموعة أدنيك شركة كابيتال 360 التي تقدم لعملائها وشركائها تجارب فعاليات متميزة. كما أطلقت المجموعة في عام 2023 خدمة كابيتال بروتوكول، التي توفر خدمات بروتوكول متخصصة لكبار الشخصيات، وتُدار ضمن قطاع الخدمات.

أما قطاع الأغذية والمشروبات في مجموعة أدنيك فيضم شركتي كابيتال للضيافة ورويال كاترينغ سيرفيسز، اللتين تقدمان خدماتهما لقطاعات متعددة تشمل الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع، والطاقة، وقطاعي الأعمال والصناعة، إضافة إلى مرافق الفعاليات.

وتتولى سياحة 365، الذراع السياحية للمجموعة، تقديم خدمات سياحية مصممة حسب الطلب، كما تدير كابيتال هوليدايز، شركة تنظيم رحلات سريعة النمو ذات حضور عالمي يمتد عبر دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وألمانيا.

كما تُعد twofour54، إحدى الجهات الرائدة في صناعة الإعلام والسينما المستدامة في أبوظبي، جزءاً من محفظة مجموعة أدنيك المتنوعة، ما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

وحازت مجموعة أدنيك اعترافاً دولياً واسعاً بفضل التزامها بالتميّز والابتكار والاستدامة، وتوّجت ذلك بعدد من الجوائز المرموقة التي رسّخت مكانتها كشركة رائدة في القطاع.

