انطلاق المعرض في ظل نمو ملحوظ في أعداد الزوار وعودة الزخم إلى قطاع السفر والسياحة.

حدث مهني يركز على الشركات الدولية وتطوير المسارات السياحية والاستثمار الفندقي، وتمكين المجتمعات المحلية ضمن رؤية تعافٍ مستدام.

دمشق، الجمهورية العربية السورية، في توقيت يشهد فيه قطاع السياحة في الشرق الأوسط وأفريقيا معدلات نمو متسارعة، أعلنت وزارة السياحة السورية، بالتعاون مع جهات فاعلة رائدة من القطاع الخاص؛ ممثلة بشركتي مانغوستين لتنظيم المعارض والمؤتمرات و شركة SO Media، عن إطلاق النسخة الأولى من "معرض السفر السوري" Syria Travel Show 2026، الحدث المتخصص في السفر والسياحة والاستثمار الفندقي، والمقرر انطلاقه في العاصمة دمشق خلال الفترة من 14 إلى 16 نيسان/أبريل 2026، في خطوة تعكس تسارع وتيرة تعافي القطاع السياحي في البلاد، وترسخ مكانة سوريا ضمن المشهد السياحي الإقليمي.

ويأتي هذا الإعلان في ضوء مؤشرات إقليمية مشجعة، حيث حقق قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط نمواً بنسبة 3% في عام 2025، ما يعادل ارتفاعاً بنحو 39% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، وفق بيانات منظمة السياحة العالمية. كما أظهر تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة تحقيق القطاع في المنطقة نمواً بنسبة تجاوزت 25% خلال 2023، واستمرار توقعات النمو للسنوات المقبلة، مما يعكس القوة الاقتصادية المتعاظمة لهذا القطاع الحيوي.

السياحة السورية: أرقام تعكس استعادة الثقة

يتزامن إطلاق المعرض مع تسجيل سوريا نحو 3.56 مليون زائر وسائح من السوريين والعرب والأجانب، بزيادة بلغت نحو 80% في أعداد السياح العرب والأجانب مقارنة بالفترة التي تلت التحرير في ديسمبر 2024 وحتى نهاية نوفمبر 2025، ما يعكس مؤشرات واضحة على استعادة الثقة بالوجهة السياحية السورية، وتنامي الاهتمام الإقليمي والدولي بها.

منصة إقليمية للقطاع… وليس مجرد معرض

يمثل المعرض منصة استراتيجية لتحويل هذا الزخم إلى شراكات واستثمارات ملموسة، وتعزيز موقع سوريا على خارطة السياحة الإقليمية والدولية. وسيجمع الحدث لفيفاً من الجهات الرسمية والمستثمرين ومشغلي الضيافة ومنظمي الرحلات وشركات الإدارة الفندقية، بهدف تعزيز الشراكات، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وإبراز فرص التطوير في مختلف المحافظات، مع التركيز على المشاريع الفندقية الحضرية، وإعادة توظيف المباني التراثية، وتطوير المنتجعات الساحلية، إضافة إلى دعم السياحة الريفية والمجتمعية.

رؤية الوزارة: السياحة كرافعة اقتصادية

وفي تعليقه على إعلان موعد إنطلاق المعرض، أكد معالي وزير السياحة مازن الصالحاني: "يأتي إطلاق معرض السفر السوري 2026 استكمالاً لمسار إصلاح وتطوير القطاع الذي ننتهجه. ولاشك أن القطاع السياحي في سوريا يستعيد مكانته كقطاع إنتاجي محوري، يسهم في تحريك سلاسل القيمة الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في العملية التنموية، بما يضمن توزيع العوائد بشكل أكثر توازناً واستدامة."

وأضاف معاليه أن الوزارة تعمل على مواءمة البيئة التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية، وتحديث معايير التشغيل وجودة الخدمات، بما يعزز قدرة السوق السياحي السوري على جذب استثمارات طويلة الأمد، ورفع تنافسيته إقليمياً.

من جانبه، أكد فرج القشقوش، معاون وزير السياحة لشؤون الفنادق والجودة أن سوريا تعود اليوم إلى المشهد السياحي الإقليمي كلاعب متجدد يحمل مقومات استثنائية وتنوعاً فريداً في المنتج السياحي، من السياحة الثقافية والتراثية إلى السياحة البيئية والدينية والترفيهية وسياحة الأعمال. وأضاف أن "الزخم الذي يشهده قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط يفتح أمام سوريا فرصة حقيقية للإسهام في هذا النمو، مستندين إلى تنوع جغرافي وثقافي غني، وإلى عملية تعافٍ تدريجية تشمل القطاعات المرتبطة بالسياحة، من النقل والطرق إلى البنية التحتية والخدمات المساندة. نحن لا نعود فقط كوجهة، بل كجزء فاعل في ديناميكية النمو السياحي في المنطقة، مع رؤية واضحة لتعزيز مساهمتنا مستقبلاً على المستويين الإقليمي والدولي."

دمشق على خريطة معارض السفر

من المتوقع أن يستقطب المعرض مشاركات إقليمية ودولية واسعة، في وقت تشهد فيه المنطقة سباقاً متسارعاً على استقطاب حركة السفر والاستثمار السياحي، خصوصاً مع التحول المتزايد نحو التجارب الثقافية الأصيلة والسياحة المستدامة.

ويمثل معرض السفر السوري 2026 خطوة عملية لترجمة الأرقام الإيجابية التي سجلها القطاع في 2025 إلى بيئة أعمال منظمة، تسهم في تعزيز القدرة الاستيعابية، وتوسيع شبكة الشراكات، ورفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.

نبذة عن معرض السفر السوري 2026 “Syria Travel Show 2026”

يُعقد معرض “Syria Travel Show 2026” خلال الفترة من 14 إلى 16 نيسان/أبريل 2026 في فندق داما روز بدمشق، الجمهورية العربية السورية، بوصفه منصة متخصصة تجمع الفاعلين في قطاع السفر والسياحة والاستثمار الفندقي من داخل سوريا وخارجها. ويركز المعرض على إبراز مقومات السياحة الثقافية، وتعزيز جهود الحفاظ على التراث، واستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الضيافة، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية في المجالات المرتبطة بالسفر والسياحة.

ويستهدف الحدث منظمي الرحلات الدوليين، ووكلاء السفر، والمستثمرين في القطاع السياحي، والمتخصصين في السياحة الثقافية، إضافة إلى وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية، بما يعزز من حضوره كمنصة مهنية للحوار وبناء الشراكات وتبادل الخبرات.

لمزيد من المعلومات حول المعرض وبرنامجه، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني:

www.syriatravelshow.com

