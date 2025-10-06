نظمت غرفة عجمان الخلوة الاستراتيجية "2026 ـ 2027"، بمشاركة قيادات وموظفي الغرفة بهدف استشراف المستقبل وصياغة مشاريع ومبادرات مبتكرة تواكب الأهداف الاستراتيجية المؤسسية للغرفة، وتعزيز المساهمة المباشرة في دعم تنافسية الإمارة الاقتصادية وزيادة جاذبيتها الاستثمارية بما يواكب توجهات ومبادئ رؤية عجمان 2030.

حضر الخلوة الاستراتيجية على مدار يومين، أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة سالم السويدي المدير العام، وموظفي غرفة عجمان وذلك في فندق فيرمونت عجمان.

وأكد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن الخلوة الاستراتيجية في غرفة عجمان تعد محطة لبدء مرحلة جديدة من تحقيق أهداف الغرفة المؤسسية والمتوائمة مع التوجهات والاهداف الاستراتيجية لرؤية عجمان 2030، كما تعد منصة تدعم مسيرة التطوير المؤسسي وتعزيز جاهزية الغرفة لمواكبة المبادرات الوطنية الداعمة لتنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات في عجمان والدولة عبر إطلاق وتنفيذ حزمة من المشاريع المبتكرة والطموحة للأعوام القادمة لتمكين رواد الأعمال ودعم استدامة أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص.

من جانبه قال سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، "إشراك القيادات والموظفين في الخلوة الاستراتيجية لغرفة عجمان يمثل خطوة استباقية نحو بناء مرحلة جديدة من المشاريع المبتكرة وتطوير الخدمات".

وأكد ان الخلوة الاستراتيجية في غرفة عجمان تعتبر منصة لصناعة المستقبل وصياغة مشاريع مبتكرة، وفرصة لتبادل الرؤى والأفكار، وإحداث نقلة نوعية في منظومة عمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب توجهات إمارة عجمان ويعزز جاهزيتها للمستقبل.

هذا وشملت الخلوة الاستراتيجية لغرفة عجمان للأعوام 2026 ـ 2027 عدداً من الجلسات، لطرح ومناقشة مجموعة من مشاريع الغرفة واعتماد توصيات لمبادرات نوعية مبتكرة، إلى جانب وضع أطر عملية لاستشراف المستقبل وصناعة حلول تدعم نمو واستدامة أعمال القطاع الخاص في الإمارة، بحيث أسفرت الخلوة عن أكثر من 20 مشروعاً لخدمة كافة فئات المجتمع ورواد الاعمال والمستثمرين وأعضاء الغرفة والاجيال القادمة.

وركزت أهداف الخلوة على دعم الابتكار والاستشراف والجاهزية والعمل على تحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد ككل والقطاعات الحيوية، وجذب الاستثمارات، وتمكين الكفاءات المواطنة وتعزيز ريادة الأعمال، وترسيخ شراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية عجمان 2030.

وعمدت الخلوة على ربط مخرجاتها ومشاريعها مع الأهداف الاستراتيجية المؤسسية لغرفة عجمان والقائمة على "تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الإمارة ورفع ثقة المستثمرين بها، وتعزيز جهود الترويج للاستثمار النوعي واستقطاب الاستثمارات والشراكات المميزة، وتوفير البيئة المحفزة والداعمة لريادة الأعمال والابتكار، وتشجيع مساهمة مجتمع الأعمال في المشهد الثقافي المحلي، وتمكين كافة فئات المجتمع من المشاركة الاقتصادية الفاعلة، ونشر ثقافة العمل المجتمعي داخل بيئة الأعمال، وتعزيز صوت مجتمع الاعمال وتمكينه من المشاركة الفاعلة في صناعة القرارات والسياسات الاقتصادية".

وفي ختام الخلوة وجه سعادة محمود عثمان أبو الشوارب، الشكر والتقدير إلى كافة المشاركين على جهودهم ومساهماتهم الفاعلة، مؤكداً أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات في تعزيز الابتكار وتطوير المشاريع، ودورها في دعم استدامة أعمال القطاع الخاص وتعزيز جاهزية الغرفة لمواكبة المستقبل ودعم مستهدفات رؤية عجمان 2030.