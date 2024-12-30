أبوظبي- في خطوة تهدف إلى إطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بعمله وخدماته، أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) التابع لدائرة البلديات والنقل، عن أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين، وساعات تطبيق رسوم المواقف، ونظام "درب" للتعرفة المرورية، ومواعيد عمل حافلات النقل العام، ومواعيد عمل مراكز خدمات ترخيص السائقين والمركبات خلال عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2024 التي تصادف يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

مراكز إسعاد المتعاملين

أوضح أبوظبي للتنقل أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025. إلى ذلك يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدماته عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على الموقع الالكتروني https://admobility.gov.ae/، وتطبيقي "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

خدمة "مواقف"

ستكون رسوم المواقف السطحية مجانية يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، على ان يستأنف احتساب الرسوم يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 بدءاً من الساعة 8 صباحاً. كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال العطلة الرسمية.

وفي هذا السياق نوه أبوظبي للتنقل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

نظام درب للتعرفة المرورية

أعلن أبوظبي للتنقل أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية خلال العطلة وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، على أن يستأنف تطبيق التعرفة يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية.

خدمات النقل العام

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العطلة أفاد أبوظبي للتنقل بأن خدمات الحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد المتبع خلال أيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية مع تشغيل رحلات إضافية على خطوط الضواحي وعبر المدن.

للاطلاع على مواعيد عمل حافلات النقل العام، يرجى زيارة الموقع الالكتروني https://admobility.gov.ae/ أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي وخرائط جوجل.

نبذة عن أبوظبي للتنقل:

تعد أبوظبي للتنقل الهوية المؤسسية الجديدة التي أطلقها مركز النقل المتكامل، تماشياً مع رؤية أبوظبي الطموحة للبقاء في طليعة المدن الأكثر تقدماً حول العالم، وتهدف إلى إنشاء منظومة تنقل ذكية آمنة ومستدامة وتنافسية في جميع أنحاء الإمارة.

وتعمل أبوظبي للتنقل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لاستيعاب النمو السكاني والازدياد المروري المقدّر في الإمارة، وتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، إضافة إلى دمج التقنيات الأكثر تطوراً في سبيل تعزيز ممارسات التنقل المستدام.

ويشمل نطاق أبوظبي للتنقل الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي بالإضافة إلى ترخيص السائقين والمركبات مما يعزز الالتزام بتطوير منظومة التنقل في المنطقة.