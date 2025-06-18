دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء"، المزود الحصري والمعتمد لشبكات الاتصالات الآمنة لدى حكومة دبي، عن مشاركتها الرسمية في المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في حالات الأزمات والطوارئ لعام 2025، والذي يُعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو الجاري.

ويترأس الوفد الزائر سعادة منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة "نداء"، يرافقه عمر بن غليطة، نائب المدير التنفيذي، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين والتقنيين. وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع عن كثب على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال تكنولوجيا الاتصالات الحرجة في العمليات اليومية التي تخدم شركائنا الاستيراتيجين ، واستكشاف آفاق التعاون والشراكة مع أبرز المؤسسات والشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه الزيارة تجسيدًا لحرص مؤسسة "نداء" على ترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الاتصالات الحرجة وتوسيع نطاق علاقاتها الدولية، إلى جانب مواكبة أحدث المستجدات التكنولوجية بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتوظيفها في تعزيز كفاءة وموثوقية البنية التحتية لشبكات الاتصالات في إمارة دبي.

وفي هذا السياق، صرّح سعادة منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة "نداء"، قائلًا:

"تُجسد مشاركتنا في المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2025 التزامنا الراسخ بتعزيز ريادتنا في مجال الاتصالات الحرجة. ومن خلال التواصل مع أبرز الخبراء العالميين واستكشاف الحلول المستقبلية، نعمل على دعم رؤية دبي كمدينة ذكية وآمنة تُواكب متطلبات المستقبل وتحدياته."

وتُبرز هذه الزيارة التزام "نداء" المتواصل بدعم منظومة السلامة العامة والأمن في إمارة دبي، عبر تبنّي بنى تحتية متقدمة وقابلة للتوسع، إلى جانب تعزيز قدراتها في تقديم خدمات اتصالات حرجة عالية الكفاءة، تُسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي، وتواكب الطموحات الاستراتيجية للإمارة نحو المستقبل.

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