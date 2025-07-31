بلغ صافي الإيرادات 74.3 مليار يورو، بانخفاض قدره 13% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024، بسبب تراجع الأداء في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا، والتي تم تعويضها جزئياً بالنمو المتحقق في سوق أمريكا الجنوبية.

بلغ صافي الخسارة (2.3) مليار يورو، بما في ذلك استثناء صافي رسوم بمقدار 3.3 مليار يورو من الدخل التشغيلي المُعدَّل، مقارنةً بصافي ربح 5.6 مليار يورو في النصف الأول من عام 2024. وبلغ الدخل التشغيلي المعدل 0.5 مليار يورو بهامش دخل تشغيلي معدل قدره 0.7%، مقارنةً بمستويات العام الماضي البالغة 8.5 مليار يورو و10.0% على التوالي.

بلغ حجم التدفقات النقدية الحرة الصناعية (3.0) مليار يورو، نتيجة ضعف مستوى توليد الدخل التشغيلي المُعدَّل وتزايد نفقا ت رأس المال والبحث والتطوير خلال النصف الأول من العام 2025.

بلغ إجمالي السيولة الصناعية المتاحة 47.2 مليار يورو في 30 يونيو 2025، متجاوزةً نسبة صافي الإيرادات المستهدفة.

سجل إجمالي المخزون 1.2 مليون سيارة (منها 298 ألف سيارة ضمن مخزون الشركة) في 30 يونيو لعام 2025، بزيادة 1% مقارنةً بنهاية عام 2024، رغم إطلاق منتجات جديدة وزيادة الشحنات المجمعة بنسبة تزيد عن 5%.

شهد النصف الأول من عام 2025 تحسناً في الشحنات وصافي الإيرادات والدخل التشغيلي المُعدَّل والتدفقات النقدية الحرة مقارنةً بالنصف الثاني من 2024، من خلال الاستفادة من مجموعة المنتجات الموسعة وتنشيط التسويق والانضباط القوي في إدارة المخزون، كما انخفض صافي الخسارة مقارنة بالنصف الثاني من 2024.

عدّلت الشركة توجيهاتها المالية مع توقعات باستمرار التحسن والتعافي في النصف الثاني من عام 2025.

"أيقنت منذ أسابيعي الأولى في منصب الرئيس التنفيذي بأن سبيلنا الوحيد للنجاح في التغلب على ما نواجهه من تحديات في ستيلانتيس هو الاعتماد على جميع نقاط قوتنا – بدءاً من حماس والتزام موظفينا وقدراتهم الإبداعية، ووصولاً إلى الطرازات الجديدة المميزة التي نطرحها اليوم في الأسواق. لا شك أن عام 2025 مليء بالتحديات، لكنه يشهد أيضاً تحسناً تدريجياً في الأداء. وتبدو مؤشرات التحسن واضحة عند مقارنة النصف الأول من 2025 بالنصف الثاني من 2024، سواء من حيث ارتفاع الطلب أو زيادة صافي الإيرادات أو تحسن الدخل التشغيلي المُعدَّل، رغم تصاعد التحديات الخارجية. وسيمضي فريق قيادتنا الجديد، مع فهمه العميق لحجم هذه التحديات، في اتخاذ القرارات الحاسمة اللازمة للعودة إلى مسار النمو المربح وتحقيق نتائج أقوى وأكثر استدامة."

مليون يورو النصف الأول من 2025 النصف الأول من 2024 نسبة التغيير التوجيهات المالية للنصف الثاني من عام 2025 صافي الإيرادات: زيادة صافي الإيرادات مقارنة بالنصف الاول من 2025 هامش الدخل التشغيلي المُعدّل: أرقام منخفضة التدفقات المالية الصناعية الحرة: تحسن النتائج مقارنة النصف الأول من عام 2025 ملاحظة: تفترض التوجيهات أن قواعد التعريفة الجمركية/التجارة الحالية سارية المفعول اعتباراً من 29 يوليو 2025. المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) صافي الإيرادات 74,261 85,017 (13) % صافي الربح/(الخسارة) (2,256) 2 5,647 (140)% ربحية الأسهم المخفضة (0.78) 1.86 (142)% التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية (2,287) 3,970 (158)% البيانات وفقاً للمبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة قبولاً عاماً (Non-GAAP) الدخل التشغيلي المُعدَّل 540 8,463 (94) % هامش الدخل التشغيلي المُعدَّل 0.7% 10.0% (930) نقطة أساس ربحية الأسهم المخفضة المٌعدَّلة 0.18 2.36 (92)% التدفقات النقدية الصناعية الحرة (3,005) (392) +667 %

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 يوليو 2025 – أعلنت شركة ستيلانتيس اليوم نتائج النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ صافي الإيرادات 74٫3 مليار يورو، مسجلاً انخفاضاً قدره 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نظراً لتراجع الأداء الذي تشهده أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا الموسعة، والذي يتم تعويضه جزئياً من خلال النمو في أسواق أمريكا الجنوبية. وتعكس النتائج تأثيرات تغيرات سعر صرف العملات الأجنبية والتعريفات الجمركية وتراجع حجم مبيعات المركبات التجارية الخفيفة في أوروبا. ورغم التحديات التي أظهرتها النتائج المالية، تمضي ستيلانتيس بخطى ثابتة لترسيخ أسس أداء أقوى في المستقبل، من خلال تغييرات قيادية مدروسة وإعادة توجيه بوصلتها.

تعيين فريق قيادة جديد

أعلنت ستيلانتيس في 28 مايو 2025 أن مجلس إدارتها اختار أنطونيو فيلوزا بالإجماع رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 23 يونيو 2025. يأتي فيلوزا لمنصبه الجديد حاملاً منهجية إدارية تركز على الأفراد وسجلٍ حافلٍ بالإنجازات داخل الشركة ورؤية واضحة للنجاح في مجال صناعة السيارات المليئة بالتحديات.

كما أعلن فيلوزا في 23 يونيو 2025 عن تعيين فريق قيادة جديد للشركة مكون من نخبة من الخبراء في مجال صناعة السيارات. وشهد الإعلان ترقية عديد من التنفيذيين من ذوي الأداء المتميز لمناصب قيادية عليا للمرة الأولى، مع إسناد مهام موسعة إلى معظمهم.

وتم تأكيد تعيين فيلوزا عضواً في مجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً لشركة ستيلانتيس خلال الاجتماع العام غير العادي المنعقد في 18 يوليو 2025.

أحدث المستجدات المتعلقة بالتعافي التجاري – إطلاق موجة من المنتجات لدعم مسار النمو المستقبلي

شملت خطوات التعافي التجاري إطلاق أربعة طرازات جديدة في النصف الأول من عام 2025، منها سيتروين C3 إيركروس وفيات غراند باندا وأوبل/ فوكسهول فرونتيرا ورام بروماستر كارجو الكهربائية التي تعمل بالبطارية. كما أجرت الشركة تحديثات كبيرة في عدد من الطرازات الشهيرة مثل رام 2500 و3500 هيفي ديوتي وسيتروين C4/C4X وأوبل موكا. وقد أسهمت هذه الإطلاقات في زيادة حصة ستيلانتيس السوقية في قارة أوروبا الموسعة (EU30) بمقدار 127 نقطة أساس مقارنةً بالنصف الثاني من عام 2024، إلى جانب تحسن كبير في الطلب في أمريكا الشمالية، ما يُتوقع أن يُعزز الأداء في الفترات المقبلة.

وتعتزم ستيلانتيس إطلاق 10 طرازات جديدة خلال عام 2025، من بينها ثلاثة طرازات تعتمد على منصة STLA Medium في النصف الثاني من العام، وهي جيب® كومباس وسيتروين C5 إيركروس و DSNo8 استكمالاً لنجاح طرازات بيجو 3008و 5008وأوبل/ فوكسهول غراندلاند المعتمدة على المنصة ذاتها.

كما أعلنت رام عن عودة محرك HEMI® V-8 سعة 5.7 لتر في رام 1500 لعام 2026، مستجيبةً لطلب العملاء، على أن تصل أولى الشاحنات إلى الوكلاء في النصف الثاني من 2025. كما سيشهد النصف الثاني من العام نفسه عودة إنتاج عدد من الطرازات الرائدة الأخرى، مثل جيب® شيروكي الهجينة ودودج تشارجر ICE SIXPACK، بعد توقف إنتاجهما منذ عام 2023، إلى جانب انضمام تشارجر دايتونا ذات الأبواب الأربعة إلى مجموعة سيارات تشارجر.

وأعلنت بيجو أيضاً عن عودة طرازات GTi بالكشف عن سيارة 208 GTi الجديدة خلال سباق التحمل لومان 24 ساعة في يونيو 2025.

إضافة إلى ذلك، تم طرح شاحنة البيك أب فيات تيتانو في السوق الأرجنتينية بمحرك وناقل حركة جديدين، ويجري إنتاجها حالياً في مصنع الشركة في قرطبة في الأرجنتين.

تحديث التعريفات الجمركية

عدّلت ستيلانتيس تقديراتها بشأن صافي تأثير التعريفات الجمركية لعام 2025 ليبلغ نحو 1.5 مليار يورو، منها 0.3مليار يورو تكبدتها خلال النصف الأول. وتواصل الشركة تعاونها الوثيق مع الجهات التنظيمية وصناع القرار السياسي، مع وضع خطط طويلة الأمد لمواجهة هذه التحديات.

تعديل التوجيهات المالية

أعلنت ستيلانتيس عن توجيهاتها المالية للنصف الثاني من 2025، متوقعةً زيادة في صافي الإيرادات وتحقيق هامش دخل تشغيلي مُعدل ضمن نطاق منخفض فضلاً عن تحسّن التدفقات النقدية الحرة الصناعية خلال النصف الثاني من العام. وتفترض هذه الإرشادات أن القواعد الحالية للتجارة والتعريفات الجمركية ساريةً اعتباراً من 29 يوليو 2025.

الأحداث القادمة

تعقد ستيلانتيس في 29 يوليو 2025 في تمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي/ 8:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بثاً مباشراً ومؤتمراً عبر الهاتف لمناقشة نتائج النصف الأول من 2025. ومن المتوقع أن يُنشَر العرض التقديمي في حوالي الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي / 2:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

نبذة عن ستيلانتيس

ستيلانتيس (Stellantis N.V.، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز STLA/ بورصة يورونيكست ميلان بالرمز STLAM/ يورونيكست باريس بالرمز STLAP) هي إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في صناعة السيارات وتوفير سبل التنقّل. وتجسّد علاماتها التجارية العريقة والأيقونية شغف المؤسِّسين من أصحاب الرؤى المتفردة والعملاء العصريين عبر منتجاتها وخدماتها المبتكرة، والتي تشمل ’أبارث ‘ (Abarth)، ’ألفا روميو ‘ (Alfa Romeo)، ’كرايسلر ‘ (Chrysler)، ’سيتروين ‘ (Citroën)، ’دودج ‘ (Dodge)، ’دي إس أوتوموبيلز ‘ (DS Automobiles)، ’فيات ‘ (Fiat)، ’جيب ‘ (Jeep®)، ’لانسيا ‘ (Lancia)، ’مازيراتي ‘ (Maserati)، ’أوبل ‘ (Opel)، ’بوجو ‘ (Peugeot)، ’رام ‘ (Ram)، ’فوكسهول ‘ (Vauxhall)، ’فري تو موف‘ (Free2move) و’ليزيس‘ (Leasys) . وانطلاقاً من ميزة التنوع، تقود المجموعة صناعة السيارات وتطمح لأن تصبح أهم شركة مستدامة في تقنية التنقّل، بينما تحقق القيمة المضافة لكافة الأطراف المعنية ولجميع المجتمعات التي تنشط فيها.

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