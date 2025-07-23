دبي: تربط هونغ كونغ ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات تجارية ثنائية قوية منذ سنوات، تشمل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. وإضافة إلى المزايا التجارية التي تتمتع بها هونغ كونغ، يعمل "مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ" (HKTDC) على جمع أحدث المعلومات السوقية وبناء شراكات استراتيجية تهدف إلى دعم نمو الأعمال وتطوير الفرص التجارية للشركات.

وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الـ 11 كأكبر شريك تجاري لهونغ كونغ. وحتى نوفمبر 2024، بلغ إجمالي قيمة التجارة بين الجانبين أكثر من 14.8 مليار دولار أمريكي، حيث احتلت الإمارات المرتبة الـ 6 كأكبر سوق تصدير لهونغ كونغ بقيمة صادرات تجاوزت 11.2 مليار دولار أمريكي، والمرتبة الـ 17 كأكبر مستورد بقيمة واردات تخطت 3.5 مليار دولار أمريكي.

وأعلن السيد "دانيال لام"، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في "مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ"، اليوم أنه سيتم تنظيم أربعة معارض تجارية دولية هذا الخريف في هونغ كونغ، ستشكل منصات مثالية للتجار والموردين من دولة الإمارات لتوسيع أعمالهم والوصول إلى أسواق جديدة، وهذه المعارض هي:

معرض هونغ كونغ للإلكترونيات – (نسخة الخريف) (13 – 16 أكتوبر 2025)

معرض الإلكترونيات آسيا (13 – 16 أكتوبر 2025)

معرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة (نسخة الخريف) (27 – 30 أكتوبر 2025)

معرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة الخارجية والتقنيات الضوئية (28 – 31 أكتوبر 2025)

أجنحة هونغ كونغ للتكنولوجيا تستعرض الابتكارات في "جيتكس جلوبال 2025" ومعرض "إكسباند نورث ستار 2025"

يفخر مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، بالتعاون مع شركة هونغ كونغ لمجمّعات العلوم والتكنولوجيا (HKSTP)، بالكشف عن أجنحة هونغ كونغ للتكنولوجيا ضمن فعاليتين بارزتين في دبي؛ وهما: معرض "جيتكس جلوبال 2025" المقرر انعقاده من 13 إلى 17 أكتوبر، ومعرض "إكسباند نورث ستار 2025" الذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر المقبل.

وبمشاركة أكثر من 20 شركة تكنولوجية مبتكرة من هونغ كونغ، ستسلّط الأجنحة الضوء على المكانة المتنامية للمدينة في مجالي التكنولوجيا والابتكار، كما ستوفر منصة لربط الشركات الناشئة والمشاريع الريادية في هونغ كونغ بالمستثمرين العالميين، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.

محفظة معارض التكنولوجيا لخريف 2025:

معرض الإلكترونيات – نسخة الخريف: https://www.hktdc.com/event/hkelectronicsfairse/en

معرض الإلكترونيات آسيا: https://www.hktdc.com/event/electronicasia/en

13 إلى 16 أكتوبر 2025 في مركز هونغ كونغ للمعارض والمؤتمرات

6 إلى 23 أكتوبر 2025 عبر منصة Click2Match الإلكترونية

ومن المقرر أن يستضيف مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ معرضين بارزين في هونغ كونغ خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر، هما: معرض الإلكترونيات (نسخة الخريف) ومعرض الإلكترونيات آسيا (eAsia)، الذي يُنظم بالتعاون مع شركة (MMI Asia Pte Ltd).

وستُقام الفعاليتان في الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر 2025 في مركز هونغ كونغ للمعارض والمؤتمرات، حيث ستُعرض أحدث المنتجات الذكية والمكوّنات الإلكترونية والحلول الابتكارية. وفي عام 2024، استقطب المعرضان نحو 3,200 عارض من 19 دولة وإقليماً حول العالم.

وفي نسخته الخامسة والأربعين، يواصل معرض الإلكترونيات (نسخة الخريف) دوره في ربط العارضين الدوليين بالمشترين من مختلف أنحاء العالم، مُقدماً أحدث المنتجات والحلول المبتكرة التي تواكب اتجاهات التكنولوجيا العالمية. وسيركز معرض عام 2025 على ثلاثة محاور رئيسية:

الذكاء الاصطناعي والروبوتات : سيقدم المعرض مجموعة متنوعة من الروبوتات المتطورة من أبرز العلامات التجارية مثل Ti5robot و PADBOT وغيرها، لتسليط الضوء على إمكاناتها التحويلية في مختلف الصناعات. كما سيتم تخصيص مساحة خاصة بعنوان ( RoboPark ) في أرض المعرض لتقديم تطبيقات عملية للروبوتات، وإبراز كيفية إسهام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تغيير ملامح الحياة اليومية وعمليات الأعمال من خلال ابتكارات تطبيقية واقعية.

: سيقدم المعرض مجموعة متنوعة من الروبوتات المتطورة من أبرز العلامات التجارية مثل و وغيرها، لتسليط الضوء على إمكاناتها التحويلية في مختلف الصناعات. كما سيتم تخصيص مساحة خاصة بعنوان ( ) في أرض المعرض لتقديم تطبيقات عملية للروبوتات، وإبراز كيفية إسهام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تغيير ملامح الحياة اليومية وعمليات الأعمال من خلال ابتكارات تطبيقية واقعية. الترفيه الرقمي : استعراض أحدث المنتجات والحلول الترفيهية، بما في ذلك التجارب الرقمية الغامرة، وأدوات السفر الذكية، ومنتجات الترفيه الخارجي.

: استعراض أحدث المنتجات والحلول الترفيهية، بما في ذلك التجارب الرقمية الغامرة، وأدوات السفر الذكية، ومنتجات الترفيه الخارجي. الاقتصاد الفضي: تسليط الضوء على تقنيات اللياقة البدنية ومنتجات الرعاية الصحية المصممة خصيصاً لكبار السن، لدعم صحتهم وتعزيز جودة حياتهم.

سيتم تنظيم مناطق مخصصة داخل المعرض لتسهيل مهمة المشترين في التعرف على المنتجات وعقد الصفقات، ومن أبرز هذه المناطق:

قاعة الشهرة (Hall of Fame) : تضم مجموعة مختارة من أبرز المنتجات الإلكترونية لأشهر العلامات التجارية العالمية. كما سيتم إطلاق منطقة جديدة تحت اسم "RISE Avenue" لعرض العلامات التجارية الصاعدة في مجالات الروبوتات وإكسسوارات الألعاب الإلكترونية ومنتجات الترفيه .

: تضم مجموعة مختارة من أبرز المنتجات الإلكترونية لأشهر العلامات التجارية العالمية. كما سيتم إطلاق منطقة جديدة تحت اسم لعرض العلامات التجارية الصاعدة في مجالات الروبوتات وإكسسوارات الألعاب الإلكترونية ومنتجات الترفيه مركز المغامرات (Adventure Hub) : وهي منطقة جديدة مليئة بالإثارة والاكتشاف، ومن أبرز معالمها منطقة التجارب الغامرة، التي تتيح للزوار الاستمتاع بتجارب مميزة مثل ألعاب الرياضات المعتمدة على الواقع الافتراضي ورحلات الميتافيرس التفاعلية.

: وهي منطقة جديدة مليئة بالإثارة والاكتشاف، ومن أبرز معالمها منطقة التجارب الغامرة، التي تتيح للزوار الاستمتاع بتجارب مميزة مثل ألعاب الرياضات المعتمدة على الواقع الافتراضي ورحلات الميتافيرس التفاعلية. قاعة التكنولوجيا (Tech Hall) : ستعرض أحدث حلول ومنتجات إنترنت الأشياء التي تدعم أنماط الحياة الذكية والمدن المستقبلية. وستُقام فعاليات مثل ندوة اتجاهات التكنولوجيا، التي ستجمع كبار رواد الصناعة لمناقشة أبرز التوجهات التي ترسم ملامح عالم الغد. كما ستضم القاعة منطقة الشركات الناشئة لاستعراض أبرز الأفكار والمشاريع الواعدة، إلى جانب سلسلة فعاليات مخصصة لدعم التواصل وبناء الشراكات وتعزيز فرص النمو .

أما معرض الإلكترونيات آسيا (eAsia) فسيُخصص لعرض مجموعة واسعة من المكونات والأجزاء الإلكترونية، إضافة إلى الحلول والتقنيات المرتبطة بها.

وخلال فعاليات المعرضين، ستُقام منتديات وعروض تقديمية وفعاليات متنوعة يشارك فيها نخبة من الخبراء لتبادل الرؤى والأفكار، بما يتيح فرصاً قيّمة للتواصل وبناء الشبكات المهنية للعاملين في القطاع. كما ستتمكن الشركات الناشئة من الاستفادة من منصات مميزة لعرض أفكارها الابتكارية، والحصول على دعم المستثمرين، وتلقي الإرشادات من الخبراء حول تطوير الأعمال ونموها.

وفي عام 2024، استقطب المعرضان أكثر من 60 ألف مشترٍ من المتخصصين في القطاع، قادمين من 136 دولة وإقليماً حول العالم.

معرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة – نسخة الخريف (من تنظيم مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ)

من 27 إلى 30 أكتوبر 2025

hklightingfairae.hktdc.com

معرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة الخارجية والتقنيات الضوئية (من تنظيم مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ)

من 28 إلى 31 أكتوبر 2025

hkotlexpo.hktdc.com

ستقام النسخة السابعة والعشرون من معرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة – نسخة الخريف في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025 في مركز هونغ كونغ للمعارض والمؤتمرات، بينما تحتضن "آسيا وورلد إكسبو" النسخة العاشرة من معرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة الخارجية والتقنيات الضوئية من 28 إلى 31 أكتوبر 2025. وتحت شعار "تصاميم مضيئة لمستقبل أكثر ذكاءً"، سيجمع المعرضان أكثر من 3,000 عارض، ليشكلا معاً سوقاً عالمياً مرموقاً في قطاع الإضاءة يزخر بفرص تجارية واعدة.

وستواصل "قاعة الإضاءة المتصلة" في معرض الإضاءة – نسخة الخريف تصدّر المشهد، من خلال عرض تصاميم رائدة ومنتجات مبتكرة وحلول ذكية معتمدة على إنترنت الأشياء مُقدمة من شركات وعلامات تجارية عالمية مرموقة. أما "قاعة أورورا" الشهيرة فستجمع تحت سقف واحد أبرز العلامات المتخصصة في تصنيع منتجات الإضاءة وملحقاتها عالية الجودة. وستبرز "منطقة الإضاءة التجارية" حلول إضاءة موثوقة ومتعددة الاستخدامات تناسب المكاتب ومتاجر التجزئة والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدارس وغيرها. كما ستضم "منطقة الإضاءة السكنية" مجموعة من المنتجات الوظيفية والديكورية للإضاءة المنزلية، في حين ستعرض "منطقة إضاءة إل إي دي" تشكيلة واسعة من الإضاءة الموفرة للطاقة. وستقدم "منطقة إل إي دي إيسينشالز" مجموعة شاملة من ملحقات وأجزاء الإضاءة لدعم القطاع.

وسيُقام معرض الإضاءة الخارجية والتقنيات الضوئية بالتزامن خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر، ليكون منصة شاملة ومتكاملة لتلبية احتياجات المشترين، حيث يعرض مجموعة واسعة من حلول الإضاءة الخارجية التجارية والصناعية التي تسهم في تطوير المدن الذكية. ويقدّم المعرض منطقة مخصصة بعنوان "الأعمدة الذكية والحلول المبتكرة"، تعرض أحدث الابتكارات التي تعزز كفاءة استهلاك الطاقة وتُسهم في تحسين جودة حياة السكان في المناطق الحضرية. وستقدّم "منطقة الإضاءة البستانية" مجموعة من المنتجات الجديدة، بما في ذلك أحدث تقنيات إضاءة النباتات وتشكيلة من وحدات الإضاءة المناسبة للحدائق المنزلية والمتنزهات الخارجية. أما "منطقة الإضاءة الخارجية والعامة" فستواصل تسليط الضوء على المصابيح المخصصة للأماكن العامة الخارجية والأغراض الإعلانية. وستتجاوز "منطقة الإضاءة التقنية والمهنية" عرض وحدات الإضاءة التقليدية، لتقدم حلولاً متخصصة مصممة خصيصاً للاستخدامات المهنية مثل المستودعات والمنشآت الإنتاجية.

وسيشهد المعرضان برنامجاً متنوعاً يضم فعاليات مخصصة لبناء العلاقات المهنية مثل فعاليات التواصل، والندوات، ومنتديات المشترين والعارضين، بهدف تمكين المتخصصين في القطاع من توسيع شبكاتهم المهنية والاطلاع مباشرة على أحدث تطورات السوق. كما سيعود كل من "منتدى التصميم المبتكر للإضاءة" و"منتدى الإضاءة المتصلة" إلى معرض الإضاءة – (نسخة الخريف)، في حين ستُنظم في "معرض الإضاءة الخارجية والتقنيات الضوئية" ندوة متخصصة حول الاقتصاد الدائري في صناعة الإضاءة.

وستُقام المعارض بنموذج المعارض الفعلية وبصيغة هجينة، وستكون مدعومة بمنصة الأعمال الذكية عبر الإنترنت Click2Match، التي ستعمل في الفترة من 20 أكتوبر حتى 7 نوفمبر، لتوفير وسيلة مريحة وفعّالة لربط التجار وعقد الصفقات. كما يتيح نظام Scan2Match الربط بين التجربة الفعلية والرقمية، حيث يمكن للمشترين، من خلال استخدام تطبيق HKTDC Marketplace، مسح الرموز الإلكترونية (QR) المخصصة للعارضين لحفظهم في القائمة المفضلة، واستعراض معلومات المنتجات، والاطلاع على المخططات الإلكترونية لأرض المعرض، وحتى التواصل مع العارضين بعد انتهاء المعرض لمواصلة رحلة البحث عن المنتجات وعقد الصفقات.

-انتهى-

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