دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت "دبي الصحية" اتفاقية تعاون مع شركة "إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(EY)، تهدف إلى تعزيز مهارات الكفاءات والمواهب ضمن منظومتها وتمكينها من اكتساب خبرات عملية متقدّمة في مجال الاستشارات الصحية.

وقع الاتفاقية كلاً: خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في "دبي الصحية"، وأنتوني سوليفان، الشريك الإداري لشركة EY في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في منصة "دبي الصحية" بمعرض "رؤية الإمارات للوظائف 2025"، المنصة الوطنية الرائدة للتوظيف وتنمية المهارات، والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى 25 سبتمبر الجاري.

وبموجب الاتفاقية، سيحصل المشاركون على برنامج تدريبي متكامل يمكنهم من تطوير مهاراتهم في مجالات البحث، وإدارة المشاريع، واكتساب المعرفة المتخصصة، إلى جانب التعرف على منهجيات الاستشارات وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية من خلال تبادل الخبرات والتطبيق العملي.

وبهذه المناسبة، قال خليفة باقر" نعتز بهذه الشراكة البنّاءة مع " إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والتي تعكس التزامنا بتنمية مهارات كفاءاتنا ومواهبنا ضمن منظومة "دبي الصحية" من خلال اكتساب المعرفة والخبرات العالمية، وتبنّي أفضل الممارسات في مجال الاستشارات الصحية. ويمثّل هذا التعاون إضافة نوعية تدعم قدراتهم في مجالات البحث والتعليم وإدارة المشاريع، وتسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية."

وقال أنتوني سوليفان، الشريك الإداري لشركة EY في دولة الإمارات العربية المتحدة: "نفخر بشراكتنا مع "دبي الصحية"، ودعم مساعيها الرامية لتطوير قطاع الرعاية الصحية. ستتيح هذه الاتفاقية لشركة EY المساهمة في تأهيل الكوادر الطبية وتطوير قدراتهم البحثية، وتزويدهم برؤى ومعارف متقدمة، إلى جانب تعزيز خبراتهم في مجالات إدارة المشاريع بما يتيح لهم التعامل بكفاءة وفاعلية مع التحولات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي".

-انتهى-

