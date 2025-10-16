دولة الإمارات، أبوظبي: كشفت حكومة أبوظبي على هامش مشاركتها في اليوم الثاني من معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2025» عن مجموعة جديدة من المشاريع والابتكارات والشراكات الاستراتيجية، التي تُسرع رؤيتها في أن تصبح أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، حيث تشارك في جناح حكومة أبوظبي أكثر من 30 جهة حكومية ومؤسسة أكاديمية تحت شعار «حكومة أذكى، وأقرب للمجتمع»، في نموذج يعكس أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية لتمكين تجارب رقمية ذكية آمنة، تضع الإنسان على قمة أولوياتها.

ومن أبرز المشاريع التي أعلنت عنها دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي اليوم، الإصدار الأحدث والأكثر تطوراً من منصة «تم 4.0»، والتي تجمع أكثر من 1100 خدمة حكومية وخاصة، وتتضمن مجموعة واسعة من الميزات والخصائص والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمساحات التفاعلية «مساحات تم» التي تدمج الخدمات وتصممها بناءً على لحظات حياة أفراد المجتمع من المتعاملين.

وقال سعادة الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم» في دائرة التمكين الحكومي– أبوظبي: "يوظف التحديث الأخير لمنصة (تم) الذكاء الاصطناعي لتكييف التجارب مع ملفات تعريف المتعاملين واهتماماتهم واحتياجاتهم، ما يشكل الإصدار الأكبر والأكثر ديناميكية في تاريخ المنصة، وهو مُصمم كنموذج رقمي متكامل يعيد تعريف الخدمات الحكومية، ويُجسد بشكل واقعي مفهوم الذكاء الاصطناعي".

ومن أبرز الميزات الجديدة التي تضمنها منصة «تم 4.0» هي "الحكومة الذاتية، التي تمثل أول موظف حكومي رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العالم، يدير المهام المتكررة تلقائياً مثل؛ مهام تجديد التراخيص، ودفع فواتير الخدمات، وحجز المواعيد الطبية الروتينية، ما يتيح لأفراد المجتمع التركيز على ما هو أهم في حياتهم اليومية.

وبناءً على هذا الأساس، تقدم منصة «تم 4.0» ميزتي «البحث برؤية جديدة» و«الدليل الذكي»، وهما خاصيتان جديدتان توفران دعماً صوتياً ومرئياً خطوة بخطوة، وتحللان أفكار واهتمامات المستخدم، وتتحققان من صحة الوثائق بصرياً لتبسيط حتى أكثر الخدمات تعقيداً. وتقدم وحدات الهولوغرام «تم هولوغرام» مراكز مساعدة متنقلة تتيح للمستخدمين التواصل مع موظفين مباشرين باللغتين العربية أو الإنجليزية لتلقي الإرشادات الفورية خطوة بخطوة، بالإضافة إلى خدمة «تم لكم» التي تتيح للمستخدمين طرح الأفكار والمشاركة في التصويت عليها، والتي من شأنها تشكيل الخدمات المستقبلية، وهي خدمة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وابتكار يواكب أهداف عام المجتمع في دولة الإمارات.

وتمت إضافة مساحتان جديدتان على منصة «تم» هما؛ «التنقل» و«الأسرة» بالإضافة إلى مساحة «صحتنا» التي تم الإعلان عنها سابقاً، وبذلك تدمج هذه المساحات الجديدة إلى جانب مساحات الأعمال والعقارات، الخدمات الرئيسية من عدة جهات في منصة موحدة سهلة الاستخدام تعكس نهج أبوظبي المرتكز على الإنسان في الحكومة الرقمية.

وشملت الإضافات الجديدة الأخرى لمنصة «تم» شراكات استراتيجية جديدة تسهم في جعل التفاعل الحكومي أسرع وأبسط وأكثر ترابطاً. ومن خلال التعاون مع دائرة البلديات والنقل، أصبح بإمكان أفراد المجتمع الآن شراء وبيع المركبات مباشرة عبر «تم». كما يتيح التكامل الجديد مع مركز أبوظبي العقاري إجراء معاملات العقارات بسلاسة. وتعزز مذكرات التفاهم الجديدة مع شرطة أبوظبي ومؤسسة التنمية الأسرية رفاهية المجتمع من خلال خدمات الرعاية الأسرية والاجتماعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتبسط خدمة شراء التأمين عبر منصة «شوري» الحماية للمواطنين والمقيمين، بينما يربط التكامل مع منظومة الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المستخدمين بخدمات التحقق الفوري من الوثائق. وتوضح هذه التحسينات كيف تتطور «تم» من منصة خدمات إلى نموذج ومنصة رقمية استباقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتوسعت شراكات «تم» عبر التعاون مع وزارة الخارجية لتقديم التصديق الرقمي والتحقق من الخدمات.

أعلنت دائرة البلديات والنقل عن خمس شراكات استراتيجية لتعزيز مستقبل النظام الحضري الذكي في أبوظبي. وتشمل شركاء مثل: «إي آند» للمدن الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونشر الطائرات بدون طيار عبر شبكة الجيل الخامس، وكابجيميناي لتطوير منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للبلدية والنقل، و Hikvisionلأنظمة المراقبة والسلامة العامة الذكية، وأنالوج استوديوز وأوريجن تكنولوجي لدمج التوائم الرقمية والذكاء الحضري القائم على الذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت الدائرة عن إطلاق روبوت التفتيش الذكي الذي يستخدم مستشعرات الذكاء الاصطناعي لدوريات صيانة حديقة العائلة في أبوظبي. وأعلنت عن منصة التوأمة الرقمية، التوأم الرقمي الجديد للإمارة، والتي تعد الطبقة المركزية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتخطيط الحضري والعمليات في الإمارة، وتجمع بين البيانات المباشرة والروبوتات والتحليلات الاستشرافية، وتراقب البنية التحتية والتنقل باستمرار، ما يمكن الجهات المعنية من محاكاة وتوقع وتنظيم وتطوير المدينة.

تمتد رؤية أبوظبي لحكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى أبعد من خدمات المواطنين لتشمل الأسس التي تربط الأنظمة والأشخاص والقرارات. من السحابة السيادية والأمن السيبراني إلى حوكمة البيانات وتطوير المواهب. وتبرز الشراكات الجديدة التي تم الكشف عنها في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2025» كيف تبني أبوظبي الأساس الرقمي الذكي للمستقبل.

وأعلنت دائرة التمكين الحكومي _ أبوظبي عن خمس شراكات رقمية استراتيجية مع سايبرجيت لتوفير حماية سيبرانية على مدار الساعة للأنظمة الحكومية، و كور 42 لتسريع التحوُّل السحابي ورفع جاهزية الذكاء الاصطناعي عبر السحابة السيادية، و«اتصالات من إي آند» لتقديم بنية تحتية رقمية موحدة وهندسة مراكز بيانات متقدمة تربط جميع الجهات الحكومية، ومايكروسوفت التي ستتعاون مع الدائرة لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي وابتكار السحابة وقدرات الخدمات الحكومية الرقمية في أبوظبي.

وعرض مركز الإحصاء – أبوظبي مبادرتين رائدتين في مجال البيانات: «بيان 4.0» ومنصة «تبيان». يوفر تطبيق «بيان 4.0» المنصة الموحدة لاتخاذ القرار، تجربة تفاعلية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ومحاكاة السيناريوهات المستقبلية والوصول إلى مؤشرات إحصائية فورية تدعم وضع السياسات والاستراتيجيات القائمة على المعرفة. بينما توفر منصة «تبيان» الموحدة للإنتاج الإحصائي، نظاماً موحداً لإدارة البيانات والتحقق منها، بما يعزّز الكفاءة والتكامل في منظومة العمل الإحصائي في الإمارة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

ووقعت جمارك أبوظبي اتفاقيتي تحديث جمركي مع وزارة الاقتصاد والسياحة وجمارك رأس الخيمة لتسهيل التجارة المتكاملة من خلال أنظمة رقمية متقدمة.

ولتوسيع أجندة أبوظبي للذكاء في التنقل والبنية التحتية، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم استراتيجية جديدة مع «أبوظبي للتنقل» (المعروفة سابقاً بمركز النقل المتكامل). وتشمل تلك الشراكات مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية لتعزيز التعاون في البيانات والتحليلات، وأبوظبي البحرية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لتعزيز تكامل بيانات النقل البحري والبري، و K2لتسريع التحول الرقمي في إدارة أصول النقل وتطوير الشرق الأوسط وإفريقيا لأنظمة تخطيط التنقل والسلامة المرورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتعزز هذه الشراكات مكانة أبوظبي كمركز عالمي لاختبار التنقل الذكي والمستدام.

وتبقى المرونة ركيزة أساسية في تحول أبوظبي. وتوضح هذه الشراكات ما يمكن تحقيقه عند تلاقي السحابة السيادية والبيانات والذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية وتكاملها، ما يجعل من أبوظبي نموذجاً للحوكمة الذكية المرنة.

تمثل الشراكات التسع عشرة المعلنة اليوم أكبر تعاون جماعي في تاريخ حكومة أبوظبي في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2025»، ما يعكس نهج المنظومة الحكومية المتكاملة لتحقيق أول حكومة في العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ومن خلال عرض المشاريع الرائدة وإطلاق خدمات الجيل القادم وتعميق الشراكات العالمية، تعزز أبوظبي ريادتها العالمية في قيادة الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتضع معايير جديدة للتميز الرقمي عالمياً.

نبذة عن دائرة التمكين الحكومي

تعمل دائرة التمكين الحكومي على تمكين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بما يساهم في إطلاق إمكاناتها الكاملة وتشكيل حكومة المستقبل، وتوفر خدمات حكومية متقدمة ومتطورة تضمن تجربة متعاملين بلا جهد، وتصيغ السياسات والأطر التشغيلية والتنظيمية وتضعها، لتمكين حكومة ديناميكية مرنة مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة، لتقديم الدعم للجهات الحكومية وأفراد المجتمع بشكل أكثر فعالية وكفاءة من خلال تقديم خدمات نوعية مخصصة، ضمن نهج موحد يركز على خدمة وسعادة المتعاملين.

تأسست دائرة التمكين الحكومي في العام 2023، حيث جمعت العديد من الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة ومن بينها؛ دائرة الإسناد الحكومي، وهيئة أبوظبي الرقمية، وهيئة الموارد البشرية، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، ومنظومة خدمات أبوظبي الحكومية "تم"، و"مواهب"، ومركز الإحصاء – أبوظبي كمؤسسة تابعة لها، وتقود دائرة التمكين الحكومي التحول الرقمي لحكومة أبوظبي.

-انتهى-

#بياناتحكومية