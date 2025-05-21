رأس الخيمة: عززت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مكانتها كجهة رئيسية في التحول الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مشاركتها الفاعلة في النسخة الحالية من معرض "اصنع في الإمارات" والمُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث جرى تنظيم هذا المعرض من قِبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مجموعة أدنيك ليُشكل منصة محورية لتطوير القطاع الصناعي واستقطاب الاستثمارات وتعزيز الحوار من أجل صنع السياسات في المنطقة.

وشاركت راكز في منتدى "اصنع في الإمارات" لعام 2025 إلى جانب أكثر من 700 جهة صناعية، في حدث استقطب نحو 30 ألف زائر واستعرض فرصاً استثمارية عبر 12 قطاعاً استراتيجياً تشمل التصنيع المتقدم والطاقة والإلكترونيات ومواد البناء والصناعات الغذائية. وسعت راكز من خلال مشاركتها إلى تعزيز التواصل مع المستثمرين المحتملين والشركاء وقادة القطاع الصناعي بما يعكس دورها المتنامي في المشهد الصناعي لدولة الإمارات. وجسّد الحدث بمشاركة شركات عالمية وناشئة ومؤسسات وطنية رائدة الزخم المتصاعد في القطاع الصناعي وتوافقه مع توجهات الدولة نحو التنويع الاقتصادي.

ضمن فعاليات المنتدى، تحدث رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "التكامل في المشهد الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة"، حيث أكّد على تنامي الترابط والتكامل بين المناطق الصناعية في مختلف إمارات الدولة. وتطرق جلاّد إلى التحول الملحوظ من العمليات الصناعية الفردية إلى سلاسل قيمة تعاونية ومترابطة بين إمارات الدولة مشيراً إلى أن العديد من المصنّعين العاملين في إمارة رأس الخيمة أصبحوا يزودون الشركات الأخرى في الدولة بالمواد والمنتجات ويعقدون شراكات مع شركات في إمارات أخرى بشكل متزايد. وسلّط جلاّد الضوء كذلك على التنوع الواسع في قاعدة راكز الصناعية والتي تشمل مجالات متعددة بدايةً من إنتاج المواد الغذائية والتغليف ووصولاً إلى قطاعات متقدمة مثل المركبات الكهربائية والدفاع والمواد المركّبة مشدداً على أهمية هذا التنوع كعامل أساسي في تمكين دعم توجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو منظومة صناعية أكثر تكاملاً وقائمة على الابتكار. كما أشاد جلاّد بالمزايا اللوجستية الفريدة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل البنية التحتية الحديثة للموانئ وشبكة قطارات الاتحاد باعتبارها أصول استراتيجية ستعزز تكامل سلاسل الإمدادات الوطنية وتسهم في تحسين كفاءة الحركة الصناعية على مستوى الدولة.

وفي تعليقه على المشاركة، قال جلاّد: "يُمثل معرض "اصنع في الإمارات" منصة وطنية متكاملة تتيح للمستثمرين وروّاد الصناعة استكشاف البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتعرف على فرص التصنيع الواعدة لدى إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص والتي بدورها تواصل ترسيخ مكانتها كمركز صناعي واستثماري رائد في المنطقة. وتُبرز مشاركتنا هذا العام المنظومة المتكاملة التي نقدمها للمستثمرين والتي تشمل البنية التحتية المتقدمة وخدمات الدعم والحلول المرنة المصممة لتلبية متطلبات مختلف القطاعات الصناعية. كما نلتزم بتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات عالية القيمة وداعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الصناعات المحلية من التوسع إقليمياً وعالمياً."

وأضاف جلاّد: "تتماشى مشاركتنا مع الرؤية الوطنية الأوسع لتنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي. ومن خلال دعم توطين سلاسل الإمدادات وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الاستراتيجية، تمضي راكز قدماً في نشر رسالتها بما يتوافق مع الأولويات الوطنية. كما يُشكّل هذا المعرض بيئة مثالية لبناء شراكات استراتيجية جديدة والاطلاع على أحدث الابتكارات الصناعية وتطوير خدماتنا بما يلبي تطلعات الجيل القادم من المصنّعين مع تعزيز جاذبية إمارة رأس الخيمة كوجهة للصناعات الذكية والمستقبلية".

وشارك كذلك بونيت جاين، رئيس قسم الاستراتيجية لدى راكز في حلقة نقاشية أخرى بعنوان "السياسة الصناعية 2.0"، والذي تناول الإقبال المتزايد على الأطر التنظيمية التي تتمحور حول المستثمر وآليات التنفيذ المرنة. وأوضح كيف توفّق راكز بين السياسات الوطنية والتنفيذ العملي عبر إتاحة إجراءات ترخيص مبسطة وخدمات دعم متكاملة وبنية تحتية مخصصة للقطاعات بهدف تسهيل رحلة المستثمر.

وأعلنت راكز خلال المعرض عن مشروعين صناعيين رئيسيين. تمثّل الأول في توقيع اتفاقية بقيمة 1.1 مليار درهم مع شركة تي إتش آي انفستمنت مانجمنت كوربوريشن لتطوير مدينة صناعية بمساحة 130 ألف متر مربع مخصصة لشركات التكنولوجيا المتقدمة. ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 2500 فرصة عمل في إمارة رأس الخيمة. كما تم توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 30 مليون درهم مع شركة فارادي فيوتشر ميدل إيست م ح ذ م م لإنشاء منشأة تجميع مركبات كهربائية فاخرة على مساحة 10 آلاف متر مربع، ما سيوفر 200 وظيفة لذوي المهارات.

ومثّل راكز في توقيع المذكرتين ياسر عبد الله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي بينما مثّل شركة تي إتش آي سيباستيان ريتفيلد، مدير تطوير الأعمال ومثّل فارادي فيوتشر تشوي تين موك، رئيس فرع دولة الإمارات العربية المتحدة والمدير التنفيذي. وتُعد هذه المشاريع دليلاً واضحاً على نجاح راكز المستمر في استقطاب الصناعات المستقبلية في قطاعات عدة تشمل المركبات والطاقة النظيفة والكيماويات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والمعادن.

تجسّد مشاركة راكز في النسخة الحالية من معرض "اصنع في الإمارات" التزامها الراسخ بدعم مشروع 300 مليار الوطني والمساهمة في بناء منظومة صناعية موحدة وتنافسية تستشرف المستقبل.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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