أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أولى الورش التعريفية للجوائز البحثية 2025، والتي تأتي في إطار خطة عمل متكاملة تستهدف تشجيع الكفاءات الوطنية من كوادر الجهات الحكومية وطلبة الجامعات، وتمكينهم من الإسهام في تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية، وابتكار حلول مبنية على أسس علمية وأكاديمية، بما يواكب متطلبات بيئات العمل المعاصرة.

وأقيمت الورشة افتراضياً عبر منصة (Microsoft Teams) يوم 29 أبريل، بمشاركة ما يزيد عن 300 من موظفي مُختلف الجهات الحكومية وطلاب الجامعات الشريكة، وهي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي.

وأكد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الجوائز البحثية للدائرة تمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع وإنتاج المعارف التطبيقية على اختلاف فروعها، بما يسهم في بناء منظومة حكومية مرنة ومستدامة.

وأضاف سعادته: "تُعد الجوائز البحثية منصة استراتيجية تحتفي بالتفكير النقدي والتحليلي، وتسهم في إنتاج معرفة وطنية رصينة تُسند عملية اتخاذ القرار وتدعم صياغة السياسات المستقبلية. كما تهدف إلى تشجيع العقول الوطنية المبدعة، من موظفي الحكومة وطلبة الجامعات، على إنتاج أبحاث علمية تواكب تحديات اليوم وتساعد على استشراف تحديات المستقبل. ومن خلال هذه الجوائز، نسعى إلى ربط البحث العلمي بالتنمية المؤسسية، وابتكار حلول تعزز كفاءة العمل الحكومي، بما ينسجم مع رؤيتنا في تمكين رأس المال البشري واستثمار الطاقات الوطنية، لتكون دبي نموذجًا عالميًا في العمل الحكومي القائم على المعرفة والكفاءة والاستدامة".

وقدمت الورشة الدكتورة أميرة كمالي، استشاري موارد بشرية في الدائرة، حيث استعرضت الأهداف الاستراتيجية للجوائز وفئاتها وآلية المشاركة فيها ومعايير التقييم، مؤكدة أن الجائزة تُعد منصة علمية رائدة لتعزيز ثقافة البحث التطبيقي في القطاع الحكومي. وتضمنت الورشة أربعة محاور علمية متخصصة، ناقشت أبرز التحديات والفرص في قطاع الموارد البشرية الحكومي، بمشاركة نخبة من الأكاديميين، وشملت المحاور "جودة حياة الموظف في بيئة العمل" مع الدكتورة حمدة خانصاحب، جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية؛ و"إدارة الموارد البشرية: الواقع والتحديات والمستقبل" مع الدكتور يوسف الغلاييني، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، و"تطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية في حكومة دبي" مع الدكتور أيمن إبراهيم، معهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي؛ و"المهارات الوظيفية والتعلم مدى الحياة" مع البروفيسور مصطفى حسن، جامعة حمدان بن محمد الذكية.

ونوهت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إلى أن الموعد النهائي لاستلام الأبحاث هو يوم 9 أغسطس من العام الجاري، فيما سيتم إعلان أسماء الفائزين في أكتوبر من العام نفسه. كما أعلنت عن تنظيم ورشة تعريفية إضافية خلال شهر مايو، لرفع الوعي بمستهدفات الجائزة وزيادة عدد المشاركين من موظفي الجهات الحكومية والطلاب، ورفدهم بالدعم اللازم لإعداد مقترحاتهم العلمية.

وتأتي الجوائز البحثية انسجامًا مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير آليات تمكين العنصر البشري، وتبني أفضل الممارسات المعتمدة عالميًا في العمل المؤسسي، عبر إشراك العقول والكوادر الوطنية في بناء نماذج عمل مبتكرة ومستدامة وأكثر جاهزيةً للمستقبل.

-انتهى-

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