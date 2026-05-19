دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لـدبي الرقمية، عن نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات التجارية والسكنية للربع الرابع من عام 2025، في خطوة تعكس الدور المتنامي للبيانات في تمكين صناع القرار وتعزيز شفافية السوق العقاري، ودعم توجهات دبي نحو اقتصاد قائم على البيانات والاستشراف.

وأظهرت النتائج استمرار الأداء الإيجابي لسوق العقارات في الإمارة، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في معظم الفئات، مدفوعاً بقوة الطلب وثقة المستثمرين، بما يعكس مكانة دبي كواحدة من أكثر الأسواق العقارية ديناميكية واستقراراً على مستوى العالم.

وفي تعليقه على النتائج، صرّح سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، قائلاً: "إن نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات في دبي تتجاوز في دلالاتها قوة الأداء الحالي للسوق، إذ تعكس نضج منظومة البيانات التي أصبحت اليوم محركاً أساسياً لصنع القرار الاقتصادي في الإمارة. فقد أصبحت البيانات في دبي أكثر من مجرد أداة للرصد وقراءة الواقع، وإنما أداة للتوجيه والاستشراف، تُمكّن صناع القرار والمستثمرين من استقراء اتجاهات السوق بدقة أعلى، واتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات موثوقة وفي الوقت المناسب.

ويأتي هذا المؤشر ضمن منظومة متكاملة تقودها دبي الرقمية لتعزيز اقتصاد قائم على البيانات، يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويسهم في بناء سوق عقاري أكثر توازناً وشفافية واستدامة، يعزز من جاذبية دبي كمركز عالمي للاستثمار والأعمال."

من جانبه أكد محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أنّ المؤشرات المسجلة خلال عام 2025 تعكس تطور السوق العقاري في دبي وقدرته على الحفاظ على نمو متوازن عبر مختلف الفئات، مدعوماً بإطار تنظيمي متقدم وبنية رقمية متكاملة تعزز كفاءة السوق وشفافيته.

وأضاف أنّ دائرة الأراضي والأملاك في دبي تواصل توظيف التقنيات الرقمية والبيانات العقارية لتطوير خدمات أكثر تكاملاً ودقة، بما ينسجم مع مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 ورؤية دبي الرقمية، ويسهم في تعزيز جاهزية السوق لمواكبة المتغيرات المستقبلية وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري.

العقارات السكنية: أداء استثنائي لسوق الفلل

أظهرت البيانات تحقيق القطاع السكني أداء قويا خلال عام 2025، حيث سجل الرقم القياسي العام نموا سنويا بلغ 9.81% مقارنة بعام 2024، في انعكاس واضح لاستمرار الزخم في السوق العقاري.

وتصدرت الفلل هذا النمو، مسجلة ارتفاعا سنويا قدره 14.83%، ما يعكس التحول المتزايد نحو أنماط المعيشة المتكاملة والطلب على المساحات السكنية الأكبر. وفي المقابل، واصلت الشقق السكنية أداءها الإيجابي، محققة نموا سنويا بلغ 7.38%، بما يعزز استقرار وتوازن السوق عبر مختلف الفئات السكنية..

العقارات التجارية: نمو متسارع يعكس قوة النشاط الاقتصادي

سجلت العقارات التجارية أداء إيجابيا خلال عام 2025، حيث ارتفع الرقم القياسي العام بنسبة 9.54% مقارنة بعام 2024، مدعوماً باستمرار الزخم في الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الإمارة.

وعلى مستوى الفئات، تصدرت المكاتب النمو مسجلةً ارتفاعاً سنوياً بلغ 15.86%، ما يعكس تنامي الطلب على المساحات المكتبية، فيما حققت المحلات التجارية نموا سنويا بلغ 11.52%، في دلالة على استمرارية النشاط في قطاع التجزئة وتعافي الطلب الاستهلاكي.

قطاع الضيافة: أداء متوازن يعكس ديناميكية السوق

سجل قطاع الضيافة أداء إيجابيا خلال عام 2025، محققا نموا سنويا بلغ 4.80% مقارنة بعام 2024، مدعوما باستمرار النشاط السياحي وتعافي الطلب. وقد تصدرت الشقق الفندقية هذا النمو بنسبة 6.25%، ما يعكس تزايد الإقبال على خيارات الإقامة المرنة وطويلة الأمد، فيما سجلت الغرف الفندقية نمواً بلغ 0.85%، في دلالة على استقرار الأداء واستمرار الطلب على خدمات الضيافة التقليدية.

وتؤكد هذه النتائج مجتمعة الدور المحوري للبيانات في قراءة ديناميكيات السوق العقاري في دبي، وتعزيز القدرة على استشراف الاتجاهات المستقبلية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الإمارة عالمياً.

