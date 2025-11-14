أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - تُشارك دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف آيكوم 2025، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر 2025 تحت شعار "مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير".

وتنضم الدائرة، من خلال مشاركتها، إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، من بينهم مدراء مؤسسات ثقافية ومتاحف عالمية، ومهندسون معماريون، وفنانون، وأمناء متاحف، ومؤرخون، وأكاديميون، ومهنيون شباب، للمساهمة في الحوار الدولي الهادف إلى رسم مستقبل المتاحف وتعزيز التبادل الثقافي على المستويين المحلي والعالمي.

ويُلقي معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، كلمة ترحيبية يوم الجمعة 14 فبراير، مُسلطاً الضوء على إيمان أبوظبي الراسخ بقوة المتاحف في تمكين المجتمعات. كما سيبرز جهود الإمارة في تطوير نظام متحفي متكامل يُشكل بنية تحتية تعزز قيم الانتماء، وتوفر فرصاً متنوعة، وتُضفي طابعاً حيوياً على المشهد الثقافي. في كلمته، سيتناول معاليه أيضًا دور المتاحف كعوامل محفزة رئيسية للتحول المجتمعي وتمكين الشباب، بالإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في تعزيز الخطاب الثقافي العالمي.

وسيضم جناح دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في المعرض مركزاً رئيسياً تحيط به مناطق مخصصة تُسلط الضوء على المنطقة الثقافية في السعديات ومتاحفها ومواقعها الثقافية المرموقة، بما في ذلك متحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي – أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف جوجنهايم أبوظبي بالإضافة لمتحف العين في منطقة العين الذي تمت إعادة افتتاحه مؤخراً. وقد تم تصميم الجناح ليكون مساحة مفتوحة تفاعلية قائمة على السرد القصصي، تأخذ الزوار في رحلة عبر المسار الثقافي لإمارة أبوظبي من الحفاظ على التراث إلى تعزيز الابتكار، مجسداً شعار الدائرة "حيث يلتقي التراث بالابتكار"، بما ينسجم مع موضوعات مؤتمر آيكوم 2025 التي تركز على التقنيات الحديثة ومستقبل المتاحف.

كما ستنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، من خلال قطاع الثقافة، سلسلة من الجلسات الحوارية على هامش المؤتمر، تتناول موضوعات متنوعة مثل العلاقة بين التراثين الطبيعي والثقافي، والأساليب المبتكرة لتصميم معارض مخصصة للأطفال، والدور المتطور للفنون والإبداع في المدن العربية. وسيشارك في هذه الجلسات عدد من الخبراء من متحف التاريخ الطبيعي – أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، وقطاع الثقافة في الدائرة.

إلى جانب ذلك، سيستضيف قطاع الثقافة بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي سلسلة من الجلسات التفاعلية في مسرح المعرض، تركز على الابتكار في مجالات التعليم والإبداع والتراث، وتشمل أبرزها: برنامج الشباب في جوجنهايم أبوظبي: لو كان المتحف يُصغي، ماذا كنا سنقول له؟، أصوات المستقبل: رؤى الشباب حول الثقافة من خلال المنصة الرقمية لمتحف جوجنهايم أبوظبي، DCTLEARN: تمكين المواهب وتعزيز الإبداع في الصناعات الثقافية والإبداعية، إحياء التراث غير المادي: منصة ICH.ae التعليمية لطلبة المدارس من الصفوف K–12، اكتشف متحف العين. وتعكس هذه المبادرات التزام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بدعم مشاركة الشباب وتنمية المواهب الإبداعية وتعزيز تقدير التراث الثقافي عبر دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبصفتها شريكًا رئيسيًا ومشاركًا في المؤتمر، ترسخ دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مكانتها كجهة رائدة في المشهد الثقافي العالمي، وتجسد التزامها المستمر بحماية التراث وصونه والترويج له عبر تسخير التكنولوجيا والابتكار.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة .

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: dctabudhabi.ae و abudhabiculture.ae

للمعلومات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

إشيتا سينغ

المسؤول التنفيذي للحساب-ميماك أوجلفي

ishita.singh@ogilvy.com

-انتهى-

#بياناتحكومية