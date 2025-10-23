أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي جهودها في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي الوطني من خلال مبادرات نوعية ومجموعات عمل متخصصة في دعم السياسات تضم نخبة من ممثلي الشركات الوطنية والخبراء ورواد الأعمال في هذا المجال الحيوي. وتؤدي هذه المجموعات دوراً محورياً في توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص، واقتراح السياسات والمبادرات الداعمة للابتكار والإنتاج المحلي.

وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع مشاركة غرفة أبوظبي في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025، حيث يحتضن جناح الغرفة عدداً من الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالي الزراعة والأغذية، بهدف الترويج لمنتجاتها المبتكرة وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والعالمية، وإتاحة الفرصة أمامها لبناء جسور تعاون جديدة مع المستثمرين والمشترين من داخل الدولة وخارجها.

شراكات استراتيجية

وتعرض الغرفة ضمن جناحها الشركات التي تبنّت نماذج عمل مبتكرة تعتمد على التقنيات الزراعية الحديثة وممارسات الإنتاج الغذائي المستدام. ومن أبرز هذه الشركات مزرعة غراسيا الرائدة في الزراعة المائية والرأسية، وشركة ألفافا الزراعية المتخصصة في تطوير أنظمة البيوت الزراعية الذكية والزراعة العضوية، وشركة ريفارم جلوبال التي تطبّق نموذج الاقتصاد الدائري لتحويل المخلفات العضوية إلى موارد منتجة تقلل الانبعاثات الكربونية وتعزز الزراعة المستدامة، وشركة ووتر ميلون التي تقدم حلولاً رقمية متكاملة تربط الموردين والموزعين والشركات ضمن منظومة موحدة لتسهيل العمليات التجارية في قطاع الأغذية.

وفي هذا الصدد، أكد سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب، أن مشاركة الغرفة في المعرض تأتي استمراراً لجهودها في تمكين الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة ومنحها الفرصة لعرض منتجاتها أمام جمهور محلي وعالمي واسع من المستثمرين والمهتمين، بما يتيح لها فتح أسواق جديدة وتوسيع شبكة شراكاتها. وأشار إلى أن تعزيز مشاركة الشركات الوطنية في المعارض الدولية يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد في الزراعة والصناعات الغذائية المستدامة.

نمو اقتصادي مستدام

ويشهد القطاعان الزراعي والغذائي في إمارة أبوظبي نمواً متسارعاً جعلهما من المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية غير النفطية، ودعامتين أساسيتين في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام للإمارة. ووفقاً لبيانات مركز الإحصاء – أبوظبي، بلغت القيمة الإجمالية لتجارة السلع والمنتجات الزراعية والغذائية نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2024، بما يعادل 6% من الناتج المحلي غير النفطي، مما يعكس الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد المحلي. كما سجلت صادرات أبوظبي في العام ذاته نحو 154 مليار درهم إماراتي (42 مليار دولار أمريكي) من السلع والمنتجات الزراعية والغذائية، تشمل المنتجات الحيوانية والخضروات والأسمدة والأغذية المُحضّرة وغيرها، محققة نموًا سنويًا بنسبة 62%، بما يؤكد قوة أداء القطاع وجاذبيته الاستثمارية المتصاعدة.

كما سجّلت غرفة أبوظبي نمواً ملحوظاً في عضوية الشركات العاملة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات خلال العامين الماضيين، مما يعكس توسّع قاعدة الاستثمار وثقة المستثمرين في بيئة الأعمال. وسجّل النصف الأول من عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 42.2% في عدد العضويات الجديدة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ويعكس هذا النمو المشهد الديناميكي المتطور للأعمال الزراعية في الإمارة، إذ تعيد أبوظبي صياغة مستقبل الزراعة من خلال تبنّي أنظمة تحكم مناخي متقدمة وتقنيات الزراعة المائية التي ترفع إنتاجية المحاصيل بما يصل إلى 30 ضعف الإنتاجية التقليدية. وتشير التقديرات إلى أن إنتاج الغذاء في دولة الإمارات مرشح للارتفاع بنسبة تصل إلى 40% خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع تسارع النمو في قطاعات التكنولوجيا الزراعية والتصنيع الغذائي والتجزئة، مما يعزز مكانة الدولة كقوة عالمية في الابتكار الغذائي القائم على التكنولوجيا والاستدامة.

رؤية لمستقبل الغذاء

وأعرب ممثلو الشركات المشاركة عن تقديرهم لغرفة أبوظبي على جهودها المتواصلة في دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الوصول إلى منصات العرض الدولية. وأكدوا أن المشاركة ضمن جناح الغرفة تمثل فرصة مميزة للتعريف بالمنتجات المحلية وبأساليب الزراعة الحديثة التي تعتمدها الشركات الوطنية، مشيرين إلى أن هذه المبادرة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار في مجالات الزراعة الذكية والإنتاج الغذائي المستدام.

ويجسد جناح غرفة أبوظبي في المعرض مكانة الغرفة كشريك رئيسي في دعم الشركات الوطنية ودورها في ترسيخ حضور الإمارة كمركز للابتكار والاستدامة في مجالي الزراعة والغذاء، بما ينسجم مع خارطة طريق الغرفة 2025 - 2028 نحو اقتصاد متنوع ومستدام يضمن مستقبلاً مزدهراً للأجيال القادمة.

