سيدني، أستراليا: تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً في وكالة الإمارات للفضاء، مركز محمد بن راشد للفضاء، وعدد من الجهات والشركات الوطنية، في أعمال المؤتمر الدولي السادس والسبعين للملاحة الفضائية، الذي يُقام في مدينة سيدني الأسترالية خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2025، والذي يأتي تحت شعار «الفضاء المستدام: الأرض القادرة على الصمود». تأتي هذه المشاركة في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون الدولي واستكشاف آفاق جديدة في قطاع الفضاء.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، «تعكس مشاركتنا في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم استدامة قطاع الفضاء، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال بما يخدم دولنا والإنسانية جمعاء، حيث يوفر هذا المؤتمر العالمي منصة مهمة لتبادل المعارف والتجارب والخبرات بين الدول والمؤسسات المعنية بتطوير مستقبل قطاع الفضاء».

وأضاف معاليه: «نحرص من خلال هذه المشاركة على استعراض رؤيتنا الاستراتيجية الطموحة لقطاع الفضاء، والقائمة على تأهيل الكفاءات البشرية المؤهلة، وتطوير البنية التحتية المتقدمة، وتعزيز الشراكات الدولية لإيجاد حلول للتحديات العالمية، ووضع أطر تشريعية مرنة وحوافز استثمارية تستقطب أبرز الكفاءات والمستثمرين في القطاع، بما يساهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركزاً عالمياً للاقتصاد الفضائي».

اجتماعات مع قادة قطاع الفضاء العالمي

ويتولى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي قيادة وفد الدولة المشارك في ثلاثة اجتماعات رئيسية ضمن فعاليات المؤتمر وهي: الاجتماع الدولي للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية للوزراء وأعضاء البرلمانات، والاجتماع السنوي لمسؤولي اتفاقيات «أرتميس» والذي تتولى وكالة الإمارات للفضاء بالشراكة مع وكالة ناسا والوكالة الأسترالية للفضاء رئاسته وتنظيمه، حيث سيجمع 55 دولة موقعة على الاتفاقيات لاستعراض نتائج ورشة عمل أبوظبي التاريخية، ومناقشة آليات تنفيذ بنود الاتفاقيات. كما سيشارك معاليه في قمة الاتحاد الدولي للقادة العالميين في مجال الفضاء، لقيادة حوارات استراتيجية مع كبار المسؤولين ورؤساء الوكالات والشركات العالمية، بما يسهم في تطوير سياسات الفضاء وتعزيز التعاون الدولي.

من جانبه، أكد سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، ««نفخر في الوكالة بقيادة جناح الإمارات للفضاء، الذي يجمع تحت سقف واحد مختلف قدرات ومشاريع قطاع الفضاء الوطني، ويبرز منظومتنا المتكاملة التي تشمل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، بما يعكس النمو المتسارع لدور الدولة في هذا المجال الحيوي». وأضاف: «تمثل مشاركتنا فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي عبر شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات مع كبرى وكالات الفضاء العالمية».

من جهته، قال سعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «فخورون بالمشاركة ضمن وفد دولة الإمارات في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في سيدني، فهذه المشاركة تجسد التزام دولتنا الراسخ بالتعاون الدولي، وتعكس حرصها على أن يكون الابتكار في مجال الفضاء ركيزة أساسية لدعم استدامة الحياة على كوكب الأرض».

وأضاف، «في مركز محمد بن راشد للفضاء، نواصل جهودنا في بناء منظومة متكاملة تجعل من الاستدامة محوراً رئيسياً في مختلف برامجنا، بدءاً من المهمات المأهولة إلى الفضاء وتطوير الأقمار الاصطناعية، وصولاً إلى الأبحاث المتقدمة في علوم الفضاء. هذه الجهود هي جزء من رؤية وطنية شاملة تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمساهم بارز في صناعة مستقبل فضائي مستدام».

مشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص

ويضم جناح دولة الإمارات المشارك في المؤتمر، إلى جانب وكالة الإمارات للفضاء، نخبة من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة، من بينهم مركز محمد بن راشد للفضاء، ومعهد الابتكار التكنولوجي، والمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وشركة فضاء، وأوربِت وركس، إلى جانب عدد من شركات برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، مثل «مداري سبيس»، و«هيكس 20»، و«أرضيات الإبداع»، و«أوريكس سبيس»، و«إيرث إنتليجنس للاستشارات البيئية (4EI)»، و«إِنّو سْبـيـس»، و«سبيس بوينت» وشركة «ستيلاريا».

من جهته، قال سعادة المهندس حامد خميس الكعبي، المدير العام للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، «تجسد مشاركة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء في مؤتمر IAC2025 التزامنا الراسخ بتعزيز المعرفة الجيومكانية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في القطاعات الحيوية، بما يسهم في دعم مستقبل طموح يقوم على الابتكار والتطور والريادةالجيومكانية على المستوى المحلي والعالمي».

من جانبه، قال الدكتور إلياس تسوسانيس، كبير الباحثين في مركز علوم الفضاء وأنظمة الدفع بمعهد الابتكار التكنولوجي، «تعكس مشاركتنا في جناح الفضاء الإماراتي ضمن المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية (IAC) التزامَ معهد الابتكار التكنولوجي بتعزيز القدرات السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجالي الدفع وعلوم الفضاء، إلى جانب ترسيخها للتعاون على النطاق الوطني وتعميقها لشراكاتنا مع مجتمع الفضاء الدولي».

ويسلط جناح الدولة الضوء على أبرز المشاريع والمبادرات الوطنية في قطاع الفضاء، ويتيح للزوار والوفود الدولية فرصة التعرّف على رؤية دولة الإمارات الطموحة في جعل الفضاء أداة لخدمة الأرض والإنسان، من خلال استعراض مهامها ومشاريعها الرائدة مثل «مسبار الأمل»، ومهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ومشروع القمر الاصطناعي «سرب»، وبرنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، بالإضافة إلى التطبيقات الفضائية الموجهة لخدمة البيئة وإدارة الموارد ومواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والكوارث الطبيعية.

وينظم مركز محمد بن راشد للفضاء برنامجاً متنوعاً من الجلسات في جناح دولة الإمارات خلال المؤتمر، يستعرض من خلاله تنامي خبرات الدولة وريادتها في مجال استكشاف الفضاء. ومن أبرز هذه الفعاليات، جلسة مخصصة بقيادة رواد الفضاء معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وهزاع المنصوري، ونورا المطروشي،حيث يشاركون تجاربهم ومكتسباتهم من المهام والتدريبات ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إلى جانب جلسة تفاعلية بعنوان "اجتمع برواد الفضاء" تتيح للجمهور العالمي فرصة التعرف عن قرب على البعد الإنساني لرحلات الفضاء.

كما يقدم خبراء المركز سلسلة من الجلسات حول مشاريع رائدة تسهم في تطوير العلوم والتكنولوجيا والثقافة، من بينها آخر المستجدات حول مشروع الإمارات لاستكشاف القمر والمستكشف راشد، يقدمها الدكتور حمد المرزوقي، مدير المشروع، وجلسة حول الحلول المكانية المبتكرة، يقدمها الدكتور سعيد المنصوري، مدير إدارة الاستشعار عن بُعد في مركز محمد بن راشد للفضاء. وسينظم المركز أيضاً جلسة نقاشية حول برنامج "غايتواي"، بمشاركة المهندس عامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء، والدكتور جون أولانسن، مدير برنامج "غايتواي" في وكالة ناسا، حيث يستعرضان مستجدات تطوير محطة الفضاء القمرية.

وعلى صعيد الفعاليات، تنظم وكالة الإمارات للفضاء، جلسة حوارية بعنوان «الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لدفع الابتكار والأثر الاقتصادي في الفضاء»، والتي تديرها فاطمة الشامسي، مدير إدارة السياسات والعلاقات الدولية في الوكالة، بمشاركة معالي الدكتور محمد ناصر الأحبابي، مستشار أول في مجموعة «إيدج»، والمهندس سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، والدكتور إلياس تسوسانيس، كبير الباحثين في مركز بحوث أنظمة الدفع والفضاء التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي.

ويُعد المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية أكبر تجمع عالمي لرواد قطاع الفضاء، حيث يستقطب آلاف المشاركين من الوكالات والمؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة، ويشكّل هذا العام منصة رئيسية لتسريع الجهود العالمية نحو استدامة الأنشطة الفضائية، وضمان مستقبل قادر على التكيف والصمود أمام التحديات البيئية والعلمية والتقنية.

-انتهى-

#بياناتحكومية