أعلنت عن استقبال طلبات المشاركة لغاية 31 يناير 2026

تتضمن 8 فئات وتستهدف كافة شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات والخليج العربي

تشهد تنظيم سلسلة من الورش التوعية والندوات التعريفية

سعادة العويس: الجائزة تأتي في إطار استراتيجية غرفة الشارقة الهادفة للمساهمة في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

الشارقة: أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الدورة الجديدة من "جائزة الشارقة للتميز" لعام 2025، التي تُنظمها سنويًا تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وتشهد دورة هذا العام اعتماد نموذج عالمي مطوّر لعمليات التقييم مبني على الجيل الرابع، يستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية في الأداء المؤسسي، والابتكار، والاستدامة، بما يُعزز القدرات التنافسية لشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويُمكنهم من تبني مفاهيم الجودة والريادة والابتكار.

ويأتي إطلاق الدورة الجديدة من الجائزة في إطار التزام غرفة الشارقة بدعم منشآت القطاع الخاص والمساهمة في تحقيق رؤية إمارة الشارقة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز، لتواصل بذلك الجائزة مسيرة إنجازاتها التي حققتها خلال السنوات الماضية، وشهدت فيها مشاركة 600 شركة ومؤسسة من دولة الإمارات ودول الخليج العربي وشملت 30 قطاعاً بما فيها القطاع الصناعي والتجاري، وقطاعات التعليم، والصحة، والزراعة، والمهني، وهو ما عكس شمولية الجائزة ودوروها كمحفّز لنشر ثقافة الأداء المتميز، والحوكمة الفعالة، والاستدامة المؤسسية عبر مختلف القطاعات.

8 فئات رئيسية

وأوضحت غرفة الشارقة أن باب التسجيل في الدورة الجديدة مفتوح حتى 31 يناير 2026 داعية المؤسسات الحكومية ورواد الأعمال في إمارة الشارقة، وكافة شركات القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى المشاركة في فئات الجائزة الثمانية وهي جائزة الشارقة للتوطين الخليجية وجائزة الشارقة للتميز الخليجية وجائزة الشارقة للتميز وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وجائزة الشارقة لرواد الأعمال وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية وجائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية وجائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة، وتشهد الجائزة خلال الفترة القادمة تنظيم سلسلة من الورش التوعية التي تستهدف رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب عقد ندوات تعريفية بهدف تسليط الضوء على معايير الفئات وآليات المشاركة بالجائزة بالإضافة إلى تنظيم جولات ميدانية للتعريف بالجائزة والترويج لها.

اقتصاد معرفي مستدام

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز أن الجائزة تمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الغرفة الهادفة إلى المساهمة في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، إلى جانب دعم قطاع الأعمال وتمكين منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من قيم الجودة والريادة والتميز المؤسسي، مشيراً إلى أن الجائزة شهدت خلال دورة 2024 مشاركات تجاوزت الـ 132 منشأة محلية وخليجية بنمو قدره 34% مقارنة بدورة 2023، وهذا النجاح يُعدّ دافعًا للجائزة لمواصلة الابتكار والتطوير في الدورة الجديدة، التي تم فيها اعتماد نموذج تقييم جديد، يستند إلى معايير عالمية في الابتكار والحوكمة والتميز، بهدف رفع مستوى تميز الشركات والمؤسسات، وخلق بيئة قادرة على تعزيز الإنتاجية والإبداع والابتكار بما ينسجم مع توجيهات حكومة الشارقة المتمثلة في نشر أفضل ممارسات التميز المؤسسي.

تعزيز ثقافة الجودة

من جانبها دعت ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز، المنشآت الاقتصادية في الشارقة والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلى المشاركة في الجائزة والاستفادة من مزاياها التطويرية العديدة باعتبارها إحدى أهم الجوائز من نوعها على مستوى المنطقة، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي في كافة منشآت قطاع الأعمال داخل إمارة الشارقة وخارجها، مشيرةً إلى أن إجراءات التسجيل في الجائزة تمتاز بالسهولة وتتطلب من المتقدمين زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة www.shjseen.ae وتعبئة طلب التسجيل مع تحديد فئة المشاركة وإضافة نسخة عن الرخصة التجارية السارية وشهادة العضوية من غرفة التجارة والصناعة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص وبعد تسلم طلب التسجيل يتكفل مكتب الجائزة بمراجعة الطلب والرد على المشارك وفي حال الموافقة على طلب التسجيل سيتم إرسال ملف المشاركة الخاص بالفئة المختارة لتعبئته وتسليمه في الموعد النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركة في الجائزة متاحة لجميع منشآت ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة في فئات الجائزة باستثناء فئتين وهي "جائزة الشارقة للتميز الخليجية" المخصصة لمنشآت القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي و"جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة" حيث سيتم ترشيح الفائزين بها من قبل مجلس أمناء الجائزة.

