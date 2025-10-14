في خطوة تعكس التزامه الراسخ نحو تبني أحدث التقنيات الرقمية، بما يواكب مسيرة التحوّل الرقمي في القطاع القضائي، يشارك معهد دبي القضائي في معرض "جيتكس غلوبال 2025"، والذي يُقام خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، كشريك استراتيجي للعدالة ضمن منصة مجلس دبي القضائي تحت شعار "تدريب مبتكر، أثر مستدام". ، وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام المعهد بتطوير أدواته وأنظمته لتقديم خدمات ذات كفاءة عالية، مستندين على قيم التميّز والابتكار، وتجسيداً لحرص المعهد على إبراز جهوده في دعم رؤية دبي كمدينة عالمية رائدة في استشراف المستقبل الرقمي، وإبراز جهوده في تطوير المنظومة القضائية من خلال تبني حلول معرفية وتدريبية رقمية متقدمة ترتكز على الذكاء الاصطناعي والتقنيات التفاعلية ، وتسهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي، وتسريع الوصول إلى العدالة، بالإضافة إلى دعم عملية صناعة القرار من خلال أدوات التكنولوجيا الحديثة.

وتتجلى مشاركة المعهد المتميزة في المعرض من خلال مشروعين استثنائيين يشكّلان نقلة نوعية في منظومة التدريب القضائي الرقمي ونشر الثقافة القانونية، أولهما مشروع "نظام إدارة الكفاءات القضائية المدعوم بالذكاء الاصطناعي إيه أي مَجِكْس" (( AI-Driven Management of Judicial Competencies System AI-MJCS "، والذي يتجسد في إنشاء منظومة ذكية ومتكاملة، تُعد الأولى من نوعها في معاهد التدريبي القضائي بالشرق الأوسط، تهدف إلى قياس وتقييم الكفاءات القضائية في إمارة دبي بدقة وشمولية من حيث المهارات والمعارف والقدرات المعرفية والإدارية والتقنية، وذلك من خلال تقييم إلكتروني تفاعلي يعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل النتائج وإعداد تقارير تفصيلية تقترح المسارات والبرامج التدريبية الأنسب لكل عضو، بما يسهم في رفع كفاءة أعضاء السلطة القضائية وتحسين جودة الأداء القضائي على نحو مستدام.

ويعزز المعهد فعالية مشاركته من خلال المشروع الثاني "رؤى العدالة العالمية Global Justice Insights GJI" وهو مساعد معهد دبي القضائي الذكي للأحكام والقوانين العالمية في القضايا المعاصرة، الذي سيساهم في تمكين أعضاء السلطة القضائية والباحثين في المجال القانوني من الاطلاع على أحدث التشريعات والممارسات القضائية الدولية في المجالات القانونية المستحدثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والعملات المشفّرة، والميتافيرس، والطائرات بدون طيار، والبلوكتشين، وغيرها من الموضوعات القانونية المستحدثة. حيث يتميّز بكونه منظومة تفاعلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تعمل من خلال "أفاتار" يتيح للمستخدمين إمكانية طرح الأسئلة صوتياً أو كتابياً والحصول على إجابات فورية ودقيقة، مما يوفر تجربة بحثية وتدريبية مبتكرة، تُسهم في تعزيز ثقافة المقارنة القانونية لدى أعضاء السلطة القضائية، ودعم البحث القانوني استناداً لأفضل الممارسات العالمية.

وتُعد مشاركة المعهد في هذا الحدث العالمي فرصة مهمة لتبادل الخبرات الدولية، واستكشاف آفاق التعاون الدولي في الرقمنة القضائية، ومجالات القوانين المستحدثة، وحماية البيانات، وأدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة لدعم المنظومة القضائية.

ويواصل معهد دبي القضائي من خلال هذه الخطوة ترسيخ مكانته كمؤسسة تدريبية رائدة، تسهم بفاعلية في تحديث البنية التحتية الرقمية للعدالة، تماشياً مع مستهدفات الإمارة في تعزيز الجاهزية المستقبلية، والارتقاء بخدمات العدالة ضمن بيئة ذكية مرنة وآمنة وشفافة، تستجيب لمتطلبات العصر وتخدم تطلعات المجتمع.

