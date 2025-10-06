دبي، الإمارات العربية المتحدة: تسلَّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جائزة "أفضل مبادرة فريق" المرموقة ضمن "جوائز أفضل الأعمال" 2025 في المملكة المتحدة، في تقديرٍ جديد يعكس التزام الهيئة بتعزيز روح الفريق والتعاون والتميز في جميع عملياتها. وتمثل هذه الجائزة شهادةً على تفاني وإبداع فرق عمل الهيئة في تقديم مشاريع مبتكرة تتماشى مع أهداف دبي للاستدامة ورؤية قيادتها الرشيدة.

وقال معاليه: "يمثل فوز الهيئة بجائزة "أفضل مبادرة فريق" ضمن "جوائز أفضل الأعمال" 2025 في المملكة المتحدة شهادةً عالميةً على تميز مبادرات الهيئة وفرق عملها، ويؤكد نجاحنا في توظيف العمل الجماعي والتعاون لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة ودعم التنمية المستدامة في إمارة دبي ودولة الإمارات. وتأتي هذه الإنجازات ثمرة جهود فريق عملنا المتفاني والمبدع والملتزم بدعم جهود الهيئة لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والابتكار."

وقد فازت الهيئة بالجائزة عن مبادرتها لتطوير وتعزيز شبكة توزيع الكهرباء في إمارة دبي، حيث يضم الفريق نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين ساهموا في تخطيط وتصميم 22 مشروعاً متميزاً لنقل الأحمال على مدار ثلاث سنوات باستخدام حلول إبداعية ومبتكرة. وساهمت هذه المشاريع في تعزيز شبكة الطاقة وضمان استمرارية إمدادات الطاقة للمتعاملين في الإمارة وتحقيق وفورات مالية كبيرة للهيئة.

يشار إلى أن "جوائز أفضل الأعمال" تعد من أبرز جوائز قطاع الأعمال المرموقة على مستوى العالم، وتحتفي بإنجازات الشركات المتميزة في مختلف القطاعات، وتكرِّم المؤسسات التي تُظهر التميز والريادة وتحقق أداءً استثنائياً ومكانةً قياديةً في قطاع الاستدامة والإبداع في مجالات عملها.

