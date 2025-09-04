15 سبتمبر 2025 آخر موعد لتقديم الطلبات

فرصة للمنافسة في أكبر مسابقة عروض الشركات الناشئة على مستوى العالم

جوائز إضافية لفئات خاصة، منها رائدات التكنولوجيا، YouthX ، قياديات الاستدامة، والابتكار في التكنولوجيا المالية والبلوك تشين

الشارقة، أعلن مجلس سيدات أعمال الشارقة عن فتح باب استقبال طلبات الشركات النسائية الناشئة للحصول على رعاية كاملة للمشاركة في معرض "إكسباند نورث ستار 2025" في دبي خلال الفترة 12-15 أكتوبر في دبي هاربر؛ أكبر تجمع عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين على مستوى العالم، موجهاً الدعوة لرائدات الأعمال المبتكرات في دولة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من هذه الفرصة الحصرية.

وتهدف هذه الرعاية إلى تمكين المواهب المحلية من الانطلاق نحو العالمية، حيث سيتم اختيار 8 شركات تتخذ من دولة الإمارات مقراً لعرض أعمالها في هذا التجمع الدولي، ومنحهن فرصة الوصول المباشر إلى شبكة واسعة من المستثمرين العالميين ورؤوس الأموال وقادة عالم المال والأعمال. كما تتأهل هذه الشركات تلقائياً للمشاركة في مسابقة سوبرنوفا؛ أكبر مسابقة عالمية لعرض المشاريع الناشئة، بجوائز قدرها 214 ألف دولار تُقدّم للشركات الفائزة كمنح مالية.

واحتفاء بالذكرى السنوية العاشرة على انطلاقته، يشكل معرض "إكسباند نورث ستار" في نسخة العام الجاري أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين على مستوى العالم، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي و تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ويقام بالشراكة مع جيتكس جلوبال.

وقالت سعادة مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: "ضمن منظومتنا الريادية المتكاملة في مجلس سيدات أعمال الشارقة، يتمثل أحد أهدافنا الرئيسة بضمان حصول رائدات الأعمال اللواتي يساهمن في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات على فرصة للتميز على الساحة العالمية. ومن خلال تمكين عضواتنا من المشاركة في معرض إكسباند نورث ستار، لا نكتفي بدعم نمو أعمالهن فقط، بل نعزز حضورهن، ونمهّد الطريق أمامهن ليصبحن الجيل القادم من القياديات اللواتي يرسمن ملامح الابتكار في جميع أنحاء المنطقة. ويجمع تحدي سوبرنوفا بين الأفكار المبتكرة والفرص العالمية، ونحن فخورون بفتح هذا الباب أمام الشركات الناشئة النسائية للاستفادة من هذه الفرصة".

فرصة عالمية حصرية

وتضمن باقة الرعاية حصول كل شركة ناشئة على جناح عرض متميز في معرض إكسباند نورث ستار 2025، بما يعزز حضورها أمام آلاف الزوار من أكثر من 100 دولة، كما تتيح المشاركة في مسابقة سوبرنوفا للشركات فرصة عرض أعمالها ومنتجاتها وخدماتها أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمستثمرين، والفوز بجوائز نقدية، منها الجائزة الكبرى وقدرها 100 ألف دولار.

وللاستفادة من هذه الفرصة، يجب أن تكون رائدة الأعمال مؤسسة أو شريكة مؤسسة لشركة ناشئة مقرها دولة الإمارات ولا يتجاوز عمر هذه الشركة خمس سنوات، وأن تكون عضوة في مجلس سيدات أعمال الشارقة. وتتوفر فرصة الانتساب إلى المجلس والحصول على العضوية بالتزامن مع التسجيل على الموقع الإلكتروني: https://shorturl.at/E9KV7. وسيتم تقييم جميع الطلبات من قبل لجنة تحكيم مختصة وفق معايير تشمل مستوى الابتكار، تلبية احتياجات السوق، قوة نموذج الأعمال، الإنجازات الحالية، وقوة الفريق.

وإلى جانب الجوائز الرئيسة في تحدي سوبرنوفا، ستتأهل المشاركات للتنافس على جائزتين خاصتين؛ مسابقة عرض قياديات الاستدامة، وقدرها 10 آلاف دولار، وتقدمها نورث ستار إمباكت للشركات الناشئة التي تدفع عجلة التغيير البيئي والاجتماعي الإيجابي. وجائزة الابتكار في التكنولوجيا المالية والبلوك تشين، وقدرها 10 آلاف دولار، ويقدمها كل من فنتيك سيرج (Fintech Surge) وقمة فيوتشر بلوكتشين (Future Blockchain Summit)، لأفضل حل مبتكر في قطاع التكنولوجيا المالية. وتوفر هذه الجوائز فرصة إضافية لرائدات الأعمال في مجالات متخصصة لتعزيز مكانتهن وتوسيع نطاق أعمالهن المؤثرة.

ويدعو مجلس سيدات أعمال الشارقة جميع رائدات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم طلبات المشاركة قبل 15 سبتمبر 2025. وللمزيد من التفاصيل حول معايير المشاركة يرجى التواصل على membership@sbwc.ae، وللتقدم بطلبات المشاركة، يرجى زيارة الرابط https://shorturl.at/E9KV7.

منظومة قوية لدعم سيدات الأعمال في دولة الإمارات

وتحت رعاية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، المؤسسة والرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الشارقة، يعمل المجلس على تمكين المرأة ودمجها في النسيج الاقتصادي لدولة الإمارات. ويوفر منظومة دعم متكاملة لعضواته من خلال منصات التواصل، وبرامج بناء القدرات، مما يسهم في تعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال النسائية.

