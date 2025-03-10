برلين: شاركت الخطوط السعودية في المعرض الدولي لصناع السياحة في برلين ITB BERLIN 2025 والذي أقيم خلال الفترة من 4 وحتى 6 مارس وذلك ضمن جناح الهيئة السعودية للسياحة وتضمن حضور العديد من الشركاء المساهمين في تعزيز الجهود الوطنية للسياحة، فيما استهدفت المشاركة إبراز مكانة المملكة عالمياً في مجال السياحة في ظل ما تحظى به معدلاتها من نمو متسارع.

واستعرضت "السعودية" مستجدات مشاريعها ومنتجاتها إلى جانب أحدث الحلول الرقمية علاوة على جهودها الرامية إلى دعم خطط النمو السياحي الطموحة بالمملكة من جانب وبصفتها من ممكّنات مشاريع رؤية السعودية 2030 مثل نيوم والبحر الأحمر والعُلا من جانبٍ آخر، كما استثمرت الحدث لعقد اجتماعات ولقاءات مع الجهات المتنوعة ذات العلاقة بالصناعة لتبادل الخبرات وبحث إمكانية الشراكات المستقبلية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالخطوط السعودية أرفيد موهلين أن المعرض كان فرصة مناسبة لاستعراض أسطول طائراتها الحديث والمتنامي وما يتميز به من خدمات تعزز تجربة السفر، إلى جانب أحدث الوجهات الدولية التي تصل إليها وتستهدف من خلالها جلب العالم للمملكة للاستمتاع بما تحظى به من مقومات سياحية وفعاليات ترفيهية ورياضية مشوقة طوال العام بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة.

ويُعد معرض ITB BERLIN 2025 من الأحداث المهمة على مستوى العالم في المجال السياحي، ويستقطب سنوياً آلاف الجهات المتخصصة في السياحة والسفر من حول العالم.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية "السعودية" هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وقد نالت الخطوط السعودية مؤخرًا جائزة "أفضل شركة طيران عالمية لعام 2025" للعام الثالث على التوالي من APEX. كما ارتقت الخطوط السعودية 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

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