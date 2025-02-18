أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شهدت فعاليات اليوم الأول من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2025" الإعلان عن صفقات بقيمة 3.97 مليار درهم إماراتي من قبل مجلس التوازن، إلى جانب توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع شركات الدفاع الرائدة.

وافتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الدورة السابعة عشرة من معرض "آيدكس"، فيما افتتح سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي الدورة الثامنة من معرض "نافدكس" 2025.

وتعتبر دورة هذا العام من المعرضين الرائدين اللذين تنظمهما مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن الدورة الأكبر والأضخم في تاريخ المعرض منذ انطلاقته في عام 1993.

وأعلن مجلس التوازن خلال مؤتمر صحفي عن توقيع وزارة الدفاع عقوداً محلية بقيمة 3.825 مليار درهم إماراتي خلال اليوم الأول من معرض آيدكس 2025، من بينها تسع صفقات محلية مع شركات دفاعية في دولة الإمارات، فضلاً عن توقيع أربع صفقات دولية بقيمة 143.4 مليون درهم إماراتي، لتصل القيمة الإجمالية للعقود التي تم إبرامها في اليوم الأول إلى 3.97 مليار درهم إماراتي ضمن 13 اتفاقية.

وتؤكد هذه الشراكات الاستراتيجية على الأهمية المتزايدة لمعرضي آيدكس ونافدكس كمنصتين عالميتين للدفاع، وتعزيز التعاون، وتشجيع الابتكار والتقدم التكنولوجي.

كما تناولت دورة هذا العام من آيدكس المخاطر المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، والبيولوجية، والإشعاعية، والنووية، والمتفجرات ضمن حوارات آيدكس، مع التركيز على أساليب الدفاع ضد هذه المخاطر، حيث يعكس إدراج هذه المواضيع ضمن أجندة المعرض على الحاجة المتزايدة لتعزيز الجاهزية ووضع استراتيجيات فعالة وتقنيات متطورة لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية، وذلك بمشاركة خبراء ومتخصصين بارزين في مجال الدفاع، وركزت الجلسات على الابتكارات في الكشف والحماية والحد من التلوث، مما يعزز دور "آيدكس" كمركز عالمي للحلول الدفاعية والأمنية الشاملة.

وبالتزامن مع فعاليات "آيدكس"، شهد اليوم الأول من معرض "نافدكس" 2025 الذي يوفر منصة رائدة في مجال الدفاع البحري والأمن البحري مشاركة واسعة من كبار المسؤولين العسكريين والوفود الحكومية وقادة صناعة الدفاع، حيث يضم المعرض 33 سفينة بحرية من 22 دولة، من بينها عدد من السفن المصنعة حديثًا بما يؤكد على القدرات المتطورة لصناعة الدفاع الإماراتية.

ويضم المعرض المتخصص في قطاع الدفاع البحري قاعة مخصصة لاستضافة أبرز موردي المكونات ومصنعي الصواريخ ومعدات الدفع ومطوري المسيرات وشركات بناء السفن، كما يركز على الدور المتنامي للتحول الرقمي في الحروب الحديثة، حيث يستعرض العارضون أحدث تقنيات الاختبار والمحاكاة والواقع الافتراضي مما يتيح للزوار الفرصة للتفاعل مع الجيل المقبل من الحلول البحرية.

كما يوفر معرضا آيدكس ونافدكس 2025 منصة رائدة لتعزيز سبل التعاون بين قادة الصناعة والمبتكرين الناشئين لاستعراض حلول متطورة في مجالات الدفاع والأمن، بما في ذلك التطبيقات المدنية والدفاعية، فضلاً عن تسليط الضوء على أحدث التطورات التي تغطي مجالات الدفاع البري، والبحري، والأمن السيبراني.

كما يستمتع زوار معرضي آيدكس 2025 ونافدكس 2025 بعروض يومية شيقة من تقديم فرق عسكرية متخصصة، مما يضفي على المعرض أجواء احتفالية وثقافية فريدة، حيث تقدم فرقة وزارة الدفاع عرضًا موسيقيًا متميزاً، يجسد كفاءة وانضباط القوات المسلحة الإماراتية. كما يشهد نافدكس مشاركة فرقة شرطة أبوظبي بتقديم عروض فنية وموسيقية تمزج بين الموسيقى الإماراتية التقليدية والاستعراضات العسكرية الحديثة، وذلك لإبراز القدرات المتقدمة التي تتمتع بهما قواتنا المسلحة وجهات إنفاذ القانون والتزامها بتعزيز الأمن الوطني وحماية مكتسباته.

وسيشهد معرض آيدكس ونافدكس 2025 على مدار أسبوع سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى والشراكات الاستراتيجية وعروض التكنولوجيا الدفاعية الرائدة مما سيعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والتميز في مجال الدفاع والأمن.

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