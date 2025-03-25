التركيز على جذب الاستثمارات النوعية ودعم الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية

الارتقاء بتنافسية القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال ونشر ثقافة الجودة المؤسسية

سعادة العويس: الاستراتيجية تعكس التزام غرفة الشارقة بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز المكانة الاقتصادية لإمارة الشارقة.

سعادة العوضي: جهودنا متواصلة لتعزيز منظومة التميز المؤسسي والارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها غرفة الشارقة لأعضائها:

ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، توجهات استراتيجية الغرفة الجديدة للأعوام 2025-2027، والتي تمثل خارطة طريقة مبتكرة تواصل من خلالها الغرفة تحقيق قفزات نوعية في أدائها، ومنظومة عملها، وخدماتها، ودعم استدامة مجتمع الأعمال ونموه واستشراف وصناعة مستقبل الأعمال وتعزيز ممكنات التنافسية والريادة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني لعام 2025 لمجلس إدارة الغرفة الذي عُقد بمقرها، برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وأعضاء المجلس وسعادة محمد أحمد أمين العوضي المدير العام للغرفة ومريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وعدد من مسؤولي الأجهزة والإدارات التابعة للغرفة.

المستهدفات الاستراتيجية

وبحث المجلس خلال الاجتماع خطط وآليات العمل الرامية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الجديدة، والمتمثلة بتمكين اقتصاد الإمارة وريادة الأعمال، ودعم مجتمع الأعمال في (قطاعات الأعمال التجارية والصناعية والمهنية والزراعية والرقمية) من خلال تقديم خدمات ذات مستوى عالمي لتعزيز قدراتها التنافسية، وتسهيل التوسع الخارجي للشركات المحلية وفتح آفاق للتجارة الدولية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال تطوير بيئة محفزة على النمو والاستدامة، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والمجتمعية، والمساهمة في تطوير المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تعزز اقتصاد الإمارة، ودعم مبادرات الاستدامة لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء منظومة اقتصادية مرنة ومتكاملة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والدولية لتعزيز سلاسل القيمة الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى إمارة الشارقة.

دعم القطاع الخاص

واستعرض الاجتماع أبرز أعمال غرفة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2024 وبحث عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وسلط الضوء على آخر المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها والتي تستهدف تطوير الخدمات والأنشطة التي تقدمها الغرفة وكافة المؤسسات التابعة لها، والخطط والبرامج الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص والارتقاء بجودة الأداء المؤسسي والوظيفي وتنمية الموارد البشرية والترويج لمقومات الاستثمار وفرصه المتاحة في الشارقة.

صناعة مستقبل الاقتصاد

وأشار سعادة عبد الله سلطان العويس إلى أن استراتيجية غرفة الشارقة للأعوام 2025-2027 تعكس التزامها بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز المكانة الاقتصادية لإمارة الشارقة، والارتقاء ببيئتها التنافسية وتنويع قاعدتها الإنتاجية وتعزيز مناخها الاستثماري لتظل الشارقة نقطة ارتكاز رئيسية لإقامة المشروعات الاستثمارية الناجحة، مؤكداً أن الاستراتيجية الجديدة جاءت لتواكب طموحات الإمارة بصناعة مستقبل الاقتصاد حيث تمثل انطلاقة متجددة في مسيرة العمل الهادفة إلى بناء مجتمع أعمال فاعل في ظل اقتصاد تنافسي عالمي مستدام، مشيراً إلى أن جذب الاستثمارات النوعية ودعم الاقتصاد الرقمي ولعب دور حيوي في تطوير البنية التحتية، والارتقاء بتنافسية القطاع الخاص، هي ركائز ستحرص الغرفة على تنميتها لرسم معالم المستقبل، مع المحافظة على استدامة التميز في خدمة المتعاملين والأعضاء والقطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال والاستثمار بالموارد البشرية ونشر ثقافة الجودة المؤسسية.

وجهة استثمارية رائدة

من جانبه استعرض سعادة محمد أحمد أمين العوضي خلال الاجتماع الإنجازات التي حققتها غرفة الشارقة خلال النصف الثاني من عام 2024 والجهود التي تبذلها لتعزيز منظومة التميز المؤسسي والارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها لأعضائها، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات جاءت متوافقة مع جميع مؤشرات الأداء المرصودة والرامية إلى تحقيق الأهداف الداخلية والخارجية للغرفة في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية إقليمية متميزة، والعمل على رعاية ودعم مصالح القطاع الخاص والاسهام في تنمية أعماله، حيث سجلت البعثات التجارية التي نظمتها غرفة الشارقة نجاحاً بارزاً والتي كان آخرها أوغندا وكينيا والتي ساهمت في تعزيز تنافسية أعضاء الغرفة وتعريفهم بالفرص الاستثمارية ضمن استراتيجية التنوع الاقتصادي، كما عقدت الغرفة خلال النصف الثاني من العام الماضي العديد من اجتماعات العمل مع الوفود الرسمية والدبلوماسية والتجارية بهدف تعزيز شراكات الأعمال الواعدة بين القطاع الخاص في الشارقة، ومختلف دول العالم، بالإضافة إلى تنظيم اللقاءات مع مجموعات العمل القطاعية ورجال الأعمال لاستكشاف فرص النمو المستقبلية واقتراح استراتيجيات ومرئيات لتعزيز منظومة العمل.

التوسع في الأسواق العالمية

وتطرق الاجتماع إلى خطط الغرفة على صعيد دعم رؤية الشارقة في تعزيز شبكة علاقاتها الاقتصادية مع كافة دول العالم، وإقامة شراكات اقتصادية جديدة ودعم الشركات المحلية في التوسع إلى أسواق عالمية وتحقيق نجاحات على المستوى العالمي واستقطاب المواهب والكفاءات المتميزة والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما تناول الاجتماع ما تبذله الغرفة من جهود لضمان أعلى مستوى من النجاح لمهرجان رمضان الشارقة والذي يحظى بإقبال كبير من قبل جمهور المتسوقين من مختلف إمارات الدولة، ويسهم في ازدهار قطاع التجزئة ودعم الحركة التسويقية وتعزيز المبيعات.

-انتهى-

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