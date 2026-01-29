بلغ صافي الربح قبل الضريبة 1.06مليار درهم في عام 2025 ، مقارنةً مع 409.3 مليون درهم في عام 2024

، مقارنةً مع مليون درهم في عام ارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة للسوق بنسبة 102% إلى 1.28 مليار درهم خلال العام، مدعوماً بارتفاع نشاط التداول وعوائد الاستثمار بالإضافة الى دخل غير متكرر من بيع عقار استثماري

مليار درهم خلال العام، مدعوماً بارتفاع نشاط التداول وعوائد الاستثمار بالإضافة الى دخل غير متكرر من بيع عقار استثماري بلغت القيمة الإجمالية للتداول 174 مليار درهم خلال عام 2025 ، مسجلةً زيادة بنسبة 63 % مقارنةً بالعام السابق

، مسجلةً زيادة بنسبة 63 % مقارنةً بالعام السابق بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة 992 مليار درهم مع نهاية عام 2025

ارتفع مؤشر السوق بنسبة 17.2% خلال العام

شكل عام 2025 محطة مهمة لسوق دبي المالي مع احتفاله بمرور 25 عاماً على تأسيسه ومسيرة متميزة رسخ من خلالها مكانته كمنصة عالمية لأسواق رأس المال

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سوق دبي المالي اليوم عن نتائجه المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 1.06 مليار درهم. وجاءت هذه النتائج مدعومةً بالأداء القوي لنشاط التداول، وتنامي المشاركة الدولية، واستمرار الثقة بأسواق رأس المال في دبي.

وأسهم الأداء القوي خلال الربع الرابع في تعزيز نتائج العام، في ظل مستويات سيولة قوية، ونشاط تداول مستقر في نهاية العام. كما شكّل عام 2025 محطة بارزة مع الاحتفاء بمرور 25 عاماً على تأسيس سوق دبي المالي في عام 2000، ومسيرة نموه وتحوله إلى منصة عالمية مترابطة تتمتع بأسس قوية، وتدعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد وتطوير أسواق رأس المال في دبي.

وخلال عام 2025، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 17.2%، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوق 992 مليار درهم، في مؤشرٍ على قوة الأداء على مدار العام، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي كأحد أكثر أسواق رأس المال ديناميكيةً ومرونةً في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "يعكس أداء سوق دبي المالي خلال عام 2025 قوة ومرونة أسواق رأس المال في دبي، إلى جانب ثقة المستثمرين الدوليين في رؤية الإمارة الاقتصادية. ومع احتفالنا بمرور 25 عاماً على انطلاق مسيرة سوق دبي المالي، يواصل السوق أداء دور محوري في النهوض بالمنظومة المالية في دبي، من خلال دعم الشفافية وتعزيز مستويات السيولة، ودفع عجلة تطوير الأسواق على المدى البعيد، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية . D33

بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "واصل سوق دبي المالي خلال عام 2025 البناء على الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، مدعوماً باستقرار نشاط التداول، وتنامي المشاركة الدولية، واستمرار تطوير البنية التحتية للسوق. وقد وجهنا تركيزنا طوال العام على تعزيز سهولة الوصول إلى السوق، ودعم مجموعة واسعة من الأنشطة الاستثمارية، وضمان كفاءة عمل السوق للجهات المصدرة والمستثمرين على حد سواء. وبمناسبة احتفالنا بمرور 25 عاماً على تأسيس سوق دبي المالي، نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير السوق، بما يتماشى مع الأهداف والتطلعات طويلة الأمد للنهوض بأسواق رأس المال في دبي".

أداء مالي قوي

حقق سوق دبي المالي نتائج مالية قوية خلال عام 2025، مدعوماً بارتفاع نشاط التداول، وتنوع مصادر الدخل، والكفاءة في ضبط التكاليف.

بلغ صافي الربح قبل الضريبة 1.06 مليار درهم خلال عام 2025 ، مقارنةً مع 409.3 مليون درهم في عام 2024

مليار درهم خلال عام ، مقارنةً مع 409.3 مليون درهم في عام ارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة للسوق إلى 1. 28 مليار درهم

مليار درهم بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك 1.13 مليار درهم، مع هامش بلغ 88 %

مليار درهم، مع هامش بلغ 88 بلغ صافي الربح قبل الضريبة للربع الرابع من عام 2025 ما قيمته 124.4 مليون درهم مقارنة مع 110.6 مليون درهم للفترة نفسها من العام 2024 ، في انعكاس للزخم المستمر في أداء السوق مع نهاية العام

نشاط تداول قوي وأداء متميز للسوق

تسارع نشاط التداول في سوق دبي المالي على مدار عام 2025، محققاً أعلى مستويات للسيولة منذ أكثر من عقد. وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول 692 مليون درهم، فيما وصلت القيمة الإجمالية للتداول إلى 174 مليار درهم. كما ارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 31% على أساس سنوي، مدعوماً بتنامي مشاركة المستثمرين من شريحة المؤسسات، واستمرار نمو نشاط التداول عبر الحدود.

نمو مشاركة المستثمرين وتوسع قاعدة السوق

واصل سوق دبي المالي خلال عام 2025 استقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، مع استمرار المشاركة النشطة من المستثمرين الدوليين والمستثمرين الأفراد. وانضم إلى السوق خلال العام 97,394 مستثمراً جديداً، فيما شكل المستثمرون الأجانب نسبة 84%. وقد مثل المستثمرون الأجانب نسبة 51% من إجمالي نشاط التداول، بينما شكل المستثمرون من شريحة المؤسسات نسبة 71% من نشاط التداول. وتجاوزت القاعدة الإجمالية للمستثمرين 1.25 مليون مستثمر، ما يؤكد جاذبية سوق دبي المالي كوجهة موثوقة لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية.

نشاط الإدراج وأبرز التطوّرات في السوق

خلال عام 2025، واصل سوق دبي المالي ترسيخ مكانته كمنصة موثوقة ومرنة لجمع رأس المال، حيث استقطب صفقات ذات أهمية استراتيجية أسهمت في تطوير السوق وتعزيز تنوّع القطاعات المشاركة فيه.

وشملت هذه الصفقات إدراج صندوق مساكن دبي ريت، كأول صندوق استثمار عقاري مدرج في المنطقة، حيث استقطب الاكتتاب طلبات تجاوزت قيمة الطرح بواقع (26) مرات، مع وصول إجمالي الطلب إلى (56) مليار درهم، ومشاركة المستثمرين من شريحتي المؤسسات والأفراد.

كما أسهم الطرح العام الثانوي الناجح لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) في تعزيز مستويات السيولة ونسبة الأسهم الحرة للتداول، وسط إقبال قوي من المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وفي قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، رحّب سوق دبي المالي بالطرح العام الأولي لشركة أليك القابضة، الذي يُعد أكبر إدراج في قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات حتى تاريخه. وقد حقق هذا الإدراج طلبات اكتتاب بقيمة 30مليار درهم، ما تجاوز قيمة الطرح بواقع (21) مرات، بعد الإقبال الواسع من المستثمرين المؤسسيين الدوليين.

وأسهمت هذه الصفقات مجتمعةً في توسيع حضور سوق دبي المالي عبر قطاعات العقارات، والاتصالات، والإنشاءات، ما أكد قدرته على دعم عمليات جمع رأس المال عبر طيفٍ واسعٍ من القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

الابتكار والبنية التحتية للسوق

شكّل الابتكار محوراً أساسياً في استراتيجية سوق دبي المالي خلال عام 2025، وجاء إطلاق إطار الإقراض والاقتراض المركزي للأوراق المالية كخطوة بارزة لتعزيز السيولة وتمكين استراتيجيات تداول أكثر تطوراً. كما واصل السوق تحديث وتطوير بنيته التحتية الرقمية، بما في ذلك تعزيز تطبيق آيفستر (iVestor) من خلال إتاحة الوصول إلى الإفصاحات ومعلومات السوق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يوفر مستويات أعلى من الشفافية ويعزّز تفاعل المستثمرين.

قمة أسواق رأس المال وتفاعل عالمي واسع

عزّز سوق دبي المالي دوره كمركز رائد يجمع الأطراف المشاركة في الأسواق من خلال تنظيم النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال، الفعالية الأبرز للسوق، والتي جمعت أكثر من 1,500 من المشاركين العالميين من ممثلي الأسواق وصنّاع السياسات وقادة القطاع، لمناقشة أبرز العوامل التي تشكّل مشهد أسواق رأس المال حالياً. وتركّزت جلسات القمة على التكنولوجيا والتحوّل الرقمي في البنية التحتية للأسواق، وأبرز توجهات الطروحات العامة الأولية وجمع رأس المال، وتدفّقات رؤوس الأموال عبر الحدود، وتغيّر سلوكيات المستثمرين، بما في ذلك تنامي مشاركة المستثمرين الأفراد، والتحوّل المستمر في الأسواق الخاصة. كما تضمّن برنامج القمة مساحة تفاعلية عبر منصة The Hub شهدت عروضاً تقديمية للشركاء واستعراضاً للعديد من المنصّات والحلول التي تسهم في دعم نمو الأسواق.

وعلى هامش القمة، وقّع سوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع بورصة تايوان للأوراق المالية لإرساء التعاون في عمليات الإدراج عبر الحدود، والترويج المشترك للأسواق، والتواصل مع المستثمرين، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يدعم استراتيجية السوق الهادفة إلى تعزيز الترابط مع الأسواق الآسيوية وتوسيع نطاق وصول المستثمرين من مختلف المناطق.

وفي موازاة ذلك، واصل سوق دبي المالي خلال عام 2025 تعزيز تفاعله مع المستثمرين الدوليين من خلال تنظيم جولات ترويجية عالمية في نيويورك ولندن، والتفاعل مع مستثمرين من شريحة المؤسسات في أبرز المراكز المالية العالمية. وقد أتاحت هذه الجولات منصة لتسليط الضوء على الأسس الاقتصادية القوية التي تتمتع بها دبي، ونمو وتنوع السوق والفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب ترسيخ دور سوق دبي المالي كحلقة وصل بين النمو الإقليمي ورؤوس الأموال العالمية.

في المرحلة القادمة، سيواصل سوق دبي المالي التركيز على تعزيز مستويات السيولة، وتوسيع محفظة المنتجات الاستثمارية، وتوطيد الترابط مع الأسواق العالمية. وبالاستناد إلى مركزه المالي القوي وقاعدة المستثمرين المتنامية والمتنوعة، يتمتع السوق بمكانة راسخة تؤهله لدعم مسيرة التطوير المستمر لأسواق رأس المال في دبي.

نبذة عن سوق دبي المالي

تأسّس سوق دبي المالي (DFM) كمؤسسة عامة ذات صفة اعتبارية مستقلة، وهو سوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى، محلية أو غير محلية، يقبلها السوق. بدأ سوق دبي المالي عملياته في 26 مارس 2000، وبعد طرحه العام الأولي في نوفمبر 2006 من خلال عرض 1.6 مليار سهم، وهو ما يمثل نسبة 20% من رأسماله المدفوع بقيمة 8 مليارات درهم، أصبح سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة، وأدرجت أسهمه في 7 مارس 2007 برمز التداول (DFM). واعتبارًا من نفس العام، أصبح أول سوق متوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم. وتمتلك حكومة دبي نسبة 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام، وتمثل الحكومة في هذه الحصّة شركة بورصة دبي المحدودة. www.dfm.ae

