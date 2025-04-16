الشيخ سعيد: هذا الأداء يعكس التزامنا الراسخ بتطوير بنية تحتية بحرية متقدمة، وتعزيز معايير السلامة، والابتكار، والاستدامة

الشيخ سعيد: ارتفاع عدد اليخوت الأجنبية الزائرة إلى 89 يختاً، لسهولة الإجراءات وتنوع خدمات المراسي البحرية الفاخرة، ومبادرة منح تأشيرة الإقامة الذهبية لمالكي اليخوت الضخمة

أعلنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن تحقيق نتائج أداء استثنائية في عام 2024، متجاوزة التوقعات في مختلف مؤشرات القطاع البحري، ومعززة بذلك دور إمارة دبي كمركز عالمي رائد للابتكار والاستدامة البحرية.

وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن الأداء المتميز لعام 2024 يعتبر محطة مهمة في مسيرة دبي نحو الريادة العالمية في القطاع البحري، مشيراً إلى أن هذا الأداء يعكس التزام المؤسسة الراسخ بتطوير بنية تحتية بحرية متقدمة، وتعزيز معايير السلامة البحرية، والتميز والابتكار، والاستدامة والامتثال، مؤكداً على مواصلة سلطة دبي البحرية تبني وإطلاق مبادرات نوعية تدعم رؤية دبي لتكون مركزاً بحرياً عالمياً من الطراز الأول، مع تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوفير بيئة بحرية جاذبة وآمنة للمستثمرين والمشغلين من جميع أنحاء العالم.

وأوضح الشيخ الدكتور سعيد آل مكتوم، بأن التقارير الصادرة عن السلطة تشير إلى النمو الملحوظ في عدد الوسائل البحرية المسجلة خلال العام الماضي، حيث بلغت 7,738 وسيلة بحرية بزيادة قدرها 14.4% مقارنةً بعام 2023، في حين وصل عدد أفراد الطاقم البحري إلى 12,226 بنسبة نمو بلغت 22.8%، مما يعكس ثقة المستثمرين والمشغلين بالبيئة البحرية المتطورة في الإمارة.

وقد حققت الخدمات البحرية الخارجية قفزة كبيرة، إذ ارتفع عدد التصاريح الممنوحة إلى 18,058 تصريحاً، بزيادة نسبتها 35.3% عن العام السابق، وشملت التصاريح عمليات التزويد بالوقود، والتراخيص التشغيلية، وتصاريح التخفيف والرسو، مع وصول عدد أرصفة المراسي إلى 4,151 رصيف بحري في 19 مرسى بحري في الإمارة.

وفي خطوة تدعم قطاع السياحة البحرية، صرح المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية عن ارتفاع عدد اليخوت الأجنبية الزائرة من 68 يختاً في 2023 إلى 89 يختاً في 2024، وذلك لسهولة الإجراءات وتنوع خدمات المراسي البحرية الفاخرة والمتميزة، وكذلك مبادرة منح تأشيرة الإقامة الذهبية لمالكي اليخوت الضخمة والتي لاقت ترحيباً واسعاً من مجتمع اليخوت الدولي. وأشار إلى أن عام 2024 شهد اعتماد ثلاث قرارات تشريعية تنظيمية أساسية منظمة، شملت الفحص الفني للوسائل البحرية ودليل التطقيم الآمن للوسائل البحرية وشروط وإجراءات ترخيص الطواقم البحرية، كما تم إطلاق مشروع تركيب أجهزة تتبع إلزامية للدراجات المائية الترفيهية (جت سكي) في إطار تعزيز معايير السلامة البحرية والامتثال، وكذلك تقديم خيار التسجيل لمدة عامين لمالكي الزلاجات النفاثة.

وفي سياق متصل، تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "مشد دبي"، أحد أكبر مشاريع الشعاب المرجانية الاصطناعية في المنطقة، بالشراكة مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة في سلطة دبي البحرية، بهدف تعزيز التنوع البيولوجي البحري واستدامة البيئة.

كما حرصت سلطة دبي البحرية خلال عام 2024 على تسريع التحول الرقمي من خلال تفعيل بوابة "رسوم" لتسهيل عمليات الدفع الإلكترونية، وإطلاق خدمة التصاريح الذكية للإبحار بالتعاون مع شرطة دبي، إلى جانب تحسين وتقديم الخدمات عبر تطبيق "الواتساب" وقنوات "الخدمة الذاتية" وغيرها من التحسينات على الأنظمة والمنصات التي أدت الى تحسين كفاءة تقديم خدمات سلطة دبي البحرية.

وتوجت هذه الجهود بحصول دبي على المرتبة الأولى عربياً، والحادية عشرة عالمياً في تقرير المدن البحرية الرائدة لعام 2024، حيث أكد تقرير منظمة "بالتيك إكستجينج" (Baltic Exchange) للتجارة والشحن البحري ووكالة "شينخوا" (Xinhua) التابعة لخدمة المعلومات الاقتصادية الصينية أن إمارة دبي ترسخ مكانتها كقوة بحرية رائدة في الشرق الأوسط مع صعودها مكانة مرموقة في القطاع البحري في نفس الوقت الذي تسعى فيه بحماس لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل.

-انتهى-

#بياناتحكومية