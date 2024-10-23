دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات، مشاركته الناجحة في معرض "إكسباند نورث ستار 2024" بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي ينظم ضمن فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2024".

ونظّم صندوق محمد بن راشد للابتكار، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برنامجاً متكاملاً من الأنشطة التي أتاحت للمشاركين الفرصة للتواصل مع كلا المؤسستين، واستكشاف برامجهما بشكل موسع، فضلاً عن التعرف على مجموعة متنوعة من الموضوعات المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال. كما تضمن جدول الأنشطة لقاءات حصرية مع نخبة من أبرز المبدعين والمبتكرين في المنطقة، إلى جانب جلسات تفاعلية متميزة تمحورت حول سبل تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة يوسف النقبي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، والرئيس التنفيذي للابتكار ، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: "يُعد معرض إكسباند نورث ستار منصة فريدة على مستوى المنطقة، تسهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي عبر دعم ريادة الأعمال في الإمارات وتعزيز الحوارات البنّاءة التي تهدف إلى تطوير مشهد الابتكار. نحن ملتزمون على الدوام بدعم الفعاليات والمبادرات المبتكرة التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة على خارطة الابتكار والتميز العالمية، كما نلتزم بتعزيز التواصل مع الخبراء المختصين داخل الدولة وخارجها، وذلك في إطار رؤيتنا المشتركة الرامية إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوسيع آفاق التنمية المستدامة".

واشتمل البرنامج الذي نظمه صندوق محمد بن راشد للابتكار بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على جلسات حوارية مع عدد الخبراء في القطاع حول الفرص المتاحة للشركات المبتكرة العاملة في قطاعات حيوية مثل الصحة، والتكنولوجيا، والفضاء، إضافة إلى استراتيجيات التوسع في السوق الإماراتية واستكشاف مزايا منظومة الابتكار التعاونية في الدولة. كما ركز البرنامج على موضوعات رئيسية أخرى مثل تمكين المرأة في ريادة الأعمال، والتوجهات المستقبلية للاستدامة. إلى جانب هذه المناقشات، نظمت المؤسستان جلسات توعوية تناولت مصادر التمويل البديلة والاعتبارات القانونية التي يجب على الشركات المبتكرة ورواد الأعمال مراعاتها في دولة الإمارات. كذلك، تم تسليط الضوء على برنامج "ستار فينتشر" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة الطموحة وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق العالمية.

ويقدم صندوق محمد بن راشد للابتكار دعمه للمبتكرين من خلال برنامجين رئيسيين هما "مسرع الابتكار" و"برنامج الضمانات". بينما يركز برنامج "ستار فينشر" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعم الشركات الناشئة الواعدة عبر برامج تسريع الأعمال وتقديم الاستشارات المتخصصة لمساعدة تلك الشركات على تحقيق إمكاناتها الكاملة.

من جانبها، قالت سوزانا هارغيتاي، المدير التنفيذي، قسم تمويل وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نلتزم في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار وريادة الأعمال بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. ويؤدي برنامج "ستار فينشر" دوراً أساسياً في تمكين الشركات الناشئة ذات الإمكانيات الواعدة، عبر توفير الدعم المتخصص، والإرشاد الاستراتيجي، ومساعدتها على التوسع في أسواق جديدة، مما يعزز قدراتها على النمو والتأثير في القطاعات التي تعمل ضمنها. إن شراكتنا مع صندوق محمد بن راشد للابتكار خلال معرض "إكسباند نورث ستار 2024" تؤكد التزامنا بتعزيز منظومات الابتكار الحيوية، إذ يفتح هذا التعاون الملهم آفاقاً واسعة أمام الشركات المنضوية تحت مظلة "ستار فينشر" لاستكشاف الفرص الواعدة، ويسرني أن أرى أكثر من 35 شركة ناشئة من برنامجنا تشارك في هذا الحدث لاستكشاف قطاع ريادة الأعمال الحيوي في الإمارات العربية المتحدة".

وضمن جناح صندوق محمد بن راشد للابتكار بمعرض إكسباند نورث ستار، عرضت مجموعة متنوعة من الشركات المبتكرة حلولها المتقدمة التي تتناول قطاعات حيوية ومتنوعة. من بين هذه الشركات، برز تطبيق Hoopla للصحة العقلية، وشركة CrossVal لحلول التكنولوجيا المالية المتخصصة للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي مجال التكنولوجيا الطبية، تميزت شركة Reme-D بابتكاراتها المتقدمة، بينما استعرضت شركة BigDot منصتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الأعمال المؤسسية. كما شاركت Duverse بحلولها المتطورة في مجالات المدن الذكية والتكنولوجيا الحضرية، بالإضافة إلى شركتي Nadeera Technologies LTD وOxytech.io اللتين تركزان على الابتكارات في التكنولوجيا البيئية. ومن جانبها، استعرضت Sulmi إمكانياتها في تقديم حلول الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب jalebi.io التي توفر أدوات متقدمة لأتمتة العمليات التجارية. كما قدمت Verofax حلولها المبتكرة في إدارة سلسلة التوريد باستخدام تقنية البلوك تشين. وتجسد هذه الشركات جميعها ذروة الابتكار، بما يعكس إسهامها الفاعل في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي المتسارع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

علاوة على ذلك، شاركت أكثر من 35 شركة مبتكرة من برنامج "ستار فينشر" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عرض حلولها المبتكرة. من بين هذه الشركات، Investbanq من كازاخستان، التي دخلت السوق الإماراتية في عام 2024 ونجحت في الحصول على أول عملائها عبر تقديم حلول "تكنولوجيا الثروة" المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمديري الأصول والمؤسسات المصرفية. كما أطلقت شركة BANTgo من إستونيا، والتي تعمل ضمن منظومة الأعمال في الإمارات، منصتها المتخصصة في إدارة النفايات في العام 2024، حيث بدأت مشاريعها التجريبية بالشراكة مع جهات محلية مثل Cartlow وVerofax، لتعزيز دورها في الإدارة المسؤولة للنفايات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوك تشين.

للمزيد من المعلومات حول صندوق محمد بن راشد للابتكار، يرجى زيارة: https://mbrif.ae.

نبذة عن صندوق محمد بن راشد للابتكار

صندوق محمد بن راشد للابتكار هو مبادرة اتحادية أطلقتها وزارة المالية ويتولى إدارتها مصرف الإمارات للتنمية. قدم الصندوق منذ إطلاقه في العام 2016 الدعم للعديد من المبتكرين من خلال برنامجه الأول، برنامج خطة الضمانات، الذي يهدف إلى مساندتهم في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من خلال تزويدهم بضمانات مدعومة من الحكومة دون الحصول على أية حقوق ملكية أو أسهم فيها.

تم إطلاق البرنامج الثاني، وهو مسرّع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار، في ديسمبر 2018. يهدف هذا البرنامج الذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى تعزيز إمكانيات نمو الشركات المبتكرة التي تساهم في تشكيل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والابتكار. ويقدم خدمات عالمية المستوى وبرامج تدريبية للشركات المبتكرة لتسريع أعمالها، ورفع القدرات والكفاءات، وإبراز القيمة المضافة، وتوسيع نطاق أعمالها.

إضافةً إلى ذلك، يتعاون صندوق محمد بن راشد للابتكار مع مجموعة من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للإسهام في تيسير النمو وتقديم الدعم وخلق الفرص وتمهيد طرق النجاح للشركات الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.mbrif.ae/

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