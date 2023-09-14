تعد توسعة النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي إلى جزيرة الريم بالإضافة الى جزيرة الماريه إنجازاً جديداً في مسيرة نجاح السوق المستمرة، ليصبح أحد أكبر المراكز المالية في العالم، ويفتح آفاقً وفرص جديدة للنمو خلال السنوات المقبلة.

يعزز النمو المتسارع لسوق أبوظبي العالمي مكانة أبوظبي كمنظومة شاملة وعالمية للأعمال، حيث قام السوق بمنح موافقات مبدئية لـ 46 شركة بزيادة بلغت 119% خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة بذات الفترة من العام 2022.

تعد أبوظبي المركز المالي الأقوى والأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستحوذ على 62% من إجمالي الاستثمارات السيادية الكبرى لدول الخليج في العام 2022. وقد عزز سوق أبوظبي العالمي هذه المكانة من خلال النمو القوي في حجم الأصول تحت الإدارة، حيث وصل إلى 35% على أساس سنوي مع نهاية شهر يونيو 2023.

يستمر سوق أبوظبي العالمي خلال العام 2023 في تطوير بنيته التنظيمية، بدايةً عبر اصدار تعديلات تسريعية للسماح لصناديق الائتمان الخاصة في أن تتخذ من السوق مقراً لها، ومن ثم عبر البدء بتطبيق الإطار التنظيمي المتكامل للتمويل المستدام.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: واصلت أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اجتذاب كبرى الشركات العالمية والإقليمية إلى مركزها المالي الدولي، سوق أبوظبي العالمي، حيث عكس الأداء القوي للسوق خلال النصف الأول من العام 2023 نموًا كبيرًا على مختلف المستويات، مما يؤسس للزخم الإيجابي للفترة المتبقية من العام الجاري ويؤكد على مواصلة السوق لدوره في تعزيز مكانة أبوظبي كقوة مالية رائدة، تماشياً مع نموذج “اقتصاد الصقر".

ترسيخ مكانة أبوظبي كقوة مالية بارزة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

أظهرت أحدث البيانات تأسيس العديد من شركات الاستثمار وصناديق التحوط أعمالها في سوق أبوظبي العالمي، ليصل اليوم عدد مدراء الأصول العاملين في سوق أبوظبي العالمي إلى 102 يديرون 128 صندوقًا، مما يعزز مكانة أبوظبي الرائدة في قطاع إدارة الأصول، فيما سجل حجم الأصول تحت الإدارة نموًا قياسيًا على أساس سنوي بنسبة 35% مع نهاية شهر يونيو.

ومن بين أبرز الإضافات على هذا القطاع، الإعلان عن تعديلات على الإطار التنظيمي الخاص بسلطة تنظيم الخدمات المالية في السوق لتمكين صناديق الاستثمار الجماعي القائمة في سوق أبوظبي العالمي من الاستثمار في الائتمان، من خلال إنشاء التسهيلات الائتمانية والمشاركة فيها. وتهدف التعديلات إلى تحسين الوصول للتمويل البديل للمؤسسات الخاصة، ولاسيما ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أسهمت جاذبية سوق أبوظبي العالمي بوصفه مركز مالي شامل، وكونه النطاق الجغرافي الوحيد في المنطقة القائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي، في اجتذاب وترخيص العديد من الشركات العالمية البارزة في العام 2023، ومن بين هذه الشركات "بريفان هوارد" و"أرديان" و"جولدمان ساكس" و"تيكيهاو كابيتال" و"بلاكستون" و"إس بي آي كابيتال" و"البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" و"أبولو" و"فيفث وول" و"فيديرا" و"فيبرانت كابيتال". فيما شهد المركز المالي الدولي أيضًا إضافة كبيرة أخرى لبيئة أعماله في النصف الأول من العام 2023، حيث رحب السوق بانضمام المستثمر العالمي المعروف "راي داليو"، الذي اختار أبوظبي لتكون المركز الاستراتيجي التالي لتوسيع الحضور العالمي لمكتبه العائلي.

وكما يعتبر سوق أبوظبي العالمي أيضًا وجهة مفضلة لكبرى الشركات المحلية والإقليمية، مثل القابضة (ADQ) وشركة "شيميرا كابيتال" ومجموعة G42 و"جلف كابيتال" و"وان أي أم" و"إنفستكورب".

ومن المقرر أن تبدأ المزيد من المؤسسات العالمية والإقليمية الرائدة في المجال المالي بممارسة أعمالها في سوق أبوظبي العالمي، مع حصول 46 شركة على الموافقة المبدئية خلال النصف الأول من العام 2023. حيث يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 119% في عدد الشركات التي حصلت على موافقات مبدئية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تعليقاً على توسع شركته في المنطقة وافتتاح أحدث مكاتبها في سوق أبوظبي العالمي، قال آلان هوارد، مؤسس بريفان هوارد: "تتميز أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي بتوفيرهما لبيئة أعمال متكاملة تدعم أنشطة القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية وإدارة الاستثمار. وكما يقدم سوق أبوظبي العالمي باعتباره مركزاً مالياً رائداً إمكانات هائلة لا مثيل لها، وإنه ليسعدنا أن نسهم في تعزيز جهود حكومة أبوظبي لبناء وتطوير المستقبل". وتجدر الإشارة إلى أن "بريفان هوارد" تدير أصولًا تصل قيمتها إلى أكثر من 30 مليار دولار أمريكي نيابة عن العديد من المؤسسات حول العالم.

ومن جهته، قال راجيف ميسرا، الرئيس التنفيذي لـ "وان آي إم": "أصبحت أبوظبي منصة عالمية تستقطب المستثمرين وأصحاب العمل والموظفين على حد سواء. وإننا على ثقة بأن حصولنا على ترخيص لتقديم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي سيمكننا من الاستفادة من الفرص المتنوعة التي تقدمها المنطقة، وذلك بما يدعم نمو شركتنا ويتيح المجال أمام المزيد من التطور مستقبلاً."

ريادة التمويل المستدام والترحيب بكبار مؤسسات الاستدامة العالمية

شهد النصف الأول من العام 2023 بدء سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي تطبيق الإطار التنظيمي للتمويل المستدام، والذي يتضمن أكثر متطلبات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات شمولاً في المنطقة، والأطر التنظيمية للصناديق والمحافظ المدارة على أساس تقديري، والسندات والصكوك المصممة لدعم الجهود الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي. ويتماشى هذا الإطار التنظيمي مع نظام تعويضات الكربون لإنشاء أول بورصة وغرفة مقاصة منظمة في العالم لتداول أرصدة الكربون في سوق أبوظبي العالمي، وذلك بالتعاون مع منصة سوق الكربون الطوعي AirCarbon Exchange.

وفي شهر مارس من العام الجاري، طرحت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، مسودة "مبادئ الإدارة الفعّالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ" للتشاور، على أن يتم نشرها في صيغتها النهائية خلال النصف الثاني من العام 2023.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقّع "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية”، بنك التنمية متعدد الأطراف الذي يبلغ حجم رأس ماله 100 مليار دولار أميركي، اتفاقية لإنشاء مقر المكتب التشغيلي للبنك في سوق أبوظبي العالمي ، والذي يعد أول مكتب خارجي له، وتتلخص مهمته في تمويل مشاريع البنية التحتية التي تتبنى وتطبق مبادئ الاستدامة.

وتعكس هذه التطورات مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز رائد للتمويل المستدام، خصوصاً في ظل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 هذا العام.

حتى بكونه أحد أكبر المراكز المالية في العالم، يستمر سوق أبوظبي العالمي تعزيز الكفاءة والتميز في الأداء

شهدت مسيرة نجاحات سوق أبوظبي العالمي إنجازًا جديداً، حيث تم هذا العام الإعلان عن توسعة نطاق السوق الجغرافي بمقدار عشرة أضعاف، بضم جزيرة الريم إلى نطاق اختصاصه الحالي الذي يشمل جزيرة الماريه. ليصبح واحدًا من أكبر المراكز المالية في العالم، بمساحة إجمالية تبلغ 14,38 مليون متر مربع.

وجاء هذا التوسع في أعقاب النمو اللافت الذي شهده سوق أبوظبي العالمي في الآونة الأخيرة، خصوصاً مع اختيار المزيد من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية لأبوظبي كوجهة لتوسيع وتنمية أعمالها، وقد انعكس ذلك أيضًا على نتائج النصف الأول من العام 2023، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة بنسبة 36% على أساس سنوي ليصل إلى 1,590 شركة. فيما شهد عدد القوى العاملة في مربعة سوق أبوظبي العالمي ارتفاعًا بنسبة 28% خلال نفس الفترة ليصل العدد الإجمالي إلى 12,080 شخصًا.

ومع بدء المرحلة الانتقالية الخاصة بهذا التوسع، يركز سوق أبوظبي العالمي على إدارة الموارد ويحرص على ضمان تقديم الخدمات للشركات بسلاسة. وقد شهدت كفاءة وسرعة إصدار الرخص التجارية تحسنًا ملحوظًا بنسبة 50% خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو 2023،فيما سجل السوق زيادة ملحوظة في سرعة وكفاءة إصدار التراخيص التجارية للشركات ذات الأغراض الخاصة وصلت إلى 69%.

وينعكس التزام سوق أبوظبي العالمي في التميز من خلال "خدمات إدارة علاقات العملاء"، والتي تضمن تجربة سلسة ومتكاملة للشركات بدءاً من مرحلة إعداد الشركات للتسجيل إلى مرحلة تأسيس الأعمال. كما يسهم الدعم المميز الذي يقدمه فريق الشراكات السيادية والاستراتيجية ، في تعزيز نجاح ورضا العملاء، من خلال تمكين الوصول إلى مزودي رأس المال والمؤسسات ذات الصلة بالحكومة والمؤسسات الكبرى في أبوظبي.

إنجازات هامة اضافية خلال النصف الأول من العام 2023:

نشر سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي لورقة تشاورية حول الإطار القانوني لتقنية السجلات الموزعة للمؤسسات.

إصدار السوق تقريره الأول حول "تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية" في شهر مايو 2023.

اختتام فعاليات الدورة الخامسة من "ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام"، الذي مهد الطريق أمام انعقاد مؤتمر الأطراف COP28الذي تستعد دولة الإمارات لاستضافته لاحقاً هذا العام.

تنظيم النسخة الثانية من منتدى "ريزولف" لتسوية المنازعات في أبوظبي من قبل محاكم ومركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي بحضور أكثر من 2400 شخص، حيث ركز الحدث على محاور عدة شملت الاستدامة والجيل الثالث من الإنترنت Web3 والذكاء الاصطناعي والمسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنفاذ العقوبات، والبنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإعلان عن عودة أسبوع أبوظبي المالي في دورته الثانية في الفترة ما بين 27 إلى 30 نوفمبر 2023.

معلقًا على هذه التطورات الإيجابية قال معالي أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "إن ما نشهده اليوم في أبوظبي يعد تحولًا كبيرًا يدعم نمو وتنويع "اقتصاد الصقر"، خصوصاً مع اختيار العديد من الشركات الرائدة والمؤثرة على الساحة العالمية لأبوظبي كمقر لأعمالها. وإننا نفخر بالنتائج الإيجابية التي حققها السوق في إطار مسيرة نموه المستمرة مع نهاية النصف الأول من العام 2023، والذي سيعزز بلا شك من مكانتنا كأسرع مركز مالي دولي نموًا في المنطقة. وإن جهودنا المستمرة هي انعكاس للرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وكذلك للاستراتجية الشاملة لسوق أبوظبي العالمي التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي ومساهمته في ا لاقتصاد القائم على المعرفة. وإننا نتطلع لاستمرار هذه النتائج الإيجابية هذا العام، بينما نواصل العمل مع شركائنا الاستراتيجين من الجهات الحكومية لضمان التوسع السلس ومواكبة الطلب المتزايد من الشركات الراغبة في اتخاذ أبوظبي مقراً لها."

وتعكس النظرة الإيجابية الشاملة للعام 2023 التي برهن عليها سوق أبوظبي العالمي منذ بداية العام، استراتيجيتها للنمو 2023-2027 ومواءمتها مع أهداف أبوظبي لدعم جهود التنويع الاقتصادي المستدام مدفوعاً بالنمو المتزايد للقطاع المالي.

#بياناتحكومية

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

صُنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى.

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للتواصل من قبل المؤسسات الإعلامية:

سيمون هيلز

رئيس منطقة الشرق الأوسط

شركة إدلمان سميث فيلد

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كاجا محيسن

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