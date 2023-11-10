دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد إيطاليا، وهي لاعب رئيسي عالمي في صناعة الطيران والفضاء، لعرض تقنياتها المتطورة وحلولها المبتكرة في معرض دبي للطيران 2023، والذي يُقام بمطار دبي ولرد سنترال /DWC/ خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري بمشاركة رواد القطاع والمبتكرين.

وتشارك 40 شركة إيطالية إلى جانب 22 عارضاً إيطالياً من الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الجناح الرسمي بدعم من وكالة التجارة الإيطالية؛ بالإضافة إلى 9 شركات من منطقة بوليا الإيطالية، ضمن هذا الحدث والذي يُعد أحد أهم التجمعات في العالم لقطاعات الطيران واستكشاف الفضاء والدفاع، بهدف تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال التنقل والطيران والفضاء.

وتسعى إيطاليا عبر مشاركتها بمعرض دبي للطيران 2023، لتقديم تشكيلة كبيرة تعزز مكانتها في إنتاج معدات الطيران والدفاع والأمن في قطاع الطيران والفضاء الإيطالي والذي يتميز بنهضة ملحوظة.

وقال سعادة لور ينزو فأنارا سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "يسعدني أن أرحب بالمشاركة المميزة لـ 22 شركة إيطالية تعمل في مجال التكنولوجيا الفائقة في معرض دبي للطيران، كما يؤكد هذا الحضور الإيطالي الكبير على الأهمية التي توليها شركاتنا للسوق الإماراتية الجذابة ولمعرض دبي للطيران".

وتؤكد إيطاليا ريادتها في مختلف قطاعات الطيران والفضاء، بنسبة تبلغ 80% من سلسلة التوريد الإيطالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن مشاركة الشركات الايطالية في معرض دبي للطيران 2023 يشكل جهد تعاوني تنظمه وكالة التجارة الإيطالية بالشراكة مع سفارة إيطاليا في دولة الإمارات، والقنصلية العامة في دبي، واتحاد الصناعات الإيطالية للطيران والدفاع والأمن (AIAD).

بدوره، قال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إن وكالة التجارة الإيطالية تقدم العارضين الإيطاليين في معرض دبي للطيران 2023 تحت شعار: الاستدامة هي الاستدامة في إيطاليا، ويعمل معرض دبي للطيران على إعادة توحيد صناعة الطيران، ويسعدنا أن نمنح 22 شركة إيطالية صغيرة ومتوسطة الفرصة لحضور أحد أهم أحداث الطيران في العالم حيث يتم عرض مستقبل التنقل واستكشاف الطيران والفضاء، مبيناً إنه في عام 2022 زادت صادرات قطاع الطيران الإيطالي إلى الإمارات بنسبة 25%، مما يشير إلى الخبرة الاستثنائية لصناعة الطيران الإيطالية.

وحصلت إيطاليا على المركز الرابع في أوروبا والسابع عالميًا في قطاع صناعة الطيران، نتيجة لتمتع شركات الطيران والفضاء الإيطالية بمواقع قيادية بارزة خاصة طائرات الهليكوبتر المدنية والطائرات الإقليمية، وذلك بسبب المهارات التكنولوجية المتقدمة.

وتشير التوقعات إلى نمو مزدهر في واردات الفضاء الجوي الإيطالية، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.6 مليار دولار بحلول عام 2026، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 0.6٪ منذ عام 1986، بينما من المتوقع أن تصل صادرات الفضاء إلى 6.2 مليار دولار بحلول عام 2026، لتحتل المركز العاشر بين الشركات الرائدة.

ستتاح لزوار المعرض فرصة استكشاف مجموعة واسعة من منتجات الطيران، بدءًا من المعدات الإلكترونية المتقدمة وأنظمة الطاقة وحتى معدات الدعم الأرضي ومكونات الطيران والبرمجيات الحديثة للتطبيقات الفضائية.

وسيقدم الجناح الإيطالي الرسمي مجموعة متنوعة من حلول الطيران المتطورة، تضم إلكترونيات الطيران المتقدمة، والأنظمة الكهربائية الدقيقة للطيران والدفاع، ومعدات الدعم الأرضي من الدرجة الأولى، ومكونات الفضاء الجوي، والبرامج المتخصصة للمهام المتقدمة، والتحليل والتخطيط والمحاكاة الفضائية.

تمثل مشاركة إيطاليا في معرض دبي للطيران 2023 خطوة كبيرة في تعزيز البصمة العالمية لصناعة الطيران لديها، ويؤكد التزام الدولة بالتقدم التكنولوجي والتعاون الدولي على مكانتها المؤثرة في تشكيل ساحة الطيران العالمية، باعتبارها مركزًا عالمياً للابتكار في مجال الطيران.

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