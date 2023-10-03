يستهدف برنامج التنقل الأخضر في الإمارات العربية المتحدة زيادة بنسبة 50% في حصة المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية و25% في المركبات الهجينة بحلول عام 2050

يستضيف أوتوميكانيكا دبي وزارة الطاقة والبنية التحتية لدولة الإمارات، حيث تتطلع الوزارة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنقل الخضراء الحكومية

تأتي مشاركة وزارة الطاقة والصناعة في معرض أوتوميكانيكا دبي 2023 تحقيقاً لهدف الوزارة المتمثل في الوصول إلى 914 محطة شحن للسيارات الكهربائية بالتيار المتردد والتيار المستمر على مستوى الدولة بحلول نهاية عام 2023.

يقام معرض أوتوميكانيكا دبي 2023 في الفترة الممتدة من 2 إلى 4 أكتوبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: انعقدت الجلسة الافتتاحية لمنطقة الابتكار في مجال التنقل Innovation4Mobility الجديدة خلال الدورة العشرين لمعرض أوتوميكانيكا دبي، أكبر معرض تجاري دولي لقطاع خدمات ما بعد البيع للمركبات في الشرق الأوسط، في مركز دبي التجاري العالمي صباح الأمس، حيث تم تسليط الضوء من خلاله على رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتنقل المستقبلي.

وقد أبرزت المهندسة سمية اليماحي، رئيس قسم المشاريع الإنتاجية وإدارة الطلب في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الجلسة الافتتاحية لمنطقة الابتكار في مجال التنقل Innovation4Mobility، الهدف الرئيسي للسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية لعام 2023 في مساعدة دولة الإمارات على تحقيق أهدافها المتمثلة في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40% والانبعاثات الكربونية بمقدار 404 كيلوطن بحلول عام 2050، فضلاً عن زيادة حصة المركبات الكهربائية إلى 50% من إجمالي المركبات العاملة في الدولة بحلول عام 2050.

تعمل السياسة كإطار تنظيمي لتوجيه الجهود الرامية إلى مواءمة معايير البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية وتسهيل التكامل بين أصحاب الشأن في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت اليماحي قائلة: "تتضمن النتائج الرئيسية لخارطة الطريق الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية في دولة الإمارات زيادة عدد محطات شحن المركبات الكهربائية في الدولة بواقع 360 محطة شحن، ليصل المجموع إلى 914 محطة شحن بالتيار المتردد والتيار المستمر بنهاية عام 2023".

وأردفت اليماحي قائلة: "نقوم أيضًا بإعداد منصة وطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية والتي ستقوم بمراقبة وتشغيل جميع المحطات، بالإضافة إلى إعداد تطبيق للهاتف المحمول يمكن للمستخدمين استخدامه لمعرفة المزيد من المعلومات حول المحطات، كما أننا نقوم بإبرام العديد من الشراكات مع الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية من أجل تقديم الحوافز للمجتمع".

وقد كشفت المهندسة سمية اليماحي خلال حديثها أيضًا أن وزارة الداخلية تعمل على إنشاء محطات شحن سريع على الحدود المشتركة بين السعودية وسلطنة عمان لتسهيل حركة المركبات الكهربائية بين الدول المجاورة.

وقد أطلق معرض أوتوميكانيكا دبي منطقة الابتكار من أجل التنقل"Innovation4Mobility" كمنطقة جديدة حصرية مخصصة لعرض المنتجات والتعمق في آخر وأحدث التقنيات والتوجهات، وتحليل كيفية تطور صناعة خدمات ما بعد البيع للمركبات وسط المشهد المتغير لوسائل النقل.

ويهذه المناسبة، قال محمود غازي بيليكوزن، مدير إدارة مجموعة معارض أوتوميكانيكا في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي:

"تحتل الكفاءة والاستدامة أهمية قصوى في جميع القطاعات، وقطاع السيارات ليس استثناءً عن ذلك، لذا فمن المتوقع أن يشهد التنقل الحضري تحولاً جذرياً بحلول عام 2030 تماشياً مع التقدم السريع الحاصل في المركبات الكهربائية، والتنقل المحايد مناخياً، والتنقل المتصل، والقيادة الذاتية والتنقل كخدمة (MaaS)".

وأضاف بيليكوزن قائلاً: "ستسلط المناقشات والعروض في هذه المنطقة الضوء على مركبات الوقود البديل، وتقنيات القيادة، والرقمنة، والاتصال، والبنية التحتية الذكية، مما يوفر فرصة مثالية لاستكشاف النظام البيئي للتنقل في العصر الجديد".

وفي مكان آخر على جدول الأعمال في منطقة الابتكار من أجل التنقل Innovation4Mobility، تضمنت المواضيع الرئيسية اليوم الأساطيل الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي وتوقعات الطلب العالمي وسوق مبيعات السيارات في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، فقد ركزت جلسة نقاش استضافت خبراء من بي إم دبليو إيه جي إم سي وسيكست اميدل إيست وبلو سمارت على دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتركيز على العملاء في إعادة تعريف تجارة التجزئة في السيارات والتنقل.

كما ستجتمع صباح اليوم نخبة من أبرز الخبراء لمناقشة مستقبل تكنولوجيا التنقل، حيث تشمل أبرز مواضيع جلسات النقاش كلاً من: تكنولوجيا مواقف السيارات، واستخدام خدمة الحوسبة السحابية مايكروسوفت أزور كلاود لاختبار المركبات ذاتية القيادة والتحقق من صحتها، ودراسة الحالة حول التقدم المحرز في مجال التنقل المتصل والآلي في دولة قطر.

تستمر فعاليات معرض أوتوميكانيكا 2023 في الفترة الممتدة من 2 إلى 4 أكتوبر، ويشغل 14 قاعة بمشاركة أكثر من 1900 عارض من 61 دولة، حيث يضم معرض هذا العام ثمانية أقسام متخصصة للمنتجات تشمل قطع الغيار والمكونات، والإلكترونيات والنظم، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء.

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نبذة عن معرض أوتوميكانيكا دبي:

معرض أوتوميكانيكا دبي، هو أكبر معرض تجاري دولي لخدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط، سيقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي من 2 الى 4 أكتوبر 2023. يعمل أوتوميكانيكا دبي كحلقة وصل رئيسية للأسواق التي يصعب الوصول إليها والتي تربط الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة الرئيسية.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت واحدة من أبرز شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم ولها مركز معارض خاص بها، ونحو 2160 موظف في مقرها الرئيسي في فرانكفورت آم ماين وفي 28 شركة تابعة. تنظم الشركة الفعاليات في جميع أنحاء العالم. حيث بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2022 حوالي 454 مليون يورو. وتفتخر بخدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار عمل معارضنا وفعالياتنا ومواقعنا ومجالات خدماتنا. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة ميسي فرانكفورت في شبكة مبيعاتها العالمية القوية والمترابطة، والتي تغطي حوالي 180 دولة في جميع مناطق العالم. تضمن مجموعة خدمات الشركة الشاملة سواء في الموقع أو عبر الإنترنت تمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة عالية ومرونة على الدوام عند تخطيط وتنظيم وتشغيل فعالياتهم. كما تستخدم خبراتها الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. تشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض وبناء وتسويق المعارض التجارية وخدمات الموظفين والضيافة. كذلك تعد الاستدامة الركيزة الأساسية لاستراتيجية الشركة. حيث تحقق توازناً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.