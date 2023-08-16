بزيادة بلغت 84% في أعداد المسافرين على متن القطارات بالمملكة

الرياض، أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" عن أبرز أرقامها التشغيلية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بما في ذلك أبرز منجزاتها للربع الثاني من العام 2023، حيث وصل عدد المسافرين على شبكات الخطوط الحديدية السعودية إلى 2.2 مليون مسافر خلال الربع الثاني من عام 2023 ليتجاوز عدد المسافرين 4.4 مليون مسافر عبر الخطوط الحديدية في النصف الأول من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 84 % مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع أعداد رحلات قطارات الركاب خلال النصف الأول من عام 2023 على مختلف شبكاتها بنسبة 46% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ ليصل إجمالي عدد الرحلات إلى 16,404رحلة عبر شبكات قطار الشرق وقطار الشمال وقطار الحرمين السريع.

في السياق ذاته أوضحت "سار" أن حجم المعادن والبضائع التي جرى نقلها عبر شبكاتها خلال الربع الثاني من العام 2023، تجاوز 6.34 مليون طن ليصل مجموع المنقولات من البضائع والمعادن خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 12 مليون طن، بنسبة ارتفاع قدرها 13% عن ذات الفترة من العام 2022م. مما ساهم بإزاحة أكثر من 970 ألف رحلة شاحنة عن الطرق.

من جهته أوضح الدكتور بشار بن خالد المالك الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية "سار" أن هذه النتائج الإيجابية التي سجلتها الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 تأتي بالتزامن مع ما حققته الشركة من إنجازات متميزة خلال موسم حج عام 1444هـ والذي شهد ولله الحمد نجاح استثنائي على صعيد مختلف الخدمات التي قُدمت لحجاج بيت الله الحرام، وأضاف المالك أن هذه المعطيات المميزة ، ما هي إلا نتاج طبيعي للدعم اللا محدود التي تحظى به الشركة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- والجهود التي بُذلت وما زالت من أجل تحقيق هذه المؤشرات الايجابية.

ونوّه المالك إلى أن هذا التميز على صعيد نتائج أداء النصف الأول من العام 2023 لا تنحصر آثاره على خدمة الركاب فحسب، بل تمتد لتشمل خدمات الشحن أيضاً، كونها أحد أبرز الأنشطة الداعمة لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث شهدت أعمال الشحن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية لتقديم خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية والارتقاء بالخدمات، إضافةً إلى الربط التقني مع العديد من الجهات والذي من شأنه تحسين تجربة العملاء سواءً للجهات المستفيدة من خدمات الشحن أو المسافرين عبر مختلف شبكات الخطوط الحديدية.

وكانت "سار" قد أعلنت في مطلع شهر يوليو عن نجاح خططها التشغيلية لكل من قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين السريع خلال موسم حج العام 1444هـ، إذ كانت الشركة قد أعلنت في حينه عن نقل قطار المشاعر المقدسة 2.13 مليون حاج على متن 2,208 رحلة، فيما نقل قطار الحرمين السريع أكثر من 750 ألف مسافر عبر 3,627 رحلة جرى تشغيلها خلال ذات الموسم، ليسجل قطار الحرمين السريع أعلى معدل رحلات يومي له منذ تدشينه وذلك خلال موسم حج 1444هـ، إذ بلغ إجمالي عدد رحلات القطار في اليوم السابع من شهر ذي الحجة الماضي 131 رحلة، وهو الرقم الأعلى تاريخياً في مسيرة تشغيل قطار الحرمين السريع.

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