في الساعة 12 من ظهر اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات

تقديم طلبات الطعون على المرشحين في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس

إعلان قائمة المرشحين النهائية 2 سبتمبر

11 سبتمبر 2023 انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين ولمدة 23 يوماً

26 سبتمبر آخر موعد لانسحاب المرشحين

27 و28 سبتمبر موعد تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات انتهاء مرحلة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر اليوم الجمعة بتوقيت دولة الإمارات، بعد أن استمرت لأربعة أيام خلال الفترة من (15) إلى (18) أغسطس الجاري.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستعلن عن القوائم الأولية للمرشحين في تاريخ 25 أغسطس، بعد الانتهاء من تدقيق جميع طلبات الترشح المقدمة للتأكد من توافر كافة الشروط الدستورية المطلوبة في طالب الترشح، وكذلك بعد مراجعة المتطلبات الأخرى التي وضعتها اللجنة الوطنية للانتخابات.

وتلقت اللجنة طلبات الترشح من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي: (اللجنة الوطنية للانتخابات ـ uaenec)، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وكذلك عبر 9 مراكز تسجيل موزعة على أنحاء الإمارات، وذلك لمن تعذر عليه التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ سيلي مرحلة إعلان القائمة الأولية للمرشحين مباشرة فترة تقديم طلبات الطعون على المرشحين في الفترة من( 26) إلى (28) أغسطس.

وسوف ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون خلال الفترة من تاريخ (29) إلى تاريخ (31) أغسطس، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في تاريخ (2) سبتمبر 2023م.

وحسب الجدول الزمني، سوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في تاريخ (11) سبتمبر لمدة 23 يوماً، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ (26) سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي (27) و(28) سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.

وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).

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