الشارقة، سجلت الجامعة الأميركية في الشارقة في فصل خريف 2023 أعلى نسبة في عدد طلبتها الجدد منذ 10 سنوات، والذي تزامن مع تسجيلها رقمًا قياسيًا، هو الأعلى منذ سبع سنوات، في عدد طلبتها الملتحقين بالجامعة والذي بلغ عددهم أكثر من 5,700 طالب وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة: "عملت قيادة الجامعة الأميركية في الشارقة على تنفيذ برنامج تحسين شامل على نطاق واسع بدءًا من مدى تنوع ومواكبة المساقات والمناهج لاحتياجات العالم اليوم إلى جودة وعمق التجربة الطلابية داخل الحرم الجامعي وخارجه. وإن ارتفاع أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعة هو دليل على مدى نجاح هذه الاستراتيجية، والذي يعد شهادة على التزامنا ورؤيتنا لإحداث نقلة تجعل من الجامعة الأميركية في الشارقة، والتي هي واحدة من أرقى الجامعات في المنطقة، إلى واحدة من أكثر المؤسسات التعليمية المرغوبة في العالم".

وقد جاء التحاق أكثر من 1,300 طالبًا وطالبة جدد إلى الجامعة تأكيدًا على التزامها بالتميز الأكاديمي، وهو ما مثّل زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بفصل الخريف السابق. كما التحق أكثر من 140 طالب وطالبة جدد في مرحلة الدراسات العليا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 14 بالمائة في نفس الفترة.

تتميز الجامعة الأميركية في الشارقة بنهجها الذي يركز على الطلبة وبتوجهاتها نحو المعرفة وريادة الأعمال والمشاريع الأكاديمية، وتأتي الزيادة في أعداد الطلبة الجدد في وقت تعمل فيه الجامعة على توسيع برامجها الأكاديمية وتطويرها، حيث بدأت الجامعة في فصل خريف 2023 بتقديم برنامج ماجستير الآداب في الدراسات الدولية، والمصمم لتدريب الجيل القادم من قادة العالم لمواجهة التحديات العالمية المعاصرة، وبرنامج الدكتوراه في العلوم والهندسة الحيوية، والذي تم تطويره استجابة لتحديات العالم والطلب المتزايد على الخدمات الأساسية في المنطقة. كما تطرح الجامعة في هذا الفصل الدراسي دورات للغة الكورية بهدف إعداد الطلبة لعالم معولم. وقد عملت الجامعة مؤخرًا أيضًا على تحديث برامجها الهندسية من خلال دمج مجالات تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة في مناهجها الدراسية.

كما رحبت الجامعة الأميركية في الشارقة أيضًا ضمن خطة توسعها الأكاديمية بـ37 عضوًا جديدًا في هيئتها التدريسية في فصل خريف 2023. يساهم أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأميركية في الشارقة من خلال إنجازاتهم البحثية عبر مختلف التخصصات في التقدم في المجالات الناشئة، ويؤثرون على المشاريع البحثية الأخرى في جميع أنحاء العالم، ويقدمون للطلبة فرصة المشاركة في الأبحاث المتطورة. تحتل الجامعة الأميركية في الشارقة المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث تعدد جنسيات أعضاء هيئتها التدريسية وفي عدد الاقتباسات البحثية لكل عضو من أعضاء الهيئة التدريسية على مستوى كلياتها الأربعة، وفقًا لتصنيفات "كيو إس" للجامعات العالمية (2023).

كما تم تصنيف الجامعة الأميركية في الشارقة من بين أفضل 25 بالمائة من الجامعات في العالم، وفقًا لتصنيفات "كيو إس" للجامعات العالمية (2024) ومن بين أفضل 10 جامعات عربية على مدار السنوات الثماني الماضية المتتالية وفقًا لتصنيفات "كيو إس" للمنطقة العربية (2023). كما جاءت الجامعة في المرتبة الأولى في السمعة التوظيفية لدى أصحاب العمل، والثانية في السمعة الأكاديمية، والثالثة في نسبة توظيف خريجيها وتنوع جنسيات طلبتها على مستوى دولة الامارات، وفقًا لتصنيفات "كيو إس" للجامعات العالمية (2024).

لمزيد من المعلومات حول الجامعة الأميركية في الشارقة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.aus.edu.

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