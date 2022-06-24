دبي، الإمارات العربية المتحدة: بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي استقبال طلبات العارضين والشركات والزوار لحجز أجنحتهم والمشاركة في الدورة الرابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، التي تعقد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، من 27 إلى 29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

يشهد المعرض، الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة، سنوياً مشاركة واسعة من كبرى الشركات من المنطقة والعالم، لترويج لمنتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة، في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وترشيد الاستهلاك والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

يمكن التسجيل في الدورة الرابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية من خلال الموقع الإلكتروني https://www.wetex.ae/Registration

لفت معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، إلى أن المعرض يشكل فرصة مهمة للشركات والمستثمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء العلاقات التجارية، وعقد الصفقات، وتعزيز فرص الأعمال، والاجتماع مع أبرز الشركات وصناع القرار والمستثمرين من مختلف بلدان العالم ضمن منصة واحدة. كما يعتبر المعرض منصة مثالية للتعرف على احتياجات السوق والمشاريع المستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة لا سيما بعد الإعلان عن "مشاريع الخمسين" التي تهدف من خلالها دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير فرص استثمارية واعدة في الدولة.

يشار إلى أن الدورة الثالثة والعشرين، التي عقدت في موقع إكسبو 2020 دبي، شهدت مشاركة 1,200 شركة من 55 دولة و61 مؤسسة راعية، إضافة إلى 10 أجنحة دول، واستقطبت 45,506 زائر من مختلف أنحاء العالم. ونظمت الهيئة خلال المعرض 56 ندوة وجلسة نقاشية متخصصة حول موضوعات عدة تشمل الاستدامة؛ والطاقة المتجددة والنظيفة؛ والهيدروجين الأخضر؛ وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة؛ وإزالة الكربون؛ والاقتصاد الدائري؛ وإنتاج وتخزين الطاقة المتجددة؛ وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة؛ والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المؤسسات الخدماتية؛ والعدادات والشبكات الذكية؛ والابتكار في مرحلة ما بعد كوفيد-19؛ وغيرها.

#بياناتحكومية

- انتهى -

الاتصال:

شيخة المهيري

هيئة كهرباء ومياه دبي

هاتف: +971 55 2288228

Shaikha.almheiri@dewa.gov.ae