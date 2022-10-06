معالي سلطان المنصوري يؤكد أن المجلس يواصل جهوده ويعمل على تنفيذ الخطط والإستراتيجيات الرامية لدعم خطط التوطين في القطاع الخاص

دبي: ناقش مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، خلال اجتماعه الثالث للعام الجاري 2022 والذي عقد برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس المجلس، عدداً من الموضوعات التي تهم الموارد البشرية في دبي، خاصة خطة التوطين في مجموعة فقيه، ومستجدات التوظيف في شركات قطاع المناطق الحرة، ومخرجات معرض رؤية الإمارات للوظائف 2022.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن المجلس يواصل جهوده ويعمل على تنفيذ الخطط والإستراتيجيات الرامية لدعم خطط التوطين في القطاع الخاص، والتعاون مع هذا القطاع لتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

وقال إن المجلس يواصل تنفيذ خططه للتواصل مع مختلف القطاعات لتمكين الكفاءات الإماراتية وتوفير فرص عمل لأبناء الإمارات، وتعزيز تواجدهم في القطاعات الحيوية للمساهمة في جهود التنمية والتطوير في الإمارات.

وأضاف أن القطاع الصحي من القطاعات الحيوية التي يتطلع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي لترسيخ مكانة أبناء الإمارات فيه، ويتعاون مع المؤسسات الطبية المهمة لإيجاد فرص عمل للشباب الإماراتي من الجنسين للقيام بدورهم في هذا القطاع وخدمة أفراد المجتمع.

وناقش المجلس خلال اجتماعه، خطة التوطين في مجموعة فقيه، حيث استعرض الدكتور فاتح محمد غول الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، خطة توطين الوظائف بالكوادر الإماراتية في مستشفيات فقيه والشراكات التي تم عقدها لتطوير وتأهيل الإماراتيين (مثل برنامج طموحي) بالإضافه إلى تعاون المجموعة مع برنامج نافس.

وأطلع المجلس على خطط مستشفى فقيه الجامعي الرامية إلى إنشاء جامعة طبية توفر فرص تعليمة وتدريبية لجميع الفئات لدراسة الطب والتمريض والخدمات الطبية المساندة، والتى بدورها ستكون المحرك الأساسي لتغذية سوق العمل بالطاقات المؤهلة لسد احتياج السوق العمل، وعلى الرؤية الإستراتيجية الخاصة بمستشفى فقيه للتوسع في استثماراتها في دولة الإمارات في مختلف قطاعات الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز طبية حديثة، وخطط المستشفى لاستقطاب الموارد البشريه المواطنة المؤهلة لسد إحتياجاتها، إذ تعد مستشفى فقيه أحد رواد التوطين في برنامج السعودة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2000.

كما تم خلال الإجتماع الثالث لمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي استعراض مستجدات التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين فيما يتعلق بمتابعة الشركات الخاصة الملزمة بتوطين 2% من موظفي الشركات قبل نهاية العام الجاري.

واستعرض السيد عبد العزيز الفلاحي، المشرف العام للتوظيف في المجلس قائمة الشركات ذات الأولوية بإلزامية التوطين بعدد 10 إماراتيين وأكثر، وقدم احصاءات بأعداد المتعطلين من إمارة دبي والغير مسجلين في هيئة المعاشات والتأمينات الإجتماعية، وقائمة التعيينات في القطاع الخاص في دبي.

واستعرض مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، مستجدات التوظيف في شركات قطاع المناطق الحرة،حيث أكد معالي رئيس المجلس على أهمية توفير الفرص الوظيفية في الشركات العاملة في المناطق الحرة، فيما أكد الدكتور محمد الزرعوني أمين عام مجلس المناطق الحُرّة في إمارة دبي الحرص على دعم القطاع لرفع مؤشر التوطين وأهمية مشاركة وتأهيل الكوادر الاماراتية من خلال الوظائف المتوفرة أو البرامج التدريبية، مشيراً إلى تكليف فريق من مجلس المناطق الحرة للعمل مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية لتحقيق أهداف المجلس.

واستعرض مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي في اجتماعه الثالث للعام الجاري 2022، مستجدات ومخرجات معرض رؤية الإمارات للوظائف الذي عقد مؤخراً، حيث تعرف المجلس على عدد الجهات التي شاركت في المعرض، وإحصائيات الطلبات والباحثين عن العمل، وعدد الشواغر حسب منصة وظائف دبي، وعدد الحسابات الجديدة في المنصة.

وحضر الاجتماع سعادة عبد الله الفلاسي نائب رئيس المجلس مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأعضاء المجلس: سعادة الدكتور عبد الله بن كرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وسعادة الدكتور محمد الزرعوني، الأمين العام للمناطق الحرة بدبي، وسعادة الدكتور عيسى البستكي مدير جامعة دبي، والسيدة إيمان عبد الرزاق الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في بنك الإمارات دبي الوطني، والسيدة ميرة الفطيم من مجموعة الفطيم، والسيدة شذى الهاشمي عضو مجلس أمناء جامعة زايد، والسيد عبدالعزيز الفلاحي، المشرف العام على عمليات التوظيف في المجلس.

وشارك في الإجتماع عدد من المسؤولين منهم: الدكتور فاتح محمد غول الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، والدكتور وافي داوود، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجيّة والتخطيط، في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وعيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة، ومريم المعيني، مديرة إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة، ومنال الصوري نائب المدير للتوطين في طيران الإمارات، وشما الحميري مدير إدارة بناء القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وآمنه زايد ضابط توطين رئيسي في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية.

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