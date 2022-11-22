• شهد سوق أبوظبي العالمي أكثر من 30 جلسات حوار ونقاش، بحضور أكثر من 8200 مشارك من كافة أطياف مجتمع الأعمال المالي على مدار الأسبوع، من بينهم أكثر من 500 من كبار الشخصيات العالمية و300 من المتحدثين البارزين من المنطقة والعالم، ومؤسسات تدير أصولًا تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات الأمريكية، ونحو 100 شركة ناشئة.

• أكثر من 55 إعلان عن مشاريع شراكة ما بين الجهات الحكومية والخاصة والجهات الاقتصادية، والشركات الخاصة.

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: اختتم أسبوع أبوظبي المالي الذي انعقد تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أعمال وفعاليات دورته الأولى يوم 18 نوفمبر 2022، التي حققت نتائج ملموسة مستقطبة إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، أبرز الشخصيات والكيانات المحلية والإقليمية والعالمية، العاملة في الصناعة المالية.

شارك في أسبوع أبوظبي المالي أكثر من 8200 مشارك من كافة أطياف مجتمع الأعمال المالي على مدار الأسبوع من بينهم أكثر من 500 من كبار الشخصيات العالمية و300 من المتحدثين البارزين من المنطقة والعالم، ومؤسسات تدير أصولًا تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات الأمريكية، ونحو 100 شركة ناشئة. وشمل أسبوع أبوظبي المالي أكثر من 100 جلسة حوارية وحلقات نقاشية، بالإضافة إلى أكثر من 55 إعلان عن مشاريع شراكة ما بين الجهات الحكومية والخاصة والجهات الاقتصادية، والشركات الخاصة. ما جعل من أسبوع أبوظبي المالي محطة جامعة لحشد من خبراء القطاع والمختصين، الذين التقوا لمناقشة أبرز المواضيع والتحديات التي يواجهها المستثمرون والمنظمون والشركات الناشئة.

كذلك شكل أسبوع أبوظبي المالي مناسبة استثنائية للكشف عن مفهوم "اقتصاد الصقر"، حيث سلط الضوء على عناصر الترابط والتناغم بين عاصمة الإمارات العربية المتحدة والشعار الرسمي المذهب للدولة بما يمثله من ميزات تشكل مرآة لمسار النمو الذي تشهده إمارة أبوظبي وصعودها المستمر نحو آفاق جديدة من النجاح. يشكل هذا المفهوم تعريفاُ للمقومات الاقتصادية لإمارة أبو ظبي وقدرتها على تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل بتنويع اقتصادها الوطني وتعزيز مرونته وتدعيم ركائزه من خلال رؤية إستراتيجية واضحة، وتحولات هيكلية وسياسات نقدية ومالية قادرة على مواجهة مختلف التحديات، وصولًا إلى التنمية المستدامة.

نجح أسبوع أبوظبي المالي في إثراء النقاشات حول المواضيع المالية والاقتصادية عبر تركيزه على أربع محاور أساسية، شكلت عناوين للأيام الأربعة من أيام هذ الحدث وهي: "أسيت أبوظبي"، "فينتك أبوظبي"، "كريبتو ابوظبي" إضافة إلى قمة الاستدامة (RACE) التي ركزت على مواضيع "التنظيم والتوعية والتعاون والنظام الشامل".

انعقدت فعالية "أسيت ابوظبي" يوم 14 نوفمبر 2022، بمشاركة جمع من المستثمرين الدوليين الذين تناولوا المواضيع المتعلقة بالتحول الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، والمخاطر المرافقة للاستثمارات ضمن مختلف فئات الأصول إضافة إلى آفاق الاستثمار في اقتصاد المستقبل، وغيرها من المواضيع. وشهد هذا اليوم إعلاناً على جانب عالي من الأهمية من قبل معالي محمد علي الشرفا الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حيث اطلع الحضور على تطور عمليات صندوق أبوظبي للطروحات الأولية، الذي يبلغ حجمه 5 مليارات درهم إماراتي (1.4 مليار دولار أميركي).

اما اليوم الثاني من فعاليات أسبوع ابوظبي المالي، فشهد انعقاد مؤتمر "فينتك ابوظبي" الذي سلط الضوء على قضايا أساسية في مجال التقنيات المبتكرة مثل قدرات الجيل الثالث لشبكة الانترنت web 3، وكيف سيكون شكل استهلاك المحتوى في عالم الميتافيرس والائتمان والإقراض مستقبلًا. وخلال مؤتمر "فينتك ابوظبي"، قامت محاكم سوق أـبوظبي العالمي بالإعلان عن طرح استخدام تقنية البلوك تشين في تنفيذ الأحكام القضائية في المنازعات التجارية للمرة الأولى على مستوى العالم، في خطوة مبتكرة ستؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكلفة للأطراف المتخاصمة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم سوق أبوظبي العالمي في المنازعات التجارية.

وانعقدت فعالية "كريبتو أبوظبي" خلال يوم 16 نوفمبر حيث تركزت جلساتها حول مواضيع متعلقة بالأصول الرقمية، ومنصات "الكريبتو"، وتأثيرات الجيل الثالث لشبكة الانترنتweb3، وتم خلا ل هذا اليوم الإعلان من قبل سوق أبوظبي العالمي عن إطلاق مركز "كريبتو هب" في أبوظبي. حيث يشكل هذا المركز أحد المبادرات الإستراتيجية التي يقدمها "سوق أبوظبي العالمي" لدعم جهود تنويع الاقتصاد والدور المتنامي لإمارة أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد، يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسوق من خلال توفير تقنيات مبتكرة. ويعمل "كريبتو أبوظبي" كمنصة حيوية لتسهيل جمع كيانات التشفير والبلوك تشين والتمويل اللامركزي العالمية، ومكاناُ لمناقشة وتخطيط أهداف النمو والتنمية طويلة الأجل لقطاع مثير وديناميكي وتطلعي في الصناعة المالية.

وشكل يوم 17 نوفمبر اليوم الأخير من فعاليات أسبوع أبوظبي المالي من خلال قمة الاستدامة (RACE) التي تناولت المواضيع المتعلقة بالمناخ والجهود العالمية والتنظيمة الخاصة بها، مع التركيز على المسائل الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية. وشهدت قمة الإستدامة إطلاق مبادرات بيئية مهمة، من بينها توقيع مذكرة تفاهم بين جزيرة الجبيل وسوق أبوظبي العالمي.

ففي إطار التزامه بالحد من الانبعاثات الكربونية تعهد سوق أبوظبي العالمي، بزراعة 15000 شجرة قرم (المنغروف)، بما يساهم في تحقيق هدف جزيرة الجبيل بزراعة غابة تحتوي على مليون شجرة قرم جديدة في الجزيرة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه بأكملها التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

صُنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).

للتواصل من قبل المؤسسات الإعلامية:

سيمون هيلز

رئيس منطقة الشرق الأوسط

شركة إدلمان سميث فيلد

جوال: +971 50 973 1173

البريد الالكتروني: simon.hailes@edelmansmithfield

هاجر الطنيجي

رئيسة الاتصال المؤسسي والإعلام، سوق أبوظبي العالمي

البريد الالكتروني: media@adgm.com