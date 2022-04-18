فاز البنك السعودي البريطاني ( ساب ) بجائزة «أفضل بنك في المملكة لعام 2022» من مجلة «غلوبال فاينانس» للسنة الثالثة على التوالي، وذلك تقديراً لجهود البنك في تقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء.

وتم تتويج ساب بهذه الجائزة بناء على آراء نخبة من الخبراء الماليين، مع الأخذ بعين الاعتبار جملة من المعايير يأتي في مقدمتها النمو في الأصول والربحية وخدمة العملاء والعلاقات الاستراتيجية والمكانة السوقية وتطوير الأعمال والابتكار في المنتجات.

وبهذه المناسبة علق السيد توني كريبس، العضو المنتدب لـ ساب قائلاُ:" فخورون بالحصول على هذه الجائزة، حيث تعكس ريادتنا وتميزنا في تقديم الحلول والمنتجات المبتكرة وتوسيع دائرة علاقاتنا الاستراتيجية على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي، إلى جانب التركيز على استثمار مراكز القوة التي أرسينا أسسها على مدار السنوات الماضية والتي تلبي احتياجات عملائنا وتؤكد مساعي البنك المستمرة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، مع القيام بدورنا كمؤسسة مالية كبرى لتحفيز النمو الاقتصادي والتجاري ومواكبة التحول في المملكة."

هذا، وقد واصل بنك ساب تعزيز مكانته في السوق من خلال سلسلة من الجوائز والإنجازات، حيث نجح في اطلاق المنتج الأول من نوعه في المملكة لتمويل المخزون بالإضافة الى فوزة بجائزة "الأفضل في فئة البنوك الوسيطة للتجارة الإلكترونية" للعام 2021 من قبل ماستركارد، كما حصل ساب على جائزة "أفضل تطبيق للخدمات المصرفية الرقمية" في المملكة العربية السعودية من مجلة غلوبال فاينانس.

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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، وهو شركة زميلة لمجموعة HSBC .

ويقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي.