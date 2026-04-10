دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "كريم باي"، منصة المدفوعات الرقمية ضمن تطبيق "كريم"، عن توسيع خدمة الحوالات المالية الدولية لتشمل تركيا والمملكة العربية السعودية، مما يتيح لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة إرسال الأموال مباشرة إلى الحسابات البنكية في البلدين بسرعة وبأسعار تنافسية. وتُعزّز هذه الخطوة حضور "كريم باي" المتنامي في سوق الحوالات بالمنطقة، حيث تتيح المنصة حالياً التحويل إلى أكثر من 35 دولة، بما في ذلك وجهات رئيسية مثل الهند وباكستان وأوروبا والمملكة المتحدة ومصر.

وتصل الأموال إلى الحسابات البنكية في كل من المملكة العربية السعودية وتركيا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق، ما يوفّر للعملاء وسيلة سريعة وآمنة لإرسال الأموال. كما تدعم الخدمة الحوالات ذات القيم المرتفعة، بحد أقصى يبلغ 150,000 درهم إماراتي لكل معاملة إلى تركيا و36,000 درهم لكل معاملة إلى المملكة العربية السعودية، بما يساعد على تلبية الاحتياجات اليومية والوفاء بالالتزامات المالية الأكبر.

ويستفيد مشتركو "كريم بلس" من تحويلات بدون رسوم وأسعار حصرية عند إرسال الأموال إلى الخارج، ما يساعد المشتركين على توفير الأموال مع كل عملية تحويل.

وقال محمد السعدي، نائب رئيس "كريم باي": "نهدف من خلال التوسع في خدمة الحوالات المالية الدولية لتشمل المملكة العربية السعودية وتركيا، إلى تلبية احتياجات العملاء المختلفة، والتي تشمل ضمان وصول الأموال بشكل سريع وآمن. ونحن نعمل على معالجة هذه التحديات اليوم من خلال توفير خدمات الحوالات البنكية السريعة والموثوقة إلى البلدين، مما يساعد عملاءنا على دعم عائلاتهم وإدارة التزاماتهم المالية بكل سهولة."

وتُعد المملكة العربية السعودية من أكبر أسواق الحوالات المالية عالمياً، حيث تشهد تدفقات مالية كبيرة عبر الحدود، مدعومة برؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والاعتماد على التحويلات إلى الحسابات البنكية، في ما يرتكز سوق الحوالات في تركيا بشكل أساسي على نحو 6.5 مليون مواطن تركي مقيم خارج البلاد، حيث تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول المستضيفة للحوالات المالية ذات القيم المرتفعة إلى تركيا. ويشهد الطلب على التحويلات المالية السريعة والموثوقة إلى هذه الوجهات ارتفاعاً ملحوظاً، حيث صُممت منصة "كريم باي" خصيصاً لتلبية هذه المتطلبات.

ويمكن لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من هذه الخدمة عبر تحديث تطبيق كريم واختيار خيار "Pay" من الصفحة الرئيسية.

نبذة عن شركة كريم:

تعمل شركة كريم على بناء المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل وتوصيل الطعام والبقالة وتحويل الأموال وغير ذلك عبر تطبيق موّحد. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة رائدة تكون مصدر إلهام للآخرين. ومنذ عام 2012، قامت شركة كريم بتوفير أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل لكباتنها، وتبسيط حياة 70 مليون عميل. كما وساهمت في نمو وازدهار أفضل المواهب في المنطقة، ودعم العديد من الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالهم. تتواجد شركة كريم حاليًا في أكثر من 70 مدينة في 10 دول من المغرب إلى باكستان.

