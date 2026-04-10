دبي، الإمارات العربية المتحدة: XTB، منصة استثمار عالمية مدرجة في البورصة، تحصل على ترخيصي الفئة الأولى والثانية من هيئة سوق المال (CMA) في دولة الإمارات، وذلك لشركتها التابعة في السوق المحلي. ويعكس هذا التطور قوة الحضور التنظيمي لشركة XTB في الشرق الأوسط، ويدعم قدرتها على تقديم خدمات وساطة متكاملة للمستثمرين، إلى جانب توسيع نطاق منتجاتها الاستثمارية المتطورة خلال المرحلة المقبلة

كما تشكل هذه التراخيص ركيزة أساسية في استراتيجية نمو XTB في المنطقة، بما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات المستثمرين المحليين ضمن بيئة تنظيمية متكاملة في دولة الإمارات. وبفضل حصولها على تراخيص الفئة الأولى والفئة الثانية من هيئة سوق المال (CMA)، تواصل XTB توطين عملياتها وترسيخ التزامها طويل الأجل تجاه عملائها في دولة الإمارات والأسواق الخليجية.

وفي تصريح له حول تلك الخطوة، صرّح أشرف دريد، المدير التنفيذي لشركة XTB في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقوله: "يمثل حصولنا على ترخيص من هيئة سوق المال (CMA) خطوة هامة في مسيرة أعمالنا في المنطقة. خاصة أنه يتيح لنا العمل بالقرب من عملائنا بشكل أكبر، مع الالتزام بأحد أكثر الأطر التنظيمية احترامًا على مستوى العالم.

ويأتي ذلك في وقت نجحت فيه دولة الإمارات في تأسيس بيئة متكاملة وجاذبة لشركات الخدمات المالية، تمزج بين الوضوح التنظيمي والرؤية الاقتصادية بعيدة المدى. ونرى في هذا السوق فرصًا مستدامة للنمو، ونسعى إلى بناء مستقبل أعمالنا فيه".

بالتزامن مع ترسيخ دولة الإمارات لمكانتها في القطاع المالي العالمي، تعمل XTB على توسيع حضورها الإقليمي من خلال إنجاز تنظيمي جديد. ويعكس هذا التطور تحولًا هيكليًا في القطاع، حيث تتجه الشركات العالمية الرائدة إلى ترسيخ وجودها عبر أطر تنظيمية محلية في الأسواق ذات الأولوية الاستراتيجية.

أيضا، يأتي هذا التوسع الاستراتيجي بعد عام من النمو العالمي القوي لشركة XTB، حيث تجاوز عدد عملائها 2 مليون عميل على مستوى العالم، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في مستويات نشاطهم الاستثماري. وبفضل هذا الزخم المتواصل، استطاعت XTB توسيع نطاق استثماراتها في مجالي التكنولوجيا والتوسع الإقليمي؛ بما يشمل دخولها إلى دولة الإمارات ضمن منظومة تنظيمية متكاملة.

​​​​​حول XTB

نُتيح للأفراد حول العالم إدارة أموالهم بكفاءة أعلى وبأمان أكبر. يساعد تطبيق XTB للاستثمار أكثر من 2.16 مليون شخص على تحقيق أهدافهم المالية. مع XTB، يمكن للعملاء الاستثمار في الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وإنشاء خطط استثمار مخصصة، وتداول عقود الفروقات (CFDs) الخاصة بالمؤشرات والعملات والسلع. وفي بعض الأسواق الأوروبية، يمكنهم استثمار أموالهم من خلال منتجات محلية ذات مزايا ضريبية (مثل ISA في المملكة المتحدة وPEA في فرنسا) وحسابات التقاعد (IKE وIKZE في بولندا)، إضافةً إلى تحقيق عوائد على الأموال غير المستثمرة وإدارة المدفوعات عبر الإنترنت وفي المتاجر، إلى جانب السحب من أجهزة الصراف الآلي بعملات متعددة باستخدام المحفظة الإلكترونية (eWallet).

يُعد تطبيق XTB وجهة رائدة للاستثمار وتحليل الأسواق والتعلم. حيث نوفّر مجموعة واسعة من الموارد التعليمية، ومقاطع الفيديو، والندوات عبر الإنترنت، والدورات التدريبية لمساعدة عملائنا على تطوير مهاراتهم الاستثمارية، بغضّ النظر عن مستوى خبرتهم في التداول. يقدّم فريق خدمة العملاء لدينا الدعم بـ 20 لغة، وهو متاح على مدار 24 ساعة خلال 5 أيام في الأسبوع عبر البريد الإلكتروني أو المحادثة المباشرة أو الهاتف.

وبفضل امتلاكها 17 مكتبًا حول العالم، تُعد XTB جهة عمل موثوقة لأكثر من 1,400 موظف، حيث تتجه جهود نحو 40% من فريق العمل إلى الابتكار المستمر في تقنيات الاستثمار الخاصة بالشركة.

تأسست XTB في عام 2004 في بولندا، وهي شركة قائمة على التكنولوجيا تخضع لتنظيم عدة جهات رقابية عالمية؛ من بينها هيئة الرقابة المالية البولندية، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية، وهيئة مراقبة السلوكيات المالية. شركة XTB مدرجة في بورصة وارسو منذ عام 2016.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة xtb.com

الاستثمار ينطوي على مخاطر. استثمر بمسؤولية

-انتهى-

#بياناتشركات