· وجهة التسوق والحياة العصرية الرائدة في أبوظبي تسجل زيادة في أعداد الزوار بنسبة 22% وزيادة في المبيعات بنسبة 16% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حقق الغاليريا في جزيرة الماريه أداءً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2022، حيث سجل زيادة في أعداد الزوار بنسبة 22% وزيادة في المبيعات بنسبة 16% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، واختتم المركز الربع الأول بتحقيق مبيعات قياسية خلال شهر مارس. ويأتي هذا الأداء الاستثنائي ليؤكد تنوع خيارات التسوق والترفيه الحصرية، والتي عززت مكانة الغاليريا كوجهة مفضلة للتسوق والطعام والترفيه والحياة العصرية في العاصمة أبوظبي، مع خيارات متنوعة من أشهر العلامات التجارية الفاخرة، وأماكن الجذب والترفيه، كل هذا تحت سقف واحد.

وتعليقاً على هذا الأداء المميز، قال ديفيد روبنسون، الرئيس التنفيذي لشركة الماريه للتجزئة: "يقدم الغاليريا في جزيرة الماريه منذ افتتاحه عام 2013، أفضل تجارب التسوق والطعام والترفيه الفريدة لضيوفه ورواده من جميع الأعمار. ويعد هذا الارتفاع السنوي الكبير في أعداد الزوار إلى جانب الزيادة في مستويات الانفاق والتي ترافقت مع تسجيل مبيعات قياسية خلال شهر مارس انجازاً مهماً في مسيرة الغاليريا، وثمرة لجهودنا المتواصلة لتعزيز الخيارات المتاحة أمام، وإثرائها بأبرز الأسماء والعلامات التجارية العالمية والإقليمية والحصرية".

وأضاف: "نحن متحمسون لمواصلة هذا الزخم خلال عام 2022، ونتطلع للترحيب بالمزيد من الزوار للاستمتاع بأفضل تجارب التسوق التي توفرها المجموعة الواسعة من الخيارات الأولى من نوعها في إمارة أبوظبي، إضافة لعدد من المتاجر ووجهات التسوق والترفيه المحلية والعالمية، التي سيتم إطلاقها لاحقاً هذا العام".

وقد تواصل هذا المسار الإيجابي طوال فترة الربع الأول من عام 2022، مع نمو ملحوظ في مجال مبيعات قطاعات مثل الأزياء الراقية والمطاعم والمتاجر الرئيسية، ونمو كبير ولافت في قطاعات التسلية والترفيه، ما يعكس ثقة المستهلكين المتزايدة في الخيارات التي يوفرها الغاليريا ولجميع المراحل والفئات العمرية، وهو أمر

إيجابي لتوقعات النمو في المستقبل القريب. وينعكس هذا الأداء المميز على العلامات التجارية نفسها، ويتمثل هذا في حرص العلامات التجارية العالمية على التواجد في الغاليريا، وتعزيز حضورها أيضاً.

ومنذ شهر يناير الماضي، افتتح الغاليريا عدداً من العلامات التجارية المرموقة مثل متجر "أبل"، و"ميسيكا". كما يستعد المركز حالياً لاستضافة العديد من العلامات المميزة مثل "إيلي صعب"، و"باتيك فيليب"، و"دن تاي فونغ"، و"فايف جايز"، و"باريز بوت كامب" وغيرها، والتي ستنضم للمتاجر التي تم افتتاحها خلال العام 2021 مثل "هنري جاك"، و"فيرساتشي"، بالإضافة إلى مطعم "المياس"، ومطعم "غراند بيروت"، وأماكن الترفيه الحصرية مثل "ناشيونال جيوغرافيك إلتميت إكسبلورر" و"زيرو ليتنسي". وتساهم هذه الإضافات المميزة في تعزيز مكانة الغاليريا باعتباره مقصد ووجهة للمتاجر والعلامات التجارية العالمية، كما تؤكد التزام المركز بالمساهمة في دعم نمو وتطوير قطاع التجزئة في العاصمة أبوظبي.

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نبذة عن الغاليريا جزيرة الماريه

يعتبر الغاليريا جزيرة المارية الوجهة العصرية الرائدة في إمارة أبوظبي التي توفر أفضل تجارب التسوق والطعام والترفيه المتكاملة. ويحتضن المركز أكثر من 400 متجر تجزئة، كما يوفر 100 مطعم ومقهى إلى جانب العديد من الخيارات الترفيهية العالمية التي تناسب مختلف الأعمار.

يوفر المركز للزوار مجموعة واسعة من الأسماء والعلامات التجارية العالمية مثل «زارا»، و«إتش آند إم»، و«فيرجن ميغاستور»، و«تويز آر أص»، و«ديبنهامز»، و«ذا تشيزكيك فاكتوري»، و«بول كافيه». إلى جانب العديد من العلامات التجارية الحصرية في إمارة أبوظبي، بما في ذلك «مكتبة كينوكونيا»، و«آيبركرومبي آند فيتش»، و«أميركان راغ سي»، و«كيندال + كايلي»، و«ديكاثلون». ويعتبر الغاليريا الوجهة الأبرز للمنتجات الفاخرة في أبوظبي، إذ يحتضن جناح الأزياء الفاخرة نخبة من أشهر الأسماء العالمية ضمن فئتي الأزياء الراقية والمجوهرات مثل «شانيل»، و«كارتيه»، و«ديور»، و«ليوس فيتون»، و«رولكس»، و«فان كليف آند أربلز»، إلى جانب مجموعة واسعة من المطاعم العالمية الراقية بإطلالاتها الساحرة على ممشى الواجهة البحرية مثل «زوما»، و«نصرت»، و«لا بيتيت ميزون»، و«كويا» ليوفر المركز وجهة عصرية متكاملة للتسوق والطعام والحياة العصرية.

كما يحتضن الغاليريا بجزيرة الماريه باقة من أفضل الخيارات الترفيهية العالمية التي ترتقي لأذواق جميع الزوار، بما في ذلك «مركز ناشيونال جيوغرافيك ألتميت إكسبلورر» (National Geographic Ultimate Explorer) الترفيهي العائلي الأول من نوعه في المنطقة، ومركز ألعاب الواقع الافتراضي الأول من نوعه في الدولة «زيرو ليتنسي» (Zero Latency)، بالإضافة إلى أكبر مجمع «فوكس سينما» في أبوظبي والذي يتألف من 21 صالة بما فيها صالة عرض آي ماكس الضخمة الوحيدة في أبوظبي، ومركز الترفيه العائلي إكستريم

زون» (Xtreme Zone )، وركن الألعاب التفاعلية (Caboodle)، وثلاثة منتزهات ترفيهية عائلية تلبي احتياجات الزوار من مختلف الفئات العمرية.

وبسبب كل هذه الخدمات والعروض المذهلة يتميز الغاليريا بكونه أكثر مراكز البيع بالتجزئة وتجارب تناول الطعام والترفيه و أسلوب الحياة إثارة في أبوظبي.

لمزيد من المعلومات عن الغاليريا، يرجى زيارة الموقع www.thegalleria.ae أو الانضمام إلينا على مواقع التواصل الاجتماعي @TheGalleriaUAE و #AtTheGalleria