المصرف يحقق زيادة قدرها 30% في صافي الأرباح مقارنة بنفس الفترة العام الماضي لتبلغ 1.4 مليار درهم إماراتي في النصف الأول مع تحسن العائد على حقوق المساهمين بواقع 3.7 نقطة مئوية ليصل الى 17.3% الإيرادات تحقق زيادة سنوية بنسبة 7% لتبلغ 2.8 مليار درهم إماراتي نتيجة لنمو الدخل من التمويلات بمقدار 5% والدخل من غير مصادر التمويل بواقع 11% تطبيق استراتيجية التحكم الفاعلة بالتكاليف يؤدي إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 3.1 نقطة مئوية لتبلغ 40.9% تحسن التوقعات الاقتصادية يسهم بتخفيض الخسائر بنسبة 38% على الرغم من تحسن تغطية الأصول غير المنتجة الميزانية العمومية للمصرف تحقق نمواً قويا ً لتبلغ قيمتها 142 مليار درهم إماراتي مع تسجيل نمو قدره 10% في تمويل العملاء و10% أيضاً في الودائع المصرف يحافظ على مركز راسخ لرأس المال حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 12.8 %

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تحقيق نمو بنسبة 30% على أساس سنوي في صافي أرباحه والتي بلغت 1.4 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع 1.1 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من عام 2021. وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالنمو القوي للإيرادات، ومواصلة تحسين قاعدة التكاليف وتخفيض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار. وسجلت إيرادات المصرف في النصف الأول من عام 2022 نمواً بنسبة 7% لتبلغ 2,838 مليون درهم إماراتي مقابل 2,644 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام الماضي، نتيجةً لزيادة الدخل من غير مصادر التمويل بواقع 11% على أساس سنوي ليبلغ 1,169 مليون درهم إماراتي مدفوعاً بزيادة الرسوم والعمولات بنسبة 26%، والدخل من التمويلات بمقدار 5% ليبلغ 1,669 مليون درهم إماراتي بفضل نمو تمويل العملاء.

وساهم التطبيق الناجح لعمليات ضبط التكاليف والاستثمار المستمر في المبادرات الرقمية في انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 0.2% على أساس سنوي لتبلغ 1,160 مليون درهم إماراتي، ما أدى إلى تحسّن معدل التكلفة إلى الدخل بواقع 3.1 نقطة مئوية ليسجل 40.9%. وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 38% على أساس سنوي لتبلغ 227 مليون درهم إماراتي، ما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية بشكل عام. وتزامن هذا الانخفاض مع تحسن تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) بواقع 8.5 نقطة مئوية لتبلغ 123.7%.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 142 مليار درهم إماراتي نتيجة لنمو إجمالي التمويل بواقع 10%، ونمو محفظة الاستثمارات بنسبة 30%. وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي لتبلغ 115 مليار درهم إماراتي بالتوازي مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز قوي لرأس المال حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.8% ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 18.0%. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 85.1% والأصول السائلة المؤهلة بنسبة 17.4%.

سعادة جوعان عويضة سهيل الخييلي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي

"حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً قوياً بنسبة 30% في صافي أرباحه على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2022 نتيجة الزيادة الكبيرة في أصوله وإيراداته وإجمالي تمويله. ويعكس هذا الأداء المتميز الزخم القوي الذي سجلته الأعمال الأساسية للمصرف ضمن إطار استراتيجيته للنمو لعام 2025، إلى جانب تحسن التوقعات الخاصة بالاقتصاد الكلي. وساهم التقدم الكبير الذي أحرزه المصرف في تطبيق مبادرات النمو الاستراتيجية واستثماراته في المنتجات والخدمات والتقنيات المالية في تحقيق النتائج المنشودة، حيث ارتفع العائد على حقوق المساهمين بمقدار 3.7 نقطة مئوية ليبلغ 17.3%، ما يؤكد أننا على المسار الصحيح نحو تحقيق هدفنا المتمثل بزيادة هذه النسبة إلى 20%.

وتمثلت أهم إنجازات المصرف خلال النصف الأول من العام في إصدار أولى تقاريره المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والذي يؤكد على التزامنا الراسخ بدمج الخدمات المصرفية الإسلامية المتميزة مع أرقى مبادئ الاستدامة في جميع عملياتنا، فضلاً عن التزامنا بأفضل الممارسات المتعلقة بالحوكمة والنزاهة والبيئة والمجتمع والتنوع. ويأتي تركيزنا المتجدد على الاستدامة بالتزامن مع التحضيرات الخاصة باستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) في دولة الإمارات خلال العام القادم، وحصول مصرف أبوظبي الإسلامي على جائزة ""أفضل مصرف إسلامي لعام 2022" من مجلة ذا بانكر التابعة لمجموعة فايننشال تايمز.

ونتطلع قدماً لمواصلة العمل على توفير قيمة مضافة إلى جميع الجهات المعنية بما يتماشى مع طموحاتنا الرامية لترسيخ حضورنا كأكثر المصارف الإسلامية ابتكاراً في العالم. كما ننظر بثقةٍ إلى التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات والمنطقة عموماً، وسنواصل السعي لتسريع وتيرة تقدمنا بما يعود بالنفع على الجهات المعنية وعملائنا الكرام على حد سواء".

ناصر العوضي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي

"لقد برهن أداؤنا المتميز خلال النصف الأول من عام 2022 على التزامنا الراسخ بتقديم أفضل المنتجات والخدمات إلى عملائنا الكرام، وتوفير قيمة مضافة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة. ويتجلى هذا الأداء الإيجابي في مختلف أعمالنا، حيث نجحت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بتحقيق نمو قوي خلال هذه الفترة. وقد أسعدني على وجه الخصوص، نجاحنا في تسجيل أداء متميز وزيادة الدخل من الرسوم، ودعم مستويات التدفقات لعمليات الاكتتاب العام الأولي وإصدار أسهم جديدة، والتي أدت بمجموعها إلى إحراز نمو قوي في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي.

ويعكس هذا الأداء المالي المتميز مدى تركيزنا على مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الخاصة بالنمو لعام 2025، والنجاحات المتلاحقة لمصرف أبوظبي الإسلامي، ومن بينها حضوره الرائد في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة في دولة الإمارات من خلال إطلاق أول بوابة لواجهة برمجة التطبيقات تابعة للمصرف، وتوقيع اتفاقية شراكة حصرية مع شركة فيزا للمساهمة في تعزيز نمو خدمات الدفع الرقمي. كما قمنا بتوسيع نطاق مساهمتنا في المجتمع الإماراتي من خلال رعاية كأس رابطة المحترفين في كرة القدم لمدة ثلاثة أعوام، ودعم المواهب الوطنية الإماراتية ليصبحوا قادة بارزين في قطاع الخدمات المالية، وإتاحة إمكانية تملّك المنازل على نطاق أوسع من خلال تقديم منتجات مصرفية مبتكرة.

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم بمركز راسخ لرأس المال والسيولة النقدية، ما يتيح له مساعدة العملاء والشركات والاقتصاد الإماراتي على تحقيق التقدم والازدهار، بالإضافة إلى امتلاكه واحدةً من أكثر قواعد العملاء نشاطاً على القنوات الرقمية بالمقارنة مع جميع المصارف في المنطقة. وسنواصل العمل على تحديد مجالات النمو الجديدة والاستثمار في مواردنا لتحقيق مزيد من التميّز في خدمة العملاء. ونعتقد أن لدينا فرصاً مهمة للنمو في الوقت الذي نواصل فيه سعينا الحثيث لفتح آفاق جديدة أمام قطاع الخدمات المصرفية الإماراتي، والارتقاء بقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم".

محمد عبدالباري الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي

"سجل مصرف أبوظبي الإسلامي خلال النصف الأول من عام 2022 نمواً في صافي أرباحه بنسبة 30% على أساس سنوي لتبلغ 1.4 مليار درهم إماراتي. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بزيادة قدرها 7% في الإيرادات وانخفاضاً بنسبة 0.2% في النفقات، ما أدى إلى تحقيق زيادة كبيرة في العوائد على حقوق المساهمين بلغت نسبتها 17.3%. واستناداً إلى مقوماتنا الاقتصادية الراسخة وقدرتنا على اتخاذ قرارات مدروسة، نجحنا في تحقيق نمو قدره 10% في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وزيادة إجمالي تمويل العملاء على أساس سنوي. وتجلى تحسن الظروف الاقتصادية للمصرف في انخفاض خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 38%، ما عزز نظرتنا الإيجابية تجاه التوقعات المتعلقة بأدائه خلال الفترة المتبقية من العام. وبدأت استثماراتنا المتواصلة في مجال التحول الرقمي للعملاء تؤتي ثمارها، حيث شهدنا تحسناً ملحوظاً في نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 3.1 نقطة مئوية ليسجل 40.9%. وتتيح لنا المكانة القوية التي نتمتع بها اليوم مواصلة الاستثمار للحفاظ على حضورنا الرائد في مجال الابتكار.

وقد عكس أداؤنا القوي في النصف الأول من العام الحالي منهجيتنا المتوازنة والمتمثلة في تنويع محافظنا الاستثمارية وزيادة كفاءة عملياتنا التشغيلية، والتي قادتنا إلى تعزيز جودة الأصول والارتقاء بممارسات إدارة الائتمان. وقد حافظ هامش الربح الصافي للمصرف على استقراره، فيما برهنت ميزانيتنا العمومية على قوة السيولة النقدية والتمويلات ومعدلات رأس المال. وفيما نتطلع قدماً نحو المستقبل، فإننا نواصل الحفاظ على زخم نمونا والبناء على نجاحاتنا السابقة".

ملخص النتائج المالية للمجموعة

بيان الدخل

(مليون) درهم إماراتي الربع الثاني 2022 الربع الثاني 2021 Δ% النصف الأول من عام 2022 النصف الأول من عام 2021 Δ% إجمالي عائدات التمويل 964 884 +9% 1,841 1,759 +5% الأرباح الموزعة على المودعين (84) (82) +3% (171) (171) -0.1% صافي الإيرادات من التمويل 880 803 +10% 1,669 1,587 +5% إيرادات الاستثمار 166 223 -26% 421 472 -11% صافي الدخل من الرسوم والعمولات 291 220 +32% 579 461 +26% صافي الدخل من خدمات العملات الأجنبية 89 61 +46% 165 117 +41% إيرادات أخرى 2 2 +25% 4 7 -46% الدخل من غير مصادر التمويل 549 506 +8% 1,169 1,057 +11% إجمالي الدخل التشغيلي 1,429 1,309 +9% 2,838 2,644 +7% إجمالي النفقات التشغيلية قبل مخصصات خسائر التمويل والاستثمار (583) (570) +2% (1,160) (1,162) -0.2% مخصصات خسائر التمويل والاستثمار (114) (233) -51% (227) (367) -38% الأرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل 732 505 +45% 1,451 1,116 +30% الزكاة والضرائب (5) (4) +26% (9) (7) +31% الأرباح بعد الزكاة والضرائب 726 501 +45% 1,442 1,109 +30% حقوق الأقلية (0.5) (0.2) +189% (0.9) (0.4) +119% الأرباح العائدة إلى أصحاب الأسهم 726 501 +45% 1,441 1,108 +30% أرباح السهم الواحد 0.19 0.13 +49% 0.36 0.27 +34% هامش صافي الأرباح - من بداية العام ولغاية تاريخه 3.13% 3.13% - نسبة التكلفة إلى الدخل 40.8% 43.6% -2.8 نقطة مئوية 40.9% 43.9% -3.1 نقطة مئوية تكلفة المخاطر – من بداية العام ولغاية تاريخه 0.42% 0.85% -43 نقطة أساس العائد على متوسط حقوق المساهمين - من بداية العام ولغاية تاريخه 17.3% 13.7% 3.7+ نقطة مئوية العائد على متوسط الأصول - من بداية العام ولغاية تاريخه 2.12% 1.74% +38 نقطة أساس

ارتفع صافي ربح المجموعة بنسبة 30% خلال النصف الأول من عام 2022 ليبلغ 1.4 مليار درهم إماراتي مقابل 1.1 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من عام 2021. وجاء ذلك مدفوعاً بالنمو القوي في الإيرادات، وتحسّن الكفاءة التشغيلية، وانخفاض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بالمقارنة مع العام السابق.

بنسبة 30% خلال النصف الأول من عام 2022 ليبلغ 1.4 مليار درهم إماراتي مقابل 1.1 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من عام 2021. وجاء ذلك مدفوعاً بالنمو القوي في الإيرادات، وتحسّن الكفاءة التشغيلية، وانخفاض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بالمقارنة مع العام السابق. الإيرادات: ساهم انتعاش النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات وعودة الأعمال إلى زخمها في زيادة الإيرادات بنسبة 7% خلال النصف الأول من عام 2022 لتبلغ 2,838 مليون درهم إماراتي مقابل 2,644 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2021.

ساهم انتعاش النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات وعودة الأعمال إلى زخمها في زيادة بنسبة 7% خلال النصف الأول من عام 2022 لتبلغ 2,838 مليون درهم إماراتي مقابل 2,644 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2021. ارتفع الدخل من مصادر التمويل بنسبة 5% على أساس سنوي ليبلغ 1,669 مليون درهم إماراتي مع تحقيق نمو بنسبة 5 % في العائد على متوسط الأصول مع المحافظة على نسبة هامش الربح الصافي لتصل الى 3.13 %. سجل تحسن في تكلفة التمويل بواقع 3 نقاط أساس على أساس سنوي. ويحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على واحدٍ من أعلى هوامش الربح الصافية في السوق بفضل تحقيق أدنى مستويات تكلفة التمويلات في السوق

بنسبة 5% على أساس سنوي ليبلغ 1,669 مليون درهم إماراتي مع تحقيق نمو بنسبة % في العائد على متوسط الأصول مع المحافظة على نسبة هامش الربح الصافي لتصل الى %. سجل تحسن في تكلفة التمويل بواقع 3 نقاط أساس على أساس سنوي. ويحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على واحدٍ من أعلى هوامش الربح الصافية في السوق بفضل تحقيق أدنى مستويات تكلفة التمويلات في السوق ارتفع الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 11% على أساس سنوي ليبلغ 1,169 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2022 نتيجة نمو الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 26%، وتحسن الدخل من خدمات العملات الأجنبية بنسبة 41%.

بنسبة 11% على أساس سنوي ليبلغ 1,169 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2022 نتيجة نمو الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 26%، وتحسن الدخل من خدمات العملات الأجنبية بنسبة 41%. تم دعم إجمالي الإيرادات بالنمو الذي حققته قاعدة المصرف من العملاء الجدد والذي بلغ حوالي 48,000 عميل خلال النصف الأول من عام 2022، ما يبرهن على التركيز الكبير للمصرف على علاقاته طويلة الأمد مع العملاء وتزويدهم بأفضل الخدمات في القطاع.

والذي بلغ حوالي عميل خلال النصف الأول من عام 2022، ما يبرهن على التركيز الكبير للمصرف على علاقاته طويلة الأمد مع العملاء وتزويدهم بأفضل الخدمات في القطاع. ساهم التطبيق الناجح لمبادرات خفض التكلفة وكفاءة الاستراتيجية الرقمية في خفض النفقات التشغيلية بنسبة 0.2% لتبلغ 1,160 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2021، ما أفضى إلى تحسّن نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 3.1 نقطة مئوية على أساس سنوي لتبلغ 40.9%. وشملت مبادرات خفض التكاليف تعزيز الكفاءة في شبكة فروع المصرف، وإعادة التفاوض بشأن المباني المستأجرة، والإدارة المستمرة للتناقص الطبيعي للموظفين.

بنسبة 0.2% لتبلغ 1,160 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2021، ما أفضى إلى تحسّن نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 3.1 نقطة مئوية على أساس سنوي لتبلغ 40.9%. وشملت مبادرات خفض التكاليف تعزيز الكفاءة في شبكة فروع المصرف، وإعادة التفاوض بشأن المباني المستأجرة، والإدارة المستمرة للتناقص الطبيعي للموظفين. تراجع صافي مخصصات خسائر التمويل والاستثمار للعام بنسبة 38% على أساس سنوي ليسجل 227 مليون درهم إماراتي، ما ساهم في خفض نسبة تكلفة المخاطر بمقدار 43 نقطة أساس على أساس سنوي لتبلغ 0.42%. وتحقق هذا التحسن على مستويي الاقتصاد الجزئي والكلي بالتزامن مع تحسن تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) بواقع 8.5 نقطة مئوية لتبلغ 123.7 %.

الميزانية العمومية

(مليون) درهم إماراتي الربع الثاني 2022 الربع الثاني2021 Δ% السيولة والأرصدة لدى المصارف المركزية 19,578 19,562 +0.1% الأرصدة من المؤسسات المالية 2,564 4,040 -37% تمويل العملاء 92,190 83,700 +10% الاستثمارات 18,572 14,259 +30% الاستثمارات في الشركات الزميلة 1,677 1,389 +21% التطوير والاستثمار العقاري 1,996 2,010 -1% الأصول الأخرى 5,366 5,648 -5% إجمالي الأصول 141,944 130,608 +9% الأرصدة لدى المؤسسات المالية 2,391 2,636 -9% إجمالي الودائع 115,188 105,159 +10% المطلوبات الأخرى 3,961 3,276 +21% اجمالي المطلوبات 121,541 111,071 +9% رأس المال 3,632 3,632 - الأرباح المبقاة 6,765 5,987 15% الاحتياطيات الأخرى 5,241 5,244 -0.1% حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين 15,638 14,773 +6% صكوك الشق الأول 4,754 4,754 - حقوق الأقلية 11 11 +4% حقوق الملكية العائدة إلى أصحاب الأسهم 20,404 19,538 +4% إجمالي تمويل العملاء 97,237 88,068 +10% الأصول غير المنتجة 8,175 7,786 +5% نسبة الأصول غير المنتجة 8.4% 8.8% -43نقطة أساس معدل التغطية الكافية للمخصصات 71.4% 64.2% +7.2نقطة مئوية معدل التغطية الكافية للمخصصات مع الضمانات 123.7% 115.2% +8.5نقطة مئوية الأصول المرجحة بالمخاطر 114,228 102,332 +12% معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 12.77% 13.32% -55نقطة أساس معدل كفاية الشق الأول 16.94% 17.97% -1.0نقطة مئوية نسبة كفاية رأس المال 18.04% 19.05% -1.0نقطة مئوية نسبة التمويل إلى الودائع 80.0% 79.6% +44نقطة أساس معدل الأموال المستقرة 85.1% 83.1% +2.1نقطة مئوية نسبة الأصول السائلة المؤهلة 17.4% 20.5% -3.1نقطة مئوية

ارتفع إجمالي الأصول خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2022 بنسبة 9% ليصل إلى 141.9 مليار درهم إماراتي، نتيجة لنمو صافي التمويل والمحفظة الاستثمارية.

خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2022 بنسبة 9% ليصل إلى 141.9 مليار درهم إماراتي، نتيجة لنمو صافي التمويل والمحفظة الاستثمارية. ارتفع إجمالي تمويل العملاء بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 97.2 مليار درهم إماراتي مدفوعاً بنمو التمويل الشركات بنسبة 16% من الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والشركات والمؤسسات المالية ، بينما سجلت محافظ تمويل الأفراد نمواً بمقدار 8 %.

ارتفعت المحفظة الاستثمارية للمصرف بنسبة 30% خلال النصف الأول من عام 2022 لتبلغ 18.6 مليار درهم إماراتي

للمصرف بنسبة 30% خلال النصف الأول من عام 2022 لتبلغ 18.6 مليار درهم إماراتي وصلت قيمة ودائع العملاء إلى 115 مليار درهم إماراتي بتاريخ 30 يونيو 2022، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 10% بالمقارنة مع الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2021، مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 8 % لتبلغ 87 مليار درهم إماراتي، بما يشكل حوالي 75.3 % من إجمالي ودائع العملاء.

العملاء إلى 115 مليار درهم إماراتي بتاريخ 30 يونيو 2022، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 10% بالمقارنة مع الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2021، مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة % لتبلغ مليار درهم إماراتي، بما يشكل حوالي % من إجمالي ودائع العملاء. بلغت القيمة الإجمالية للأصول غير المنتجة 8.2 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2022 بالمقارنة مع 7.8 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من عام 2021، مع نحسن ارتفاع نسبة الأصول غير المنتجة إلى 8.4% مقابل 8.8% خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2021.

8.2 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2022 بالمقارنة مع 7.8 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من عام 2021، مع نحسن ارتفاع نسبة الأصول غير المنتجة إلى 8.4% مقابل 8.8% خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2021. حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مستويات سليمة من السيولة مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 85.1% بالمقارنة مع 83.1% في النصف الأول من عام 2021، بينما تراجعت نسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 17.4% خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2022 مقابل 20.5% بتاريخ 30 يونيو 2021.

حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز رأس مالي راسخ، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 12.8 %، ومعدل كفاءة الشق الأول 16.9 %، ومعدل كفاية رأس المال 18.0 % خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2022، متجاوزاً المتطلبات التنظيمية المحددة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بفارق مريح حتى تاريخ 30 يونيو 2022 والبالغ 11.5%، بما يتماشى مع خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

مراجعة الأداء في القطاع

مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد

بيان الدخل

(مليون) درهم إماراتي النصف الأول من عام 2022 النصف الأول من عام 2021 Δ% الدخل من التمويل 1,334 1,240 +8% الدخل غير مصارد التمويل 295 289 +2% إجمالي الدخل التشغيلي 1,629 1,529 7+% النفقات التشغيلية باستثناء مخصصات خسائر التمويل والاستثمار (904) (918) -2% مخصصات خسائر التمويل والاستثمار (63) (53) +19% الأرباح قبل الضرائب والزكاة 661 558 +19% الضرائب والزكاة 0 0 - الأرباح بعد الضرائب والزكاة 661 558 +19% نسبة التكلفة إلى الدخل 55.5% 60.1% -4.5 نقطة مئوية تكلفة المخاطر 0.24% 0.22% 2+ نقطة أساس

الميزانية العمومية

(مليون) درهم إماراتي النصف الأول من عام 2022 النصف الأول من عام 2021 Δ% إجمالي التمويل 51,406 47,614 +8% حسابات المودعين 79,247 73,551 +8%

تُعد مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد ("خدمات الأفراد")، المصرف الرائد بالنسبة للمواطنين الإماراتيين، والحافز الرئيسي لنمو أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي. وحققت المجموعة أداءً متميزاً ، وساعد على زيادة صافي الأرباح ليصل الى 661 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 19% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما واصلت المجموعة إثراء محفظة خدماتها المقدمة إلى العملاء وتحسين إنتاجية قنواتها، ما أدى إلى تعزيز زخم مبيعات البطاقات المصرفية مع تسجيل نمو في إجمالي التمويل بنسبة 8% على أساس سنوي، ليصل إلى 51.4 مليار درهم إماراتي خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2022.

ليصل الى 661 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 19% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما واصلت المجموعة إثراء محفظة خدماتها المقدمة إلى العملاء وتحسين إنتاجية قنواتها، ما أدى إلى تعزيز زخم مبيعات البطاقات المصرفية مع تسجيل نمو في إجمالي بنسبة 8% على أساس سنوي، ليصل إلى 51.4 مليار درهم إماراتي خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2022. استناداً إلى النمو المشجع للتمويل، ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 7 % على أساس سنوي لتبلغ 1,629 مليون درهم إماراتي.

الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة % على أساس سنوي لتبلغ 1,629 مليون درهم إماراتي. سجلت النفقات التشغيلية تراجعاً بنسبة 2% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2022، بفضل مبادرات تحسين التكلفة، والتركيز المستمر على تبسيط وأتمتة العمليات لتحسين مستويات الكفاءة وتقديم تجارب أفضل للعملاء.

تراجعاً بنسبة 2% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2022، بفضل مبادرات تحسين التكلفة، والتركيز المستمر على تبسيط وأتمتة العمليات لتحسين مستويات الكفاءة وتقديم تجارب أفضل للعملاء. وساهم التركيز الاستراتيجي على تقديم تجارب متميزة للعملاء في مساعدة المجموعة على توسيع نطاق قاعدة عملائها بحوالي 48,000 عميل جديد خلال النصف الأول من العام 2022. كما ارتفعت الودائع بنسبة 8% على أساس سنوي، بما يتخطى معدلات النمو في السوق. ويمثل ذلك دليلاً على الاستراتيجية القوية للمصرف، والتي تُركز على تلبية احتياجات المواطنين الإماراتيين بما يتماشى مع جوهر أعمال الخدمات المصرفية للأفراد.

عميل جديد خلال النصف الأول من العام 2022. كما ارتفعت بنسبة 8% على أساس سنوي، بما يتخطى معدلات النمو في السوق. ويمثل ذلك دليلاً على الاستراتيجية القوية للمصرف، والتي تُركز على تلبية احتياجات المواطنين الإماراتيين بما يتماشى مع جوهر أعمال الخدمات المصرفية للأفراد. وعلى مستوى التحول الرقمي، واصل المصرف تقديم أفضل الحلول الرقمية الرائدة في القطاع، كما حرص على إعادة تصميم تجربة العميل، وتمكين عملائه من إجراء المُعاملات المصرفية في أي وقتٍ ومكان عبر قنواتهم الرقمية المفضلة. كما ساهم توفير منصة رقمية جديدة للمبيعات عن بُعد في مساعدة العملاء على التفاعل مع المصرف عن بُعد، ما أدى لزيادة المبيعات عبر منتجات تمويل موجّهة للمستهلكين.

مجموعة الخدمات المصرفية للشركات

بيان الدخل

(مليون) درهم إماراتي النصف الأول من عام 2022 النصف الأول من عام 2021 Δ% الدخل من التمويل 320 297 +8% الدخل من غير مصادر التمويل 160 126 +27% إجمالي الدخل التشغيلي 481 423 +14% النفقات التشغيلية باستثناء مخصصات خسائر التمويل والاستثمار (136) (137) -1% مخصصات خسائر التمويل والاستثمار (79) (182) -57% الأرباح قبل الضرائب والزكاة 266 105 154+% الضرائب والزكاة (6) (5) +27% الأرباح بعد الضرائب والزكاة 260 100 160+% نسبة التكلفة إلى الدخل 28.3% 32.4% -4.0 نقطة مئوية تكلفة المخاطر 0.4% 1.1% 68- نقطة أساس

الميزانية العمومية

(مليون) درهم إماراتي النصف الأول من عام 2022 النصف الأول من عام 2021 Δ% إجمالي التمويل 38,825 33,346 +16% حسابات المودعين 23,389 20,490 +14%

شهدت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات نمواً لافتاً في صافي الأرباح بنسبة 160 % نتيجة انخفاض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بمقدار 57 %. وارتفع إجمالي تمويل العملاء بنسبة 16% على أساس سنوي ليبلغ 38.8 مليار درهم إماراتي نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي وتحسّن التوجهات في السوق، وعودة الزخم القوي للصفقات. من جهة ثانية، واصل فريق الخدمات المصرفية العالمية إحراز تقدمٍ ملحوظ في رحلة التحول الرقمي، عبر تقديم حلولٍ جديدة ومبتكرة تساهم في دعم العملاء رقمياً.

بنسبة % نتيجة انخفاض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بمقدار %. وارتفع إجمالي العملاء بنسبة 16% على أساس سنوي ليبلغ 38.8 مليار درهم إماراتي نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي وتحسّن التوجهات في السوق، وعودة الزخم القوي للصفقات. من جهة ثانية، واصل فريق الخدمات المصرفية العالمية إحراز تقدمٍ ملحوظ في رحلة التحول الرقمي، عبر تقديم حلولٍ جديدة ومبتكرة تساهم في دعم العملاء رقمياً. وارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للشركات خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 14 % على أساس سنوي إلى 481 مليون درهم إماراتي.

الخدمات المصرفية للشركات خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة % على أساس سنوي إلى مليون درهم إماراتي. ووصلت قيمة مخصصات خسائر التمويل والاستثمار لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات إلى 79 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2022، ما يمثل تحسناً نسبياً بواقع 57 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

بيان الدخل

(مليون) درهم إماراتي النصف الأول من عام 2022 النصف الأول من عام 2021 Δ% الدخل من التمويل (111) (69) 60-% الدخل من غير مصادر التمويل 425 481 -12% إجمالي الدخل التشغيلي 314 412 24-% النفقات التشغيلية باستثناء مخصصات خسائر التمويل والاستثمار (20) (20) +0.3% مخصصات خسائر التمويل والاستثمار (5) (1) +334% الأرباح قبل الضرائب والزكاة 289 390 -26% الضرائب والزكاة 0 0 - الأرباح بعد الضرائب والزكاة 289 390 -26% نسبة التكلفة إلى الدخل 6.5% 5.0% 1.6+ نقطة مئوية عائد الاستثمار 2.7% 5.0% 2.4- نقطة مئوية

الميزانية العمومية

(مليون) درهم إماراتي النصف الأول من عام 2022 النصف الأول من عام 2021 Δ% الاستثمارات 18,572 14,259 +30% حسابات المودعين 3,663 2,138 +71%

شهدت إدارة الخزينة في مصرف أبوظبي الإسلامي تراجعاً في صافي الأرباح بنسبة 26% على أساس سنوي لتبلغ 289 مليون درهم إماراتي نتيجة لانخفاض الإيرادات خلال هذه الفترة بنسبة 24 % على أساس سنوي لتبلغ 314 مليون درهم إماراتي.

الاستراتيجية

يشهد قطاع الخدمات المصرفية العالمي حالياً فترة تحولات وفرص غير مسبوقة في تاريخه. ويتجه العالم بخطوات ثابتة نحو اعتماد التحول الرقمي والتقنيات المالية التي تخلو من الوسطاء. كما تشكل الاستدامة إحدى محاور الاهتمام الرئيسية بالنسبة للعملاء والمجتمعات والموظفين والحكومات حول العالم، بينما أصبحت مواضيع التنوّع والتغير المناخي ورفاهية الموظفين والحوكمة وغيرها اليوم عوامل أساسية في تحقيق النجاح بالنسبة للشركات والجهات المعنية فيها.

وفي ضوء هذه التطورات، أجرى مصرف أبوظبي الإسلامي مراجعة لاستراتيجيته الخاصة بالأعوام الخمسة القادمة خلال عام 2021، والتي حدد من خلالها أهدافه الجديدة والمتمثلة في أن يصبح شريكاً موثوقاً لمدى الحياة بالنسبة إلى عملائه ومجتمعه وزملائه. كما أعاد المصرف بلورة رؤيته ليصبح المؤسسة المصرفية الإسلامية الأكثر ابتكاراً في العالم.

وتقوم استراتيجية المصرف الجديدة لعام 2025 على 4 ركائز استراتيجية تشمل:

مواصلة الابتكار وتقديم منتجات مصرفية جديدة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تتيح للمصرف دعم عملائه في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية للشركات باعتبارها محور التركيز الرئيسي في استراتيجية المصرف. وسيتم دعم هذا التوجه من خلال تدريب وتطوير مهارات خبراء الخدمات المصرفية الإسلامية. كما سيقوم المصرف بإعادة هيكلة آلية تقديم المنتجات والخدمات، وإعداد الخطط الرامية لإطلاق مشاريع رقمية مبتكرة ونماذج أعمال جديدة.

تتسم استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي بالتركيز على القطاعات، والاستفادة من حضوره القوي في قطاع التجزئة الإماراتي مع الحرص على جذب وتطوير قطاعات أعمال جديدة يمكن للمصرف من خلالها تحقيق نمو في الأرباح. ويشمل مجال التركيز الأساسي في هذا الإطار على تطوير منظومة تهدف لدعم العملاء الإماراتيين في جميع المراحل المالية المهمة في حياتهم، وتوسيع نطاق العروض المقدمة للعملاء وعروض المنتجات لتشمل الشركات الكبرى، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يشكل التميّز الرقمي ركيزة أساسية في استراتيجية العام 2025، حيث يتطلع المصرف لأن يصبح أحد المؤسسات المالية الرائدة في المجال الرقمي. ويحرص مصرف أبوظبي الإسلامي على تقديم أرقى الخدمات المريحة للعملاء من خلال منصاته الرقمية، ويهدف لأن يصبح من المؤسسات المالية القائمة على البيانات من خلال الاستفادة من تقنيات مثل التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وسيعمل المصرف في الوقت نفسه على إرساء الأسس للتقنيات الحديثة وتوفير الأدوات والقدرات الرقمية الجديدة لكوادر عمله بهدف تنفيذ عمليات معالجة رقمية سلسلة وتقديم الخدمات في المكاتب الأمامية، فضلاً عن إنشاء قوة عمل تواكب المتطلبات المستقبلية.

وأخيراً، يخطط مصرف أبوظبي الإسلامي لدمج أطر عمل الاستدامة وحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في صميم الخدمات المصرفية الإسلامية القائمة، لضمان مستقبل مستدام للمصرف وموظفيه وعملائه والمجتمعات التي يعمل فيها. وفي إطار هذه الركيزة، سيقوم المصرف بإنشاء إطار عمل وسياسات أكثر شمولية للمخاطر المتعلقة بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتطوير استراتيجية وخارطة للمجموعة حول الاستدامة، وتوفير الدعم للمواهب المتميزة في المصرف.

ويتمثل الهدف الأساسي للاستراتيجية الجديدة في الالتزام بتعزيز القيمة للجهات المعنية، حيث تتضمن أهداف استراتيجية 2025 للمصرف تحقيق عوائد على حقوق المساهمين بنسبة 20%، ومضاعفة الأرباح الصافية، وتحقيق نسبة التكلفة إلى الدخل تقل عن 36%، فضلاً عن تبوء مرتبة متقدمة في صدارة مؤشرات تجربة العملاء التي يتم قياسها باستخدام مؤشر صافي نقاط الترويج (NPS)، ودفع مسيرة التحول الرقمي بنسبة تزيد عن 85% في مجال المعالجة الآلية السريعة للتحويلات وإيداعاتها (STP).

التقنيات الرقمية والابتكار

يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تركيزه المستمر على تحقيق التميز في مجال التقنيات الرقمية والابتكار كإحدى المبادئ الأساسية في استراتيجيته لعام 2025.

وشهدت أعداد مستخدمي القنوات الرقمية نمواً مستقراً خلال العام الماضي، حيث تبلغ نسبتهم حالياً 65% من إجمالي عدد عملاء المصرف

ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تعزيز قدراته المصرفية الرقمية خلال الفترة الماضية، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الجديدة حيث يشهد المصرف تزايد في نسبة استخدام خدماته الرقمية. وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن إطلاق منصة رقمية جديدة لإدارة الثروات. كما يواصل المصرف تزويد العملاء بخدمات فتح الحساب المريحة عن بعد من خلال نظام التعرف على الوجه المرتبط بالأنظمة الحكومية.

وتشمل أبرز إنجازات مصرف أبوظبي الإسلامي في مجالي التقنيات الرقمية والابتكار ما يلي:

تم تصنيف تطبيق المصرف في المراتب الأولى على متجر أبل ستور في دولة الإمارات.

بلغ الاستخدام الرقمي لخدمات فتح الحسابات الجارية نسبة 64%، بينما قام 29 % من عملاء المصرف الجدد بفتح حساباتهم رقمياً

% من عملاء المصرف الجدد بفتح حساباتهم رقمياً شهد المصرف زيادة في طلبات التمويل الرقمية، حيث تم إنجاز أكثر من 36% من طلبات التمويل رقميا

ما يزيد عن 30% من الحسابات الجديدة يتم باستخدام الأنظمة التقنية.

قام المصرف بتلقي ومعالجة 95% من طلبات تحويل تمويل المدفوعات باستخدام حلول المعالجة الآلية السريعة للتحويلات وإيداعاتها ( STP )

من طلبات تحويل تمويل المدفوعات باستخدام حلول المعالجة الآلية السريعة للتحويلات وإيداعاتها ( ) شهد المصرف في الربع الأول من عام 2022 فتح ما مجموعه 7400 آلاف حساب مصرفي باستخدام أموالي، أول منصة رقمية إسلامية مخصصة للعملاء من الشباب

النظرة المستقبلية

شهدت البيئة الاقتصادية تحسناً مطرداً خلال النصف الأول من عام 2022. وسجلت معنويات المستهلكين ومعدلات الإنفاق تعافياً ملحوظاً في ضوء التوقعات التي تشير إلى تحقيق نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% في عام 2022. وجاءت هذه التوقعات مدعومةً بالزيادة القوية التي شهدتها أسعار النفط خلال النصف من عام 2022، والتي من المتوقع لها أن تستقر فوق 100دولار أمريكي للبرميل الواحد خلال العام، فضلاً عن استمرار الإنفاق الحكومي ضمن مستويات مستقرة.

وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تسجيل أداء مالي قوي خلال النصف الأول من العام الحالي بفضل الانتعاش الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط. وتوفر رؤيتنا الاستراتيجية المتجددة منصة راسخة لتقديم قيمة مستدامة على المدى المتوسط، في الوقت الذي نواصل فيه تنفيذ استراتيجيتنا الخاصة بالنمو خلال الأعوام الخمسة القادمة.

#بياناتحكومية

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لمحة عن مصرف أبوظبي الإسلامي:

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 141 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للعملاء سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في ست أسواق استراتيجية تشمل: مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

تطبيق علاقات المستثمرين - مصرف أبوظبي الإسلامي

يرجى تنزيل تطبيق الهواتف المحمولة الخاص بعلاقات المستثمرين من مصرف أبوظبي الإسلامي، والمتوفر في متجري آبل وجوجل بلاي. ويتيح لكم التطبيق الاطلاع بشكلٍ دائم على آخر المستجدات، مثل أسعار الأسهم والبيانات الصحفية والفعاليات الخاصة بالمستثمرين والنتائج المالية ومكتبة الوثائق الخاصة بنا. كما يتيح التطبيق استعراض إعلانات البورصة والعروض التقديمية والتقارير السنوية والربع سنوية والتفاعل مع البيانات الرئيسية عبر شاشة الهاتف المحمول.

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لميا حريز

رئيس قسم التواصل المؤسسي وعلاقات المستثمرين

البريد الإلكتروني: lamia.hariz@adib.com