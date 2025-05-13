لوتاه : نحرص على تعزيز الشراكات والروابط بين مجتمع ي الأعمال في دبي وكازاخستان بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة

20 مليار درهم قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وكازاخستان خلال العام الماضي بنمو سنوي بلغ 43%

247 شركة كازاخستانية جديدة انضمت إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال 2024 مما يرفع اجمالي الشركات الكازاخستانية النشطة المسجلة في العضوية إلى 691 شركة بنهاية العام الماضي

دبي: استعرضت غرف دبي في مقرها مؤخراً مقومات بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية الواعدة في دبي وآفاق الروابط الاقتصادية والتجارية المشتركة أمام وفد من شركات كازاخستانية برئاسة نور سلطان شوكانوف رئيس المجلس الإقليمي لغرفة رجال الأعمال بمدينة ألماتي في كازاخستان.

وضم الوفد رؤساء تنفيذيين ومدراء لـ 20 شركة كازاخستانية عاملة في مجموعة من القطاعات تشمل قطاع التطوير العقاري والإنشاءات والقطاع الزراعي بالإضافة إلى تقنية المعلومات وقطاع التعليم. وحضر الاجتماع مجموعة من الشركات الإماراتية من قطاعات متنوعة لتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وتم عقد لقاءات أعمال ثنائية بين أعضاء الوفد الزائر ونظرائهم من الشركات والمستثمرين من الإمارات.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي خلال الاجتماع مع الوفد الكازاخستاني: "تزخر دبي بفرص واعدة ومتنوعة في كافة القطاعات الحيوية وتشكل منصة مثالية للنمو والازدهار للشركات الكازاخستانية والعالمية، حيث توفر بيئة استثمارية تنافسية ومقومات متكاملة تعزز نجاح توسع الشركات على المستوى الإقليمي والدولي".

وأضاف سعادته:" نحرص على تعزيز الشراكات والروابط بين مجتمعات الأعمال في دبي وكازاخستان بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، ونلتزم بدعم الشركات والمستثمرين الكازاخستانيين للاستفادة من بيئة الأعمال الديناميكية في دبي وإبرام شراكات جديدة واعدة تساهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمارات البينية".

ويأتي الاجتماع في ظل تنامي العلاقات التجارية بين دبي وكازاخستان، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية خلال العام الماضي 20 مليار درهم بنمو 43% على أساس سنوي.

وفي مؤشر على تزايد جاذبية دبي للمستثمرين والشركات من كازاخستان، انضمت 247 شركة كازاخستانية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام 2024، ليصل بذلك إجمالي الشركات الكازاخستانية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية العام الماضي إلى 691 شركة، بنمو 34.4% مقارنة بعدد الشركات النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية 2023.

وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الروابط الاقتصادية ودعم نمو علاقات الأعمال والتجارة والاستثمار بين مجتمعي الأعمال في دبي وكازاخستان، قامت غرفة دبي العالمية خلال العام 2024 بافتتاح مكتب تمثيلي خارجي جديد في مدينة ألماتي في كازاخستان، ويعمل المكتب على دعم مجتمع الأعمال الكازاخستاني واستقطاب الشركات والمستثمرين من كازاخستان ودول وسط آسيا إلى دبي.

-انتهى-

#بياناتحكومية