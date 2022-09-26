في زيارته الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة، وقع رئيس الوزراء الكازاخستاني اتفاقيات بقيمة 900 مليون دولار لتعزيز التعاون بين البلدين، مع تركيز على مشاريع صناعية مختلفة، بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – في إطار اجتماع حكومي بين علي خان إسماعيلوف، استعرض كل من رئيس وزراء كازاخستان، ومعالي سهيل بن محمد فرج المزروعي، ووزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة بالمشاريع الاستثمارية الجديدة المتفق عليها بين الدولتين والتي تزيد قيمتها على 6.5 مليار دولار في العديد من الصناعات، بما في ذلك البناء، مما يوفر للمستثمرين الإماراتيين فرصاً استثمارية جذابة في سوق العقار الكازاخستاني ويفتح الفرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبكونها في طليعة الشركات المشاركة في هذه المشاريع، أعلنت شركة أيانا القابضة التي تتخذ دبي مقراً لها عن مع شركة ند الشبا القابضة المحدودة والشركة الكازاخستانية الوطنية للاستثمار لتطوير مشروع "مساكن المسجد الكبير" (غراند موسك ريزيدنسيز) العقاري في العاصمة أستانا. تقدر تكلفة المرحلة الأولى من المشروع متعدد الوظائف بحوالي 576 مليون دولار أمريكي، وتبلغ تكلفته الإجمالية 2 مليار دولار أمريكي.

وصرح رئيس الوزراء إسماعيلوف أن حكومة كازاخستان مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ المجمع وصيانته، كما اتفقت جميع الأطراف على العمل على كافة المتطلبات الضرورية للبدء في تنفيذ المشروع.

وفقاً لهذه الاتفاقية، ستتولى شركة أيانا القابضة مع شركة ند الشبا القابضة، باعتبارهما المطورين الرئيسيين لهذا المشروع، إدارة تصميم وتطوير وبناء المجمع التجاري السكني متعدد الاستخدامات، بما في ذلك وضع الخطة الرئيسية للمشروع، التصميم المعماري، ومخطط البنية التحتية. سيضم المجمع شققاً سكنية، مطاعم، مراكز تسوق، ومساحات البيع بالتجزئة وفنادق، بالإضافة إلى مساحات مكتبية للإيجار. كما ستعمل الشركة الكازاخستانية الوطنية للاستثمار على دعم عمليات البناء والتطوير والتواصل مع حكومة كازاخستان للحصول على الموافقات ذات الصلة بما في ذلك تحديد الأراضي المخصصة لتنفيذ المشروع.

بعد الركود الناجم عن الوباء، يشهد اقتصاد كازاخستان انتعاشاً كبيراً، حيث تشير التقارير إلى نمو اقتصاد الجمهورية بنسبة 3.4٪ بين يناير ويوليو 2022؛ كما زاد حجم التجارة الخارجية بنسبة 39.4٪ ليصل إلى 63.7 مليار دولار في نفس الفترة كنتيجة مباشرة للازدهار الكبير الذي تشهده العديد من القطاعات في الدولة، وعلى رأسها قطاعات البناء والمعلومات والاتصالات والتجارة، وغيرها.

علّق السيد عبد الله لاحج، رئيس مجلس إدارة شركة أيانا القابضة، على المشروع قائلاً: "يعيش ما يقرب من 58٪ من سكان كازاخستان في مناطق حضرية مثل أستانا، كما أن هناك انتقال متزايد من المجتمعات الريفية إلى المناطق الحضرية. يأتي هذا المشروع في الوقت المناسب، خاصة مع نمو الطلب على العقارات السكنية في البلاد. نركز في أيانا القابضة على التوسع عبر القارات والوصول إلى المدن العالمية لاكتشاف الأماكن التي تشكل فرصاً واعدة لنمو الشركة وترك بصمتنا المعمارية فيها. ستسهم الشراكة بين البلدين في تعزيز سمعة كازاخستان كدولة تستقطب الاستثمار، وتزيد من القدرة التنافسية لشركتنا في المنطقتين. نحن فخورون بالمساهمة في دفع عجلة نمو سوق العقارات في كازاخستان مع مجمع "مساكن المسجد الكبير" في أستانا بالتعاون مع شركائنا ومع حكومة كازاخستان."

ومن جهته، صرّح محمد هلال سالم، رئيس مجلس إدارة ند الشبا القابضة، قائلاً: "كازاخستان دولة سريعة التطور ولديها بنية تحتية وإمكانيات استثمارية كبيرة، لذلك نحرص على عقد شراكات مع الدولة وخلق المزيد من الفرص على المدى الطويل. ستساهم "مساكن المسجد الكبير" باستقطاب العديد من المستثمرين فهي مصممة لتلبية الطلب المحلي المتزايد على العقارات وجذب الأسواق المحلية والدولية. يتكون المجمع من مساكن للمستخدمين النهائيين ومكاتب للشركات الكبيرة مساحات مخصصة للبيع بالتجزئة مصممة

لاستقطاب الماركات العالمية. نعتز بهذه الفرصة المثالية للشراكة مع شركات بارزة بخبرات عالمية معتبرة مثل أيانا القابضة والشركة الكازاخستانية الوطنية للاستثمار."

كما صرح رسلان إبراهيموف، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكازاخستانية الوطنية للاستثمار، قائلاً: "تشهد كازاخستان موجة كبيرة من الانتقال إلى المناطق الحضرية. ومع زيادة عدد السكان في هذه المناطق، يزداد الطلب على العقارات السكنية. وبالتالي، هناك ارتفاع كبير في عدد الراغبين في شراء منزل خاصة وأن الاستثمار في العقارات تقليد كازاخستاني عريق. نتطلع إلى الاستفادة من خبراتنا والتعاون مع شركائنا في السوق لتطوير معلم بارز لجذب السياح بالإضافة إلى جلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد."

شهدت الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 عدداً قياسياً من المعاملات العقارية في كازاخستان، مع تزايد أنشطة شراء المساكن الأولية والثانوية في البلاد. في شهر مارس وحده، تم تسجيل 67,800 اتفاقية لشراء العقارات، وهو رقم قياسي، مما يسلط الضوء على النمو السريع للسوق وإلى تطوير مشروع مساكن المسجد الكبير في الوقت المناسب.

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عن مجموعة أيانا القابضة:

يقع المقر الرئيسي لشركة أيانا القابضة في دبي وللشركة مكاتب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. تركز المجموعة على بناء شبكة من الشركات القوية على المستوى العالمي، من بينها شركات التطوير العقاري، التصميم المعماري والتخطيط، تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مبيعات العقارات، وغير ذلك. تتمتع المجموعة بخبرة مالية وتشغيلية واستراتيجية متعمقة، وتمتلك الموارد والقدرات والمعارف العالمية لتخطي الحدود ورفع جودة المعايير باستمرار، مما يؤدي إلى النمو الكبير في عدد شركاتها الرائدة التي تعيد تشكيل منظومة الأعمال وتترك تأثيراً ملموساً في جميع أنحاء العالم. منذ إنشائها، تطورت المجموعة لتصل قيمتها إلى ملايين الدولارات مع سجل حافل من التنوع والعمل عبر الاقتصادات المختلفة، مما يجعلها في طليعة الابتكار.