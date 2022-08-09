أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" اليوم الثلاثاء عن أبرز نتائج عملياتها التشغيلية والمرتبطة بقطارات الركاب والشحن للنصف الاول من عام 2022م، وبحسب تقرير الأداء التشغيلي الصادر عن الشركة فإن إجمالي عدد الركاب الذين تم نقلهم خلال النصف الأول من العام 2022 بلغ أكثر من2.3 مليون راكب عبر شبكات "الشمال، الشرق، الحرمين السريع"،بزيادة بلغت 121% عن الفترة نفسها من العام الماضي فيما بلغ إجمالي ماتم نقله عبر قطارات الشحن أكثر من 6.75 مليون طن بزيادة 24% لتسهم في إزاحة أكثر من 871 الف شاحنة من الطرق .

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الحديدية السعودية "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك أن العمليات التشغيلية للنصف الأول من عام 2022م تعكس حجم النمو المتزايد الذي تشهده قطارات الركاب والشحن بوصفها خياراً ذا جودة عالية وموثوقية لنقل الركاب والبضائع بين مدن المملكة، وبما يسهم في تعزيز مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا.

وأكد المالك أن "سار " تعمل بالتوازي مع النمو الحالي في أرقامها للوصول إلى عملاء جدد؛ بهدف تمكينهم من الاستفادة من خدمات النقل التي تتيحها لهم الخطوط الحديدية السعودية, والتي تحرص على تقديم تجربة سفر وشحن مميزة لعملائها، مع العمل على تطويرها بشكل فاعل ومستمر.

كما أكد المالك أن هذا التزايد في معدلات نقل الركاب والبضائع صاحبه كذلك نسبة رضا عالية من قبل العملاء لقطارات الركاب بلغت 92% في حين بلغت لقطارات الشحن 96% وأكد المالك استمرار "سار" وبدعم لا محدود من القيادة متمثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وبمتابعة من معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس الإدارة "في تطوير خدماتها بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة وفق أعلى المعايير . يذكر بأن قطارات "سار" تعتبر قطارات صديقة للبيئة بالنظر لدورها التشغيلي الفاعل في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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