المملكة العربية السعودية، الرياض: تنطلق قمة انوكسيرا العالمية للتقنيات التعليم، أكبر قمة للتقنيات التعليمية في المنطقة، في المملكة العربية السعودية بنسختها الخامسة. تُعقد قمة انوكسيرا العالمية للتقنيات التعليمية في عدة دول هذا العام، حيث تنظم في أربعة دول هي باكستان، مصر، الأردن وتختتم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تقام النسخة السعودية من القمة في الرياض يومي 19 و 20 يونيو الجاري في مركز الملك عبدالله المالي، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية وبتنظيم من شركة كلاسيرا العالمية Classera الرائدة في مجال التعلّم الإلكتروني. وقد صممت قمة انوكسيرا بهدف تسليط الضوء على أبرز التوجهات المبتكرة في التعلم الذكي للحكومات والمدارس والمؤسسات والأفراد.

وتمثل القمة العالمية التي تقام على مدى يومين تجمعًا غير مسبوق يركّز على الابتكارات المتقدمة في التعلم الذكي، تحت شعار "التعلم في عصر الذكاء الإصطناعي". تنعقد القمة تحت رعاية كريمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وتناقش أبرز الابتكارات والتوجهات والمرئيات التي ترسم ملامح مستقبل التعليم والتعلّم.

ويتحدث خلال الفعالية عدد من قادة الفكر من السعودية والمنطقة وشتى بقاع العالم، ومنهم معالي المهندس هيثم العوهلي، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العاصمي، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، والدكتور معن القطامين، مؤسس شركة EntreViable ورئيس مجلس إدارتها، حيث يقدمون رؤيتهم حول التقنية بشكل عام والذكاء الاصطناعي بشكل خاص، ودورها في التأثير على أسلوب التعلم.

ومن المنتظر أن يشارك في انوكسيرا أكثر من 100 قائد ومتحدث في المجال، حيث سيتحدث عدد من المختصين المرموقين ومنهم جاي ريتشاردز هيل، مديرة قطاع التعليم في أوروبا الشرقية والوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا لدى مايكروسوفت، وفضل سعد، المدير التنفيذي في السعودية لدى اتش بي، وسام تايان، المدير التنفيذي للشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وباكستان لدى زووم، وأحمد القباط، مدير أعمال المؤسسات لدى إنتل وغيرهم من المتحدثين المميزين.

وستعمل تلك الأصوات المؤثرة والنقاشات المستنيرة على تسليط الضوء على مجموعة واسعة من الموضوعات – من الركائز الأساسية لتقنيات التعليم إلى قصص نجاح التعليم القائم على التقنية، مع التركيز على عدد من المشاكل والتحديات الملحة. وتهدف القمة إلى مناقشة تلك التحديات وتقديم الحلول الشمولية لها، والتي تستفيد من قوة التقنية التحويلية ضمن منظومة كلاسيرا المتميزة.

في تعليقه على الأمر قال المهندس محمد المدني، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى كلاسيرا Classera: "يسعدنا الإعلان عن إقامة قمة انوكسيرا في السعودية لهذا العام تحت شعار "التعلم في عصر الذكاء الإصطناعي"، حيث نستكشف عالم ابتكارات التعلم الذكي ونسلط الضوء على الدور التحولي المؤثر للذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب. تمثل القمة شهادة على التزامنا تجاه التقدم والتميز، وتجمع نخبة من قادة المجال ممن يتقاسمون رؤية مشتركة تتطلع إلى إثراء التعلم عبر التقنية. ونتطلع إلى رفع معايير التعلم وتعزيز إمكاناته وتمكين المتعلمين نحو مستقبل مشرق من خلال التعاون مع شركائنا ورعاتنا الكرام."

بدوره قال المهندس محمد العشماوي، المؤسس المشارك والرئيس التقني للتكنولوجيا لدى كلاسيرا Classera: "نؤمن في كلاسيرا Classera بأثر التعليم وقوته في تحول المجتمعات والإمكانات اللامحدودة التي توفرها التقنية والذكاء الاصطناعي. ومن خلال أحدث ابتكاراتنا في المجال، فإننا نؤكد التزامنا بتمكين المعلمين والمتعلمين وبإزالة العقبات وإطلاق العنان للإبداع دون حدود، ونتطلع إلى استعراض تلك الإمكانات وإطلاق محركنا الجديد للذكاء الاصطناعي سيرا SERA خلال قمة انوكسيرا السعودية هذا العام لإبراز الأثر الكبير على تقنيات التعليم."

وقال مايانك دينجرا، مدير قطاع التعليم في جنوب أوروبا والشرق الأوسط إفريقيا لدى اتش بي: "تسعدنا المشاركة في قمة انوكسيرا بالسعودية بينما ندخل حقبة الذكاء الاصطناعي ونستعد لتغيرات هائلة في تأثير التقنية على حياتنا. فشعار القمة "التعلم في عصر الذكاء الاصطناعي" أصبح محور نقاش أساسي لا بد من التركيز عليه هذا العام في ظل السعي لدعم الابتكارات ورسم ملامح مستقبل التعليم باعتباره السبيل الأمثل. وتتطلع اتش بي إلى تسريع العدالة التقنية لأكثر من 150 مليون نسمة بحلول العام 2030، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون تمكينهم من الوصول إلى الأجهزة والاتصال والجودة والمحتوى ومهارات الثقافة الرقمية، ولكننا نسعى إلى نشر بيئة التعلم وتهيئة الطلاب للنجاح عبر حلولنا المتطورة والتزامنا بالتمكين."

ومن جانبها قالت جاي ريتشاردز هيل، مديرة قطاع التعليم في أوروبا الشرقية والوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا لدى مايكروسوفت: "يدخل التعليم الآن عالمًا جديدًا من التقنيات التي ترتكز على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، وكلاهما يقدمان لنا إمكانات ضخمة لدعم وتحسين المدارس والمنظومة التعليمية وتعزيز التعلم والتعليم. كما إن أدوات ابتكار المحتوى تغيّر مشهد التعليم بشكل غير مسبوق لم نره منذ اختراع الطباعة قبل مئات السنين، وهي مرحلة مشوقة للغاية في القطاع، ولهذا يسرنا أن نشارك في فعالية انوكسيرا السعودية 2023."

من الجدير بالذكر أن انوكسيرا تدعم رؤية المملكة للعام 2030 وهدفها الخاص بتطوير قطاع التقنية في السعودية، إذ إنها تدعم تقدم المملكة في قطاع التقنيات الحديثة من خلال التعليم بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي. وتنقسم انوكسيرا السعودية 2023 إلى قسمين أساسيين هما التعليم والتدريب الذي يهدف إلى مناقشة دور التقنية وكيفية الاستفادة منها في المدارس والمؤسسات والحكومات لتحقيق نتائج استثنائية. كما ستطلق كلاسيرا Classera حلولها المتميزة لتقنيات التعليم بالذكاء الاصطناعي سيرا SERA والتي تعمل بتقنية GPT أثناء الفعالية.

وتعقد قمة انوكسيرا لتقنيات التعلم النسخة الخامسة في الرياض بعد انعقادها في كل من باكستان ومصر والأردن. ومن المرتقب أن تستقطب الفعالية على مدى يومين أكثر من 15,000 شخصًا من أكثر من 30 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وإفريقيا وأن تلقى إقبالًا لدى جمهور واسع من صانعي القرار والمعلمين وممثلي شركات تقنيات التعليم وغيرها، للاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي في تحسين مخرجات التعلم في المدارس ولدى الطلاب.

لمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة الرابط www.innoxera.co أو النقر هنا للاطلاع على أبرز ملامح قمة انوكسيرا السعودية للعام الماضي.

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