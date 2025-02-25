يقدم لزواره تجارب فريدة وشاملة تعتمد على إشراك الحواس المختلفة لاستكشاف أعمال فنية تجريبية ضخمة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع "ميرال"، الرائدة في تطوير الوجهات الترفيهية والتجارب الغامرة في أبوظبي، ومجموعة "تيم لاب" الفنية، عن افتتاح "تيم لاب فينومينا أبوظبي" أبوابه رسمياً لاستقبال جمهوره بتاريخ 18 أبريل 2025 في المنطقة الثقافية في السعديات في أبوظبي.

وستتولى "ميرال إكسبيرينسز"، التابعة لميرال، إدارة هذا المشروع الفني الذي يمتد على مساحة 17000 متر مربع، ويُوفر تجربة فنية متعددة الحواس تضم معروضات ضخمة ستأخذ الزوار في رحلة تأسر الحواس وتُحفز الخيال متجاوزة بذلك حدود المألوف. وسيُقدم تيم لاب فينومينا أبوظبي لزواره أيضاً تجارب تفاعلية تشجعهم على استكشاف مشاعرهم بطرق أعمق وأكثر تميزاً، والتواصل مع العالم من حولهم. وتمثل هذه الأعمال الفنية مزيجاً متكاملاً يجمع بين الفن والعلم والتكنولوجيا، ولا يمكن فصلها عن هذا السياق التكاملي، إذ تعمل هذه البيئة على خلق ظواهر متنوعة ترسم ملامح الأعمال الفنية نفسها، مما يوفر للزوار تجربة ديناميكية ومعروضات فريدة ومتغيرة باستمرار.

وقال معالي محمد خليفة امبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "تعكس المنطقة الثقافية في السعديات التزام أبوظبي بالحفاظ على تراثها وإرثها الثقافي الغني، مع تبنيها رؤية مستقبلية طموحة. وتُجسِّد المنطقة الثقافية رسالة التنوُّع الثقافي التي ستصبح أكثر قوة مع الوقت، ما يعزِّز الروابط العالمية ويلهم التبادل الثقافي، ويستكشف طرق تفكير جديدة لدعم المنطقة وجنوب العالم والإنسانية جمعاء. إن إيماننا بتنوع التعبير الفني يجعل من تيم لاب فينومينا أبوظبي الشريك المثالي لتقديم تجارب فنية غامرة تدفع حدود الفن والتكنولوجيا. معًا، نعمل على إعادة تعريف الممكن، موسعين آفاقنا وأبعاد تفكيرنا ورؤيتنا للعالم، وموثقين روابط أعمق بطرق لم يسبق للعالم أن شهدها."

وأضاف معاليه: "يقدم تيم لاب فينومينا أبوظبي لزواره رحلة غامرة تُشعل فضولهم وتُحفز خيالهم، وهذا يتجلى بوضوح من خلال الأعمال الفنية الاستثنائية والتركيبات التي تجمع بين الفن والتكنولوجيا في أبوظبي، مما يخلق عالمًا مليئًا بالدهشة والإبداع. نحن نلهم أجيالًا جديدة من المبتكرين والمفكرين والمبدعين من أبوظبي والمنطقة والعالم أجمع".

أعمال فنية تُحفز الفضول وتشجع على الاستكشاف والتعلم اللامحدود

يضم "تيم لاب فينومينا أبوظبي" أعمالاً فنية متجددة باستمرار وفريدة من نوعها في أبوظبي، وقد تم تطوير هذه الأعمال الفنية من قبل المجموعة الفنية "تيم لاب" التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، وتستند إلى فكرة "الظواهر البيئية" التي طورتها "تيم لاب" بعد سلسلة طويلة من التجارب والإبداعات. وتُعرض هذه الأعمال الفنية ضمن هياكل مصممة خصيصاً لهذا الغرض من تصميم "تيم لاب للعمارة" بالتعاون مع شركة "إم زي للعمارة" في أبوظبي، وسيكون لهذه التصاميم دور مهم في توفير بيئة تتيح للمعروضات التغير والتطور بحرية وبشكل طبيعي.

من جانبه، قال توشيوكي إينوكو، مؤسس "تيم لاب": "لا يمكن للأعمال الفنية في "تيم لاب فينومينا" أن تكون قائمة بذاتها، بل هي نتاج بيئتها التي تولّد الظواهر المتنوعة وتجعل هذه الأعمال موجودة. حتى الآن، معظم الأعمال التي يبتكرها البشر تعتمد على المادة كمصدر وجودها، مثل الصخور التي تمتلك بنية ثابتة ومستقلة. على النقيض من ذلك، تعتمد الأعمال الفنية بالكامل على البيئة المحيطة بها لتستمر في الوجود، مما يجعل البيئة عنصراً محورياً في تشكيل هذه الظواهر، ويُطلق على هذا النوع من الوجود مصطلح الظواهر البيئية".

وأضاف: "تتحرر هذه الظواهر من المادة التي كانت مسؤولة سابقاً عن وجودها، حيث تصبح العناصر التي نراها حولنا بشكل يومي مثل الهواء والماء والضوء قادرة على التحول إلى ظواهر جديدة وغير عادية، تُصبح هي الشكل الفعلي للوجود، مما يجعل حدوده غامضة ومستدامة. وحتى إذا قام الناس بتفكيك العمل الفني، سيظل العمل موجودًا طالما تم الحفاظ على بيئته، أما إذا تلاشت البيئة، فإن العمل الفني سيختفي معها، وقد يتحول وعي الناس من التركيز على العمل الفني ذاته إلى فهم البيئة المحيطة به باعتبارها جزءاً أساسياً من العمل الفني. وصحيحٌ أن الصخور يمكنها أن تستمر في الوجود حتى إذا تم وضعها في صندوق مغلق ومعزول عن العالم الخارجي، لكن الحياة لا يمكن أن تحافظ على وجودها إذا تم وضعها في مثل هذا الصندوق المغلق، فالحياة هي أيضاً وجود يتم الحفاظ عليه بواسطة البيئة. وقد تكون الحياة نتيجة لتفاعل معقد يحدث في بيئة مفتوحة وغير محدودة، حيث يتدفق النظام البيئي في عالم مفتوح ومستدام."

أعمال فنية ومعروضات غامرة بأبعاد استثنائية

سيجد الزوار أنفسهم وسط عالم نابض بالإبداع والابتكار، وسط سلسلة من العروض التفاعلية الضخمة التي تعيد تعريف حدود الفن والتجارب الحسية:

يستخدم العمل الفني الأول "الشموس بلا كتل والشموس المظلمة" كرات مضيئة وأخرى مظلمة بطرق مبتكرة تثير التساؤلات وتُحفزنا لمعرفة المزيد حول كيفية فهمنا للواقع، حيث تبدو الكرات المضيئة وكأنها أشياء حقيقية وملموسة، لكنها في الواقع ليست كذلك، لكن وجودها يعتمد فقط على كيفية إدراك المشاهد لها. ومع اتساع الآفاق، تظهر كرات أرجوانية زرقاء اللون في الظلام، كما لو أن الظلام أصبح كياناً مادياً ملموساً. وعند لمس ضوء إحدى الكرات، ينتج عنه توهج يؤثر على الكرات القريبة بطريقة متناغمة وجذابة بصرياً. ولا يمكن لهذا العمل الفني المميز أن يوجد بمفرده، إذ يعتمد بشكل كامل على البيئة المحيطة به ليكتسب شكله ومعناه، ويجعله قادراً على التأثير.

وبناءً على مفهوم التوازن بين الضوء والظلام في العمل الفني السابق، يأتي العمل الفني الثاني "الفراغ العائم" ليطور فكرة الضوء والظلام عبر خلق فراغ يتم الحفاظ عليه بواسطة بيئته، ومن ثم يرتقي هذا الفراغ إلى وجود جديد يحوم بحرية في الهواء، متجاوزاً مفهوم الكائن الملموس، ومعلّقًا بسهولة في منتصف مساحته، دون أن يكون متصلًا بالأرض أو مقيدًا بالسقف، وعندما يتم دفعه، قد يتحرك أو يسقط على الأرض، لكنه يظهر قدرة ذاتية على التعافي والعودة إلى وضعه الأصلي، مما يعزز الإحساس بالدهشة لدى المشاهد.

المنطقة الثقافية في السعديات تواصل مسيرة النمو والتطور

يشكل «تيم لاب فينومينا أبوظبي» إضافة رئيسية للمنطقة الثقافية في السعديات والتي تعد أحد أكبر تجمعات المؤسسات الثقافية في العالم عند اكتمالها، لتقدم هذه المؤسسات مجتمعة رحلة آسرة لاستكشاف تاريخنا الإنساني المشترك وثقافتنا المتنوعة من أبوظبي. ومن خلال مساحاتها الديناميكية تُعزز هذه المنطقة التفاعل الثقافي والتبادل المعرفي والحضاري الخلاق مع ما تتضمنه من تجارب وفعاليات ومعارض ومُقتنيات ومجموعات.

وتحتضن هذه المنطقة المتنامية "متحف اللوفر أبوظبي"، أول متحف عالمي في العالم العربي، و"منارة السعديات" المركز الدائم للتعبير الفني الإبداعي وتستضيف اثنين من أهم الفعاليات في إطار الأجندة الثقافية في أبوظبي وهما، "فن أبوظبي" و"القمة الثقافية- أبوظبي"، بالإضافة إلى برنامجها السنوي الحافل بالفعاليات الإبداعية وورش العمل، وكذلك "بيركلي أبوظبي" الذي يقدم برامج موسيقية وتعليمية وفنوناً مسرحية وأدائية على مدار العام. كما ستحتضن هذه الوجهة الثقافية قريباً متحف زايد الوطني، وهو المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، الذي يروي قصة الحياة على كوكب الأرض وأصول الكون، متحف جوجنهايم أبوظبي، الذي يعرض أعمالاً فنية حديثة ومعاصرة تعكس تنوّع الثقافات والتوجهات من مختلف أنحاء العالم.

حول تيم لاب

تأسست "تيم لاب" عام 2001، وهي جماعة فنية دولية تسعى لاستكشاف التفاعل بين الفن والعلوم والتكنولوجيا والعالم الطبيعي. تعتمد ممارساتهم على تعاون متعدد التخصصات يضم فنانين، ومبرمجين، ومهندسين، ومصممي رسوم متحركة حاسوبية، ورياضيين، ومعماريين. من خلال هذا النهج، تسعى "تيم لاب" إلى استكشاف العلاقة بين الذات والعالم، وفتح آفاق جديدة لأشكال الإدراك الإنساني.

حول "تيم لاب فينومينا أبوظبي"

تتميز الأعمال الفنية في "تيم لاب فينومينا أبوظبي" بكونها غير مستقلة عن بيئتها؛ فالبيئة تخلق الظواهر التي تشكّل هذه الأعمال الفنية. يُدعى الزوار للتفاعل مع هذه الأعمال والانغماس في البيئة المحيطة بها، ليصبحوا جزءاً لا يتجزأ من التجربة الفنية.

"الوجود الذي ينبع من البيئة... هو عالم حي - تيم لاب فينومينا."

كأحدث إضافة إلى الجماعة الفنية الشهيرة عالمياً "تيم لاب"، يجمع "تيم لاب فينومينا أبوظبي" بين عروض فنية ضخمة ومتغيرة عبر منطقتين رئيسيتين. تهدف هذه التجربة إلى خلق روابط عميقة ومستدامة مع رؤية أوسع للعالم. وتضمن كل زيارة تجربة فريدة ومستمرة في التطور، ما يتيح للزوار فرصة لاستكشاف حدود خيالهم وتوسيعها.

يمتد المبنى المخصص لهذا المشروع على مساحة 17,000 متر مربع، ويحتضن تركيبات غير مسبوقة تجمع بين الفن والتكنولوجيا في تجربة استثنائية. تهدف هذه التجربة إلى إلهام الفضول والخيال والإبداع لدى جميع زوار أبوظبي.

يقع "تيم لاب فينومينا أبوظبي" في قلب المنطقة الثقافية في السعديات، ويُعد أكبر منشأة مخصصة من نوعها في العالم. يدير المشروع شركة "ميرال إكسبيرينسز"، مما يجعله إضافة محورية إلى المشهد الثقافي في الإمارة.

حول المنطقة الثقافية في السعديات

تُعد المنطقة الثقافية في السعديات واحدة من أبرز الوجهات الثقافية العالمية التي تجمع بين التنوع الثقافي وتعزز الفهم والمعرفة من خلال مؤسساتها الثقافية والتعليمية ومتاحفها الرائدة. تضم المنطقة مجموعة متميزة من المتاحف التي تغطي مجالات تاريخية، طبيعية، تراثية، وإبداعية معاصرة، لتروي قصة الإمارات العربية المتحدة والعالم، مُسلطةً الضوء على الروابط التي ساهمت في تطوير الإبداع والابتكار عبر التاريخ.

تُمثل المنطقة الثقافية في السعديات مركزاً للحوار الثقافي وإنتاج المعرفة، حيث تستقطب الزوار المحليين والإقليميين والدوليين، تاركةً بصمة ثقافية عالمية دائمة.

حول ميرال

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة، وتقوم ميرال بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب غامرة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم وتقدم لهم تجارب لا تُنسى، كما تعمل دائماً على الإسهام في تنمية وتحقيق رؤية قطاع السياحة في أبوظبي.

كما تتولى ميرال تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجيات إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات، وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بميرال وجهات متنوعة ترفيهية وثقافية ورياضية وفنادق ومطاعم ومعالم استجمام عالمية المستوى والتي تقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للسكان والزوار، وتشمل هذه الوجهات سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات، وغيرها الكثير. كما تعمل ميرال على تطوير العديد من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، بما فيها تيم لاب فينومينا أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومنطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تروج للعديد من الوجهات الفريدة من نوعها، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على الجوائز، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي والمراسي والفنادق.

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