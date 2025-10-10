أبو ظبي، الإمارات- شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، انطلاق ملتقى "تمكين المواهب الوطنية في العين"، الذي جرى خلاله الإعلان عن توقيع 17 مذكرة تفاهم بين دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، ممثلة بمركز مواهب، وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات رائدة من القطاع الخاص، وذلك خلال فعاليات الملتقى الذي احتضنه مركز "أدنيك" العين.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى توفير أكثر من 3000 فرصة عمل للمواطنين في قطاعات حيوية، تشمل القطاع المصرفي والتمويل والتعليم والتقنيات الناشئة وخدمة المتعاملين، وغيرها من المجالات الحيوية التي تشكّل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية في منطقة العين.

وتتضمن مذكرات التفاهم برامج تدريب وتوظيف متعددة مع جهات كبرى مثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة "أدنوك"، و"مبادلة"، واتصالات e&، ومجموعة G42، ومجموعة طيران أبوظبي، بما يسهم في توفير فرص وظيفية واعدة للكفاءات الوطنية، دعماً لجهود استقطاب الكوادر الإماراتية للمشاركة في مسيرة البناء والتنمية.

وأكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن عملية التوطين تُعد من أبرز أولويات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، لما لها من أهمية استراتيجية للارتقاء بمستوى مشاركة الكوادر والكفاءات الوطنية في تلبية احتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة.

وأشار سموّه إلى ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية بملف التوطين لدعم مبادرات وبرامج إعداد وتأهيل الكوادر الإماراتية والاستثمار في رأس المال البشري الوطني باعتباره محركاً أساسياً للتنمية الشاملة.

واطَّلع سموّه على أبرز الجهود الوطنية المبذولة لدعم وتوظيف الكفاءات الإماراتية في منطقة العين، كما استعرض أحدث الاستراتيجيات والمبادرات المعنية بالتوطين وتأهيل الباحثين عن وظائف وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، وفقاً للمتطلبات الحالية والمستقبلية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة إبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي: "بالتعاون مع شركائنا، نوفر اليوم أكثر من 3000 فرصة وظيفية في خطوة تعكس حرص القيادة الحكيمة على تمكين الكفاءات الإماراتية في مختلف القطاعات الحيوية؛ كما نعمل على بناء منظومة شاملة لإدارة رحلة الباحث عن عمل، ودعم الكفاءات الوطنية عبر التعليم والتوظيف وتطوير المهارات، بما يعود بالنفع المباشر على مجتمع العين ويسهم في ازدهاره".

ونظَّم هذا الملتقى مركز مواهب، التابع لدائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، بالتعاون مع ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، ومجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع؛ وبمشاركة وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والبرنامج الوطني التابع له "نافس".

كما تناول الملتقى تحليل اتجاهات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وسلّط الضوء على الجهود الرامية إلى مواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات القطاعات الحيوية مثل القطاع المالي، والتقني والطباعة ثلاثية الأبعاد وقطاع الطيران والصناعات المختلفة التي تدعم النمو الاقتصادي في منطقة العين.

وحضر الملتقى الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة؛ ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة؛ ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين؛ ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي؛ ومعالي سارة عوض عيسى مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي؛ ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع؛ ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي؛ وسعادة غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

