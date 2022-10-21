أبوظبي: واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية مسار نموه الطموح مسجلاً زيادة بنسبة 16.9% في المؤشر المرجعي للسوق، مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 (مؤشر فاداكس 15)، خلال الفترة الممتدة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث. وجاءت هذه المكاسب نتيجة لزيادة عدد المستثمرين من المؤسسات والأفراد في السوق، وارتفاع نشاط التداول في سوق صناديق المؤشرات المتداولة سريع النمو لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالإضافة إلى عمليات الإدراج الجديدة، وطرح مؤشر جديد تم تطويره بالتعاون مع شركة "فوتسي راسل".

وارتفعت قيم التداول (بيعاً وشراءً) في السوق إلى 648.9 مليار درهم إماراتي للفترة الممتدة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث، مقارنة مع 495 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 31%. وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية إلى 19.8 مليار درهم خلال الفترة الممتدة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث، مقارنةً بـ 7.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنمو قدره 176%، هذا بجانب زيادة قيم الأسهم المتداولة من قبل المستثمرين من المؤسسات بنسبة 28.7% ارتفاعاً إلى 541.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها. وزادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 59.7% لتصل إلى 2.2 تريليون درهم مع نهاية الربع الثالث من العام بالمقارنة مع 1.38 تريليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2021.

كما شهدت الفترة الممتدة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث ارتفاع قيم التداول في صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 744% لتصل إلى 886.9 مليار درهم، مقارنةً بـ 105 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام، مما يجعل سوق صناديق المؤشرات المتداولة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية الأكثر سيولة ضمن فئته في المنطقة. وتأكيداً على التزامه بتشجيع إدراج المنتجات المرتبطة بالمؤشرات، أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الثالث صندوق مؤشرات متداول يتتبع حركة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة ببورصة إسطنبول. وبدأ صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز تركيا شريعة المتداول التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 1 أغسطس، ليرفع بذلك عدد صناديق المؤشرات المتداولة في السوق إلى سبعة، وهو أكبر عدد من هذه الصناديق في سوق مالي ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي إطار سعيه لتلبية الطلب المتزايد على استراتيجيات الاستثمار غير النشط، أبرم سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام شراكة مع شركة "فوتسي راسل" لتطوير مجموعة من المؤشرات. وفي هذا السياق، تم إطلاق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي – سوق نمو (فادجمي) في الربع الثالث، وهو يتيح للمستثمرين إمكانية تتبع أداء "سوق نمو" الذي يضم مجموعة واسعة من الشركات المتنامية التي بدأت رحلتها في الأسواق المالية. هذا وارتفعت قيم التداول في سوق نمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 147.7%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 20.1 مليار درهم إماراتي، فيما ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 84.8% لتصل إلى 76.6 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من العام.

#بياناتحكومية

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نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى

المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يرجى التواصل مع:

عبدالرحمن الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي

+971 (50) 668 9733 teebA@adx.aeALKha

مجموعة برنزويك

محمود قاسم

مساعد

+971 (56) 177 0899 mkassem@brunswickgroup.com